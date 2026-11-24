BYD Fang Cheng Bao Ti 9 debutuje v Číně. Maxi plug-in hybridní SUV při jehož vyslovení a zapamatování si zašmodrcháte jazyk i mozkové závity by bylo jedním z mnoha, které čínský autoprůmysl v posledních měsících představil. Ovšem volant, který se dá sklopit a zmizí v palubní desce, je něco nového.
A – pravděpodobně k překvapení všech – tato speciální funkce není určena pro autonomní řízení. Volant lze schovat pouze tehdy, když vůz stojí. Což se bude hodit pro chvíle, kdy budete v autě trávit čas, odpočinkem na dlouhé cestě, svačením, zabíjením času u nabíječky. Donedávna jsme v autě trávili jen čas jízdy, pak jsme chtěli kabinu opustit. To se dnes mění, novým trendem prý je trávit na palubě víc času. Koho to láká a baví, ať zvedne ruku nebo zatroubí.
Schovávací volant si bude rozumět se sedadlem sklopným do relaxační polohy. Tato funkce je k dispozici pouze v nejvyšší výbavě.
Tuto funkci auto může dostat díky technologii steer-by-wire, která eliminuje fyzické spojení mezi volantem a koly. Složení volantu a jeho zmizení v palubní desce trvá přibližně 10 sekund. Mechanismus je prý testovaný na 80 000 cyklů.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 je 5 270 mm dlouhý, 1 999 mm široký a 1 880 mm vysoký obr s rozvorem 3 130 mm, který má kabinu s šestimístnou konfiguraci 2+2+2. Mamutí SUV lze objednat s volitelným výsuvným elektrickým tažným zařízením s tažnou kapacitou 2 000 kg.
Interiér je minimalistický, palubní desce dominuje 30palcová panoramatická obrazovka . K dispozici je také 21,4palcový stropní monitor a další obrazovky na opěradlech sedadel umožňují cestujícím vzadu (ve druhé i třetí řadě) ovládat některé zábavní funkce. Prioritou je pohodlí, k dispozici jsou polohovatelná křesla s vyhříváním, ventilací a masážní funkcí. Na palubě je také lednice o objemu 11,5 litrů.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 je založen na platformě DMS Super Hybrid All-Round Platform . Pohonné ústrojí se skládá z 1,5litrového benzínového motoru spárovaného se dvěma elektromotory. Maximální výkon systému je 544 koní, což stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. Vůz je také vybaven baterií Blade Battery 2 s kapacitou 66,48 kWh. Vozidlo nabízí dojezd 400 km v čistě elektrickém režimu a kombinovaný dojezd 1 630 km, to jsou ovšem čísla naměřená dle optimistické čínské metodiky.
V Číně začíná cena vozu na 279 900 juanech, což je přibližně 38 200 eur, tedy pod milion korun.