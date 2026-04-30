Dálniční známky 2026: kde je koupit a kolik zaplatíte na cestě k moři

Jízda po dálnicích není zadarmo, při cestě autem na dovolenou do Chorvatska s tím musíte počítat v rozpočtu. Začíná to už českou dálniční známkou, další peníze vydáte v Rakousku, Maďarsku i Slovinsku. V Rakousku se navíc platí i mýtné, stejně jako v Chorvatsku. Poradíme, kde známky koupit, jak zaplatit mýtné a kolik vás to všechno bude stát.

Nádherný Maslenický most, kousek od Zadaru. Postavili ho v roce 1961, v jugoslávské válce byl ovšem zničen. Nově ho postavili až v novém tisíciletí, otevřen byl v roce 2005. | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Papírovým známkám, které se musely lepit na čelní sklo auta, už naštěstí odzvonilo. Elektronické dálniční známky jsou navázány na registrační značku vašeho vozu. Navíc si je můžete koupit přes internet a mnohdy i offline na benzinkách nebo dalších místech.

Pozor si ale dejte na různé překupníky, nebo dokonce podvodníky. V prvním případě dáte za jízdu po dálnici zbytečně moc, ve druhém přijdete o peníze a dálniční známky se nedočkáte. Používejte ke koupi jen oficiální weby. Ten český nese jednoduchý název edalnice.cz a proklikem přímo z jeho hlavní strany se z něj dostanete na ověřené stránky prodejců zahraničních známek či mýtného.

Pokud už známku či známky máte, doporučujeme si předem ověřit jejich platnost, aby vám neskončila pár dní před dovolenou. V některých případech (Rakousko) nenechávejte koupi na poslední chvíli, protože u dlouhodobějších variant nemůže být začátek platnosti dřív než 18 dní od koupě.

České dálnice

Cestu autem do Chorvatska bude většina z nás začínat v Česku, začneme tedy českými dálnicemi. Většina jich je zpoplatněných. Dálniční známku si můžete koupit na den, 10 dní, měsíc nebo rok. Od délky platnosti se odvíjí i jejich cena..

Slevu mají auta s alternativním palivem, u biometanu, CNG a LNG vyjde částka na polovic, hybridy platí třetinu a elektrická auta mají jízdu po českých dálnicích zcela zdarma. Ceny pro rok 2026 oproti těm loňským mírně vzrostly a s jejich růstem je třeba kvůli automatické valorizaci počítat i do budoucna.

České dálniční známky v roce 2026 (cena v Kč)
Typ palivaročníměsíční10 dní1 den
Nafta, Benzín a LPG2 570480300230
CNG, LNG a Biometan1 280240150110
Plug-in hybrid (CO₂ max 50 g/km)6401207050
Elektřina nebo vodík0000

Českou elektronickou dálniční známku kupujte jen na oficiálních stránkách edalnice.cz. Tam je koupě bezpečná a zároveň máte jistotu, že nezaplatíte zbytečně moc překupníkům nebo nenaletíte podvodníkům.

Pozor na podvodníky

Ministerstvo dopravy nedávno varovalo před podvodnou stránkou, která má podobnou adresu jako ta oficiální, se skutečným prodejem dálničních známek ale nemá nic společného. Lidé, kteří se pokusili si přes ni nějaký produkt koupit, skončili bez známky i bez peněz.

Takových případů je víc, ministerstvo dopravy se vždy snaží při jejich odhalení podvodný web co nejrychleji zablokovat. Objevují se ale zase nové, buďte proto při koupi opatrní.

Pro úplnost dodáváme, že elektronickou známku si můžete koupit i offline – na poštách, benzinkách EuroOil a také v kioscích, kterých je ale poskrovnu, leží v okolí hranic a jsou určené spíš pro řidiče, kteří do ČR přijíždějí z ciziny. Seznam všech míst najdete na webu edalnice.cz.

Kde musíte mít v Česku dálniční známku?

Mapa aktuálních dálničních úseků - červená značí ty zpoplatněné, modrá takové, kde lze jezdit zdarma. Fialová na příhraničních úsecích pak ty dálnice, které jsou zdarma jen směrem do Česka. | foto: Ministerstvo dopravy

V České republice je celkem 35 souvislých úseků, na které je možné vjet je s platnou dálniční známkou.

Přehled zpoplatněných úseků v české dálniční síti v roce 2026
Název dálniceÚsekDélka
D0Modletice – Slivenec (exity 76–16)23 km
D1Průhonice – Kývalka (exity 6–182)176 km
D1Holubice – Kroměříž-západ (exity 210–258)48 km
D1Kroměříž-východ – Říkovice (exity 260–272)12 km
D1Přerov-Předmostí – Ostrava-Rudná (km 282 až exit 354)72 km
D2Chrlice – státní hranice (exit 3 až km 61)58 km
D3Mezno – Tábor-sever (km 62 až exit 76)14 km
D3Tábor-jih – Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79–104)25 km
D3Veselí nad Lužnicí-jih – Úsilné (exity 107–131)24 km
D3Roudné – Kaplice-nádraží (exity 141–159)18 km
D4Jíloviště – Třebkov (exity 9–84)75 km
D5Praha-Třebonice – Beroun-východ (exity 1–14)14 km
D5Králův Dvůr – Ejpovice (exity 22–67)45 km
D5Sulkov – státní hranice (exit 89 až km 151)62 km
D6Jeneč – Bukov (exity 7–62)55 km
D7Kněževes – Knovíz (exity 3–18)15 km
D8Zdiby – Řehlovice (exity 1–64)64 km
D8Knínice – státní hranice (exit 80 až km 92)12 km
D10Stará Boleslav – Bezděčín (exity 14–39)25 km
D10Kosmonosy – Ohrazenice (exity 46–71)25 km
D11Jirny – Jaroměř-sever (exity 8–113)105 km
D35Sedlice – Ostrov (exit 127 až km 158)31 km
D35Mohelnice-jih – Olomouc-západ (exity 235–263)28 km
D35Holice – Lipník nad Bečvou (exity 276–296)20 km
D46Vyškov-východ – Prostějov-jih (exity 1–21)21 km
D46Držovice – Hněvotín (exity 26–37)11 km
D48Bělotín – Jeseník nad Odrou (exity 1–8)8 km
D48Palačov – Nový Jičín-centrum (km 12 až exit 21)8 km
D48Rybí – Frýdek-Místek-východ (km 24 až exit 52)28 km
D48Dobrá – Žukov (exity 54–70)16 km
D49Hulín – Fryšták (exit 1 až km 18)18 km
D52Rajhrad – Pohořelice-sever (exity 10–23)13 km
D55Hulín – Otrokovice-sever (exity 16–30)14 km
D55Babice – Bzenec (exity 42–64)22 km
D56Hrabová-průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exit 40 až km 54)14 km

Dálniční známky a mýtné v Rakousku

V Rakousku je zpoplatněná velká část dálnic, a to dvojím způsobem: auta do 3,5 tuny, tedy běžná osobní auta, potřebují dálniční známku, na některých úsecích se pak platí mýtné. Poohlížejte se proto po dálničních známkách Vignette, pro úsekové mýtné pak po Strecken Maut.

Kde musíte platit?

Zpoplatněné úseky rakouských dálnic a silnic. Červeně jsou vyznačené dálnice, kde je potřeba známka Vignette, zelenou barvu mají silnice a dálnice s úsekovým mýtným.

Dálniční známka

Rakouská dálniční známka je k dispozici pro několik časových období. Pro jednorázový průjezd se vám vyplatí ta jednodenní, pokud se ale hodláte vracet přes Rakousko do 10 dní, pořiďte si tu na 10 dní – vyjde vás o třetinu levněji než dvě jednodenní.

Známky jsou mírně dražší než loni, změna však není výrazná – výše poplatků pro rok 2026 se však zvedly jen o desítky centů.

Ceník rakouských dálničních známek v roce 2026 (ceny v eurech)
Osobní autoMotocykl
Jednodenní známka9,603,80
10denní známka12,805,10
2měsíční známka32,0012,80
Roční známka106,8042,70

Zatímco jednodenní i desetidenní známka může platit ihned od zakoupení, u digitální varianty té dvouměsíční a roční si můžete nastavit platnost nejdřív za 18 dní. Je to kvůli právu na odstoupení od smlouvy při koupi online.

Koupit si ji můžete ve dvou podobách:

Úsekové mýto

Na některých úsecích se navíc platí úsekové mýto, jehož ceny se stejně jako ceny známek oproti loňskému roku mírně zvedly. V mapce nahoře je najdete označené zelenou barvou. Jaké to jsou a kolik na nich zaplatíte?

Ceny úsekového mýtného v Rakousku v roce 2026
ÚsekCena v eurech
A13 dálnice Brenner12,50
A10 dálnice Tauern15
S16 silniční tunel Arlberg13
A11 Karawanken9
A9 dálnice Pyhrn19

Ceny uvedené v tabulce platí pro jeden průjezd. Zakoupit si můžete ale dva průjezdy najednou, cena je pak dvojnásobná. Jedinou výjimkou je A11 Karawanken, kde cena 9 eur platí jen pro směr na jih. Opačný směr podléhá placení slovinské společnosti DARS (cena je ale stejná – viz níže).

Úsekové mýtné můžete platit jednorázově. Pokud byste plánovali jezdit přes placené úseky častěji, aktivujte si službu Flex, při které se vám ceny mýtného za použité úseky sčítají a zaplatíte je až zpětně.

Pokud si zvolíte digitální mýtné, můžete u většiny rakouských mýtných bran (s výjimkou A11 Karawanken) projet levým jízdním pruhem, který je označen zeleně. Brána rozpozná registrační značku a automaticky se otevře. Vybrat si ale můžete i kteroukoli další bránu kromě té úplně vpravo, která je vyhrazena pro auta nad 3,5 tuny.

Řazení do pruhů na mýtné bráně A10 Tauern v Rakousku. Právě toto místo leží na jedné z možných objízdných tras v době oprav Brennerského průsmyku.

Slovinská E-vinjeta

Slovinská známka neboli E-vinjeta je k dostání na týden, měsíc (u motorek půl roku) nebo rok. Má několik variant podle typu vozidla:

  • 1 je pro motocykly
  • 2A pro osobní auta do 3,5 tuny a většinu karavanů
  • 2B pro auta s výškou přesahující 1,3 m

Pokud si nebudete jistí, jaká kategorie se vás týká, můžete zadat typ svého vozidla na oficiálních stránkách evinjeta.dars.si a nechat si poradit. Ceny se od loňského roku nezměnily.

Ceny dálniční známky ve (v eurech)
Kategorie 7 dní1 měsíc6 měsíců1 rok
1 (motocykly)83258,70
2A1632117,50
2B3264,10235

E-vinjetu si můžete koupit v digitální podobě online. Pokud byste toužili po fyzické variantě známky, seženete ji na čerpacích stanicích v okolí hranic.

Jediné placené místo, na které se E-vinjeta (ani její fyzická varianta) nevztahuje a kde musíte za průjezd zaplatit zvlášť, je tunel Karavanky na hranici s Rakouskem. Tato komunikace o délce 7 864 metrů je zpoplatněna částkou 9 eur a ve směru na sever je musíte zaplatit na mýtné stanici Hrušica. Platit lze hotovostí i kartou.

Tunel Karavanky měří přes 7 kilometrů a průjezd jím je zpoplatněn částkou 9 eur.

V Maďarsku se placeným úsekům nevyhnete

V Maďarsku, podobně jako v Rakousku, mají dálniční známky i mýtné. Mýtné se vás ale netýká, pokud jedete běžným osobním autem nebo máte obytný karavan do 3,5 tuny.

Elektronická dálniční známka (maďarsky E-matrica, ale také ji najdete jako E-vignette), je k dispozici pro několik kategorií vozidel. O tom, jaká cena pro vás platí, rozhoduje nejen hmotnost auta, ale také počet pasažérů. Hranicí pro náležitost do dražší kategorie je sedm míst k sezení.

Kategorie vozidel pro koupi maďarské dálniční známky. Zohledňuje se nejen hranice 3,5 tuny, ale i počet pasažérů. Nad 7 se platí víc.

Dálniční známky se prodávají na den, 10 dní, měsíc nebo rok. Pro motorkáře se speciální roční známka neprodává, platí pro ně stejná jako pro kategorii D1. Ceny za známky se navíc od ledna letošního roku zvedly. Na kolik vás vyjde maďarská dálniční známka?

Maďarská dálniční známka (ceny v maďarských forintech, HUF)
Ketegoriedenní10denníměsíčníroční
D1 M (Motocykly)2 7703 4505 59061 760
D1, U5 5506 90011 17061 760
D2 7 89010 04015 82087 650

Jeden maďarský forint je momentálně 0,067 české koruny, denní známka na osobní auto vás tak vyjde na zhruba 370 korun, desetidenní na 460. Koupit si ji můžete v elektronické podobě, a to online nebo v prodejnách na hranicích a na čerpacích stanicích. Známka platí buď hned od zaplacení, nebo ode dne, na kdy si ji nastavíte.

Pokud se vám stane, že najedete na placený úsek bez dálniční známky, máte možnost si ještě do 60 minut známku pořídit. Vyhnete se tak pokutě.

Placených dálničních úseků je v Maďarsku mnoho, nepočítejte proto s tím, že byste se platbě mohli úplně vyhnout.

Maďarská dálnice.
Zpoplatněné dálnice v Maďarsku

Zpoplatněné úseky poznáte podle písmena M a čísla dálnice na podkladě připomínajícím tvar známky (oproti těm, která jsou orámované obdélníkem).

V Chorvatsku se platí mýtné

Také v Chorvatsku se za jízdu po dálnicích platí, na rozdíl třeba od Česka si zde ale nekupujete dálniční známku, ale platíte mýtné. Jeho cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a také od toho, zda máte motorku, běžné auto (do 3,5 tuny a výšky 1,9 m) nebo větší vozidlo.

V turistické sezoně, která se počítá až do konce září, se navíc cena oproti roku mírně zvyšuje. Každých sto kilometrů v osobním autě vyjde průměrně na sedm eur.

Zpoplatněné jsou následující dálnice:

  • A1, A6, A10 Zagreb–Split–Rijeka–Čarapine
  • A3, A5 Zagreb–Lipovac–Osijek–Svilaj
  • A4 Zagreb–Goričan
  • A11 Zagreb–Sisak
  • A3 Bregana
  • A7 Rupa

Pro plánování trasy a výpočet konkrétní výše mýtného doporučujeme využít oficiální stránky chorvatských dálnic, kde zároveň najdete informace o omezeních a práci na silnici. Kalkulačka je schovaná v levém menu.

Zaplatit mýtné můžete na mýtných branách na sjezdech z dálnice, a to v hotovosti, kartou, ale také prostřednictvím palubní jednotky (ENC), kterou si můžete předplatit zde.

Cedule před mýtnicí jasně navádějí ty, kteří mají ENC krabičky pro hladší průjezd.

Pruh na chorvatské mýtnici pro auta vybavená jednotkou ENC

V následující tabulce uvádíme ceny mýtného v roce 2026 v ukázkových úsecích, při cestě přes Rakousko a Slovinsko. Částky platí pro kategorii vozidel I, tj. pro osobní auta do výšky 1,9 metru.

Ceny mýtného v Chorvatsku ve vybraných úsecích pro osobní auta
TrasaDélka trasyCena mýtného
Trakošćan–Pula315 km26,90 EUR
Trakošćan–Zadar330 km24,60 EUR
Trakošćan–Zagvozd (Makarska)492 km36,10 EUR
Trakošćan–Dugopolje (Split)445 km32,80 EUR
Trakošćan–Šibenik386 km28,50 EUR
Zdroj: Hrvatske autoceste
Dálniční známky 2026: kde je koupit a kolik zaplatíte na cestě k moři

