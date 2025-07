6:00

Jízda po dálnicích není zadarmo, při cestě autem na dovolenou do Chorvatska s tím musíte počítat v rozpočtu. Začíná to už českou dálniční známkou, další peníze vydáte v Rakousku, Maďarsku i Slovinsku. V Rakousku se navíc platí i mýtné, stejně jako v Chorvatsku. Poradíme, kde známky koupit, jak zaplatit mýtné a kolik vás to všechno bude stát.