Papírovým známkám, které se musely lepit na čelní sklo auta, už naštěstí odzvonilo. Elektronické dálniční známky jsou navázány na registrační značku vašeho vozu. Navíc si je můžete koupit přes internet a mnohdy i offline na benzinkách nebo dalších místech.
Pozor si ale dejte na různé překupníky, nebo dokonce podvodníky. V prvním případě dáte za jízdu po dálnici zbytečně moc, ve druhém přijdete o peníze a dálniční známky se nedočkáte. Používejte ke koupi jen oficiální weby. Ten český nese jednoduchý název edalnice.cz a proklikem přímo z jeho hlavní strany se z něj dostanete na ověřené stránky prodejců zahraničních známek či mýtného.
Cesta autem do Chorvatska. Vše co potřebujete vědět před dovolenou 2026
Pokud už známku či známky máte, doporučujeme si předem ověřit jejich platnost, aby vám neskončila pár dní před dovolenou. V některých případech (Rakousko) nenechávejte koupi na poslední chvíli, protože u dlouhodobějších variant nemůže být začátek platnosti dřív než 18 dní od koupě.
České dálnice
Cestu autem do Chorvatska bude většina z nás začínat v Česku, začneme tedy českými dálnicemi. Většina jich je zpoplatněných. Dálniční známku si můžete koupit na den, 10 dní, měsíc nebo rok. Od délky platnosti se odvíjí i jejich cena..
České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?
Slevu mají auta s alternativním palivem, u biometanu, CNG a LNG vyjde částka na polovic, hybridy platí třetinu a elektrická auta mají jízdu po českých dálnicích zcela zdarma. Ceny pro rok 2026 oproti těm loňským mírně vzrostly a s jejich růstem je třeba kvůli automatické valorizaci počítat i do budoucna.
|Typ paliva
|roční
|měsíční
|10 dní
|1 den
|Nafta, Benzín a LPG
|2 570
|480
|300
|230
|CNG, LNG a Biometan
|1 280
|240
|150
|110
|Plug-in hybrid (CO₂ max 50 g/km)
|640
|120
|70
|50
|Elektřina nebo vodík
|0
|0
|0
|0
Českou elektronickou dálniční známku kupujte jen na oficiálních stránkách edalnice.cz. Tam je koupě bezpečná a zároveň máte jistotu, že nezaplatíte zbytečně moc překupníkům nebo nenaletíte podvodníkům.
Pozor na podvodníky
Ministerstvo dopravy nedávno varovalo před podvodnou stránkou, která má podobnou adresu jako ta oficiální, se skutečným prodejem dálničních známek ale nemá nic společného. Lidé, kteří se pokusili si přes ni nějaký produkt koupit, skončili bez známky i bez peněz.
Falešný web nabízí dálniční známky. Lidé mohou přijít o tisíce, varuje ministerstvo
Takových případů je víc, ministerstvo dopravy se vždy snaží při jejich odhalení podvodný web co nejrychleji zablokovat. Objevují se ale zase nové, buďte proto při koupi opatrní.
Pro úplnost dodáváme, že elektronickou známku si můžete koupit i offline – na poštách, benzinkách EuroOil a také v kioscích, kterých je ale poskrovnu, leží v okolí hranic a jsou určené spíš pro řidiče, kteří do ČR přijíždějí z ciziny. Seznam všech míst najdete na webu edalnice.cz.
Kde musíte mít v Česku dálniční známku?
V České republice je celkem 35 souvislých úseků, na které je možné vjet je s platnou dálniční známkou.
|Název dálnice
|Úsek
|Délka
|D0
|Modletice – Slivenec (exity 76–16)
|23 km
|D1
|Průhonice – Kývalka (exity 6–182)
|176 km
|D1
|Holubice – Kroměříž-západ (exity 210–258)
|48 km
|D1
|Kroměříž-východ – Říkovice (exity 260–272)
|12 km
|D1
|Přerov-Předmostí – Ostrava-Rudná (km 282 až exit 354)
|72 km
|D2
|Chrlice – státní hranice (exit 3 až km 61)
|58 km
|D3
|Mezno – Tábor-sever (km 62 až exit 76)
|14 km
|D3
|Tábor-jih – Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79–104)
|25 km
|D3
|Veselí nad Lužnicí-jih – Úsilné (exity 107–131)
|24 km
|D3
|Roudné – Kaplice-nádraží (exity 141–159)
|18 km
|D4
|Jíloviště – Třebkov (exity 9–84)
|75 km
|D5
|Praha-Třebonice – Beroun-východ (exity 1–14)
|14 km
|D5
|Králův Dvůr – Ejpovice (exity 22–67)
|45 km
|D5
|Sulkov – státní hranice (exit 89 až km 151)
|62 km
|D6
|Jeneč – Bukov (exity 7–62)
|55 km
|D7
|Kněževes – Knovíz (exity 3–18)
|15 km
|D8
|Zdiby – Řehlovice (exity 1–64)
|64 km
|D8
|Knínice – státní hranice (exit 80 až km 92)
|12 km
|D10
|Stará Boleslav – Bezděčín (exity 14–39)
|25 km
|D10
|Kosmonosy – Ohrazenice (exity 46–71)
|25 km
|D11
|Jirny – Jaroměř-sever (exity 8–113)
|105 km
|D35
|Sedlice – Ostrov (exit 127 až km 158)
|31 km
|D35
|Mohelnice-jih – Olomouc-západ (exity 235–263)
|28 km
|D35
|Holice – Lipník nad Bečvou (exity 276–296)
|20 km
|D46
|Vyškov-východ – Prostějov-jih (exity 1–21)
|21 km
|D46
|Držovice – Hněvotín (exity 26–37)
|11 km
|D48
|Bělotín – Jeseník nad Odrou (exity 1–8)
|8 km
|D48
|Palačov – Nový Jičín-centrum (km 12 až exit 21)
|8 km
|D48
|Rybí – Frýdek-Místek-východ (km 24 až exit 52)
|28 km
|D48
|Dobrá – Žukov (exity 54–70)
|16 km
|D49
|Hulín – Fryšták (exit 1 až km 18)
|18 km
|D52
|Rajhrad – Pohořelice-sever (exity 10–23)
|13 km
|D55
|Hulín – Otrokovice-sever (exity 16–30)
|14 km
|D55
|Babice – Bzenec (exity 42–64)
|22 km
|D56
|Hrabová-průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exit 40 až km 54)
|14 km
Dálniční známky a mýtné v Rakousku
V Rakousku je zpoplatněná velká část dálnic, a to dvojím způsobem: auta do 3,5 tuny, tedy běžná osobní auta, potřebují dálniční známku, na některých úsecích se pak platí mýtné. Poohlížejte se proto po dálničních známkách Vignette, pro úsekové mýtné pak po Strecken Maut.
Kde musíte platit?
Dálniční známka
Rakouská dálniční známka je k dispozici pro několik časových období. Pro jednorázový průjezd se vám vyplatí ta jednodenní, pokud se ale hodláte vracet přes Rakousko do 10 dní, pořiďte si tu na 10 dní – vyjde vás o třetinu levněji než dvě jednodenní.
Známky jsou mírně dražší než loni, změna však není výrazná – výše poplatků pro rok 2026 se však zvedly jen o desítky centů.
|Osobní auto
|Motocykl
|Jednodenní známka
|9,60
|3,80
|10denní známka
|12,80
|5,10
|2měsíční známka
|32,00
|12,80
|Roční známka
|106,80
|42,70
Zatímco jednodenní i desetidenní známka může platit ihned od zakoupení, u digitální varianty té dvouměsíční a roční si můžete nastavit platnost nejdřív za 18 dní. Je to kvůli právu na odstoupení od smlouvy při koupi online.
Koupit si ji můžete ve dvou podobách:
- Digitální: online v oficiálním e-shopu rakouského správce silnic Asfinag, jež je kompletně v češtině
- Nalepovací: v některém z mnoha desítek míst v Rakousku. Některá prodejní místa nabízejí jak nalepovací, tak digitální variantu.
Úsekové mýto
Na některých úsecích se navíc platí úsekové mýto, jehož ceny se stejně jako ceny známek oproti loňskému roku mírně zvedly. V mapce nahoře je najdete označené zelenou barvou. Jaké to jsou a kolik na nich zaplatíte?
|Úsek
|Cena v eurech
|A13 dálnice Brenner
|12,50
|A10 dálnice Tauern
|15
|S16 silniční tunel Arlberg
|13
|A11 Karawanken
|9
|A9 dálnice Pyhrn
|19
Ceny uvedené v tabulce platí pro jeden průjezd. Zakoupit si můžete ale dva průjezdy najednou, cena je pak dvojnásobná. Jedinou výjimkou je A11 Karawanken, kde cena 9 eur platí jen pro směr na jih. Opačný směr podléhá placení slovinské společnosti DARS (cena je ale stejná – viz níže).
Probíhá rekonstrukce Brennerského průsmyku. Jaké objízdné trasy zvolit
Úsekové mýtné můžete platit jednorázově. Pokud byste plánovali jezdit přes placené úseky častěji, aktivujte si službu Flex, při které se vám ceny mýtného za použité úseky sčítají a zaplatíte je až zpětně.
Pokud si zvolíte digitální mýtné, můžete u většiny rakouských mýtných bran (s výjimkou A11 Karawanken) projet levým jízdním pruhem, který je označen zeleně. Brána rozpozná registrační značku a automaticky se otevře. Vybrat si ale můžete i kteroukoli další bránu kromě té úplně vpravo, která je vyhrazena pro auta nad 3,5 tuny.
Slovinská E-vinjeta
Slovinská známka neboli E-vinjeta je k dostání na týden, měsíc (u motorek půl roku) nebo rok. Má několik variant podle typu vozidla:
- 1 je pro motocykly
- 2A pro osobní auta do 3,5 tuny a většinu karavanů
- 2B pro auta s výškou přesahující 1,3 m
Pokud si nebudete jistí, jaká kategorie se vás týká, můžete zadat typ svého vozidla na oficiálních stránkách evinjeta.dars.si a nechat si poradit. Ceny se od loňského roku nezměnily.
|Kategorie
|7 dní
|1 měsíc
|6 měsíců
|1 rok
|1 (motocykly)
|8
|–
|32
|58,70
|2A
|16
|32
|–
|117,50
|2B
|32
|64,10
|–
|235
E-vinjetu si můžete koupit v digitální podobě online. Pokud byste toužili po fyzické variantě známky, seženete ji na čerpacích stanicích v okolí hranic.
Jediné placené místo, na které se E-vinjeta (ani její fyzická varianta) nevztahuje a kde musíte za průjezd zaplatit zvlášť, je tunel Karavanky na hranici s Rakouskem. Tato komunikace o délce 7 864 metrů je zpoplatněna částkou 9 eur a ve směru na sever je musíte zaplatit na mýtné stanici Hrušica. Platit lze hotovostí i kartou.
V Maďarsku se placeným úsekům nevyhnete
V Maďarsku, podobně jako v Rakousku, mají dálniční známky i mýtné. Mýtné se vás ale netýká, pokud jedete běžným osobním autem nebo máte obytný karavan do 3,5 tuny.
Elektronická dálniční známka (maďarsky E-matrica, ale také ji najdete jako E-vignette), je k dispozici pro několik kategorií vozidel. O tom, jaká cena pro vás platí, rozhoduje nejen hmotnost auta, ale také počet pasažérů. Hranicí pro náležitost do dražší kategorie je sedm míst k sezení.
Dálniční známky se prodávají na den, 10 dní, měsíc nebo rok. Pro motorkáře se speciální roční známka neprodává, platí pro ně stejná jako pro kategorii D1. Ceny za známky se navíc od ledna letošního roku zvedly. Na kolik vás vyjde maďarská dálniční známka?
|Ketegorie
|denní
|10denní
|měsíční
|roční
|D1 M (Motocykly)
|2 770
|3 450
|5 590
|61 760
|D1, U
|5 550
|6 900
|11 170
|61 760
|D2
|7 890
|10 040
|15 820
|87 650
Jeden maďarský forint je momentálně 0,067 české koruny, denní známka na osobní auto vás tak vyjde na zhruba 370 korun, desetidenní na 460. Koupit si ji můžete v elektronické podobě, a to online nebo v prodejnách na hranicích a na čerpacích stanicích. Známka platí buď hned od zaplacení, nebo ode dne, na kdy si ji nastavíte.
TIP:
Pokud se vám stane, že najedete na placený úsek bez dálniční známky, máte možnost si ještě do 60 minut známku pořídit. Vyhnete se tak pokutě.
Placených dálničních úseků je v Maďarsku mnoho, nepočítejte proto s tím, že byste se platbě mohli úplně vyhnout.
Zpoplatněné úseky poznáte podle písmena M a čísla dálnice na podkladě připomínajícím tvar známky (oproti těm, která jsou orámované obdélníkem).
V Chorvatsku se platí mýtné
Také v Chorvatsku se za jízdu po dálnicích platí, na rozdíl třeba od Česka si zde ale nekupujete dálniční známku, ale platíte mýtné. Jeho cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a také od toho, zda máte motorku, běžné auto (do 3,5 tuny a výšky 1,9 m) nebo větší vozidlo.
Povinná výbava v Chorvatsku se liší od české. Co před odjezdem zkontrolovat
V turistické sezoně, která se počítá až do konce září, se navíc cena oproti roku mírně zvyšuje. Každých sto kilometrů v osobním autě vyjde průměrně na sedm eur.
Zpoplatněné jsou následující dálnice:
- A1, A6, A10 Zagreb–Split–Rijeka–Čarapine
- A3, A5 Zagreb–Lipovac–Osijek–Svilaj
- A4 Zagreb–Goričan
- A11 Zagreb–Sisak
- A3 Bregana
- A7 Rupa
Pro plánování trasy a výpočet konkrétní výše mýtného doporučujeme využít oficiální stránky chorvatských dálnic, kde zároveň najdete informace o omezeních a práci na silnici. Kalkulačka je schovaná v levém menu.
Chorvatsko zavádí nový systém placení mýtného. Slibuje si od něj menší kolony
Zaplatit mýtné můžete na mýtných branách na sjezdech z dálnice, a to v hotovosti, kartou, ale také prostřednictvím palubní jednotky (ENC), kterou si můžete předplatit zde.
V následující tabulce uvádíme ceny mýtného v roce 2026 v ukázkových úsecích, při cestě přes Rakousko a Slovinsko. Částky platí pro kategorii vozidel I, tj. pro osobní auta do výšky 1,9 metru.
|Trasa
|Délka trasy
|Cena mýtného
|Trakošćan–Pula
|315 km
|26,90 EUR
|Trakošćan–Zadar
|330 km
|24,60 EUR
|Trakošćan–Zagvozd (Makarska)
|492 km
|36,10 EUR
|Trakošćan–Dugopolje (Split)
|445 km
|32,80 EUR
|Trakošćan–Šibenik
|386 km
|28,50 EUR
|Zdroj: Hrvatske autoceste