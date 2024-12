Proč zbytečně utrácet? Kupte si dálniční známku ještě letos, a ušetříte

Často slýcháme, že Češi jsou národem šetřílků, ale upřímně na tom nevidíme vlastně vůbec nic špatného. A i proto je skoro povinností vám připomenout, že dálniční známky od 1. ledna 2025 opět zdraží, v případě té roční poměrně výrazně. Abyste měli známku i na nadcházející měsíce za současné ceny, je dobré s nákupem nijak neotálet.

Zdražení proběhne podle nové zákonné valorizace. Jednodenní e-známka bude stát pro vozy se standardním pohonem (benzín, nafta) 210 Kč, desetidenní 290 Kč, třicetidenní 460 Kč a roční 2 440 Kč. Pokud si však dálniční známku koupíte do 31. prosince 2024, můžete ušetřit v závislosti na typu známky až 140 Kč.

„Majitelé vozidel na zemní plyn (neplatí pro LPG) nebo biometan zaplatí i nadále pouze 50 % ze zvoleného typu e-známky. Řidiče plug-in hybridů s hodnotou emisí CO 2 do 50 g/km bude e-známka pro jejich vozidlo stát 25 % ze základní sazby. Bezemisní elektrická nebo vodíková vozidla nadále mohou na dálnice bez poplatku,“ vysvětlil státní podnik Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR), který elektronické dálniční známky provozuje.

Výhodou elektronických známek je možnost odložení jejich platby, a to až o 30 dnů! Do letošního 1. března to ale bylo dokonce až o 90 dnů. Pokud například vaše stávající známka platí do 5. ledna 2025, můžete si novou s platností od 6. ledna zakoupit už od 7. prosince 2024 za aktuální cenu.

A důvod zdražení? Zjednodušeně řečeno zákon, přesněji zákonná valorizace, která zohledňuje dvě pevná kritéria, průměrný roční index spotřebitelských cen a meziroční procentuálně vyjádřenou změnu délky dálnic v provozu. Aktuálně má česká dálniční síť 1 401 kilometrů, z toho je bez povinnosti uhrazeného časového poplatku 292 kilometrů. V roce 2024 bylo zprovozněno více než 100 kilometrů nových úseků dálnic.

„Cena dálniční známky se naposledy zvyšovala v roce 2012. Od té doby se mnohokrát mluvilo o jejím zvýšení kvůli inflaci i novým kilometrům. Slíbili jsme pohnout s dobudováním základní dálniční sítě, a to bez peněz, včetně těch z dálničních známek, nejde. Máme rozestavěno 178 kilometrů dálnic a musíme stavět dál. Náklady jdou z kapes všech daňových poplatníků a je spravedlivé, když se uživatelé dálnic budou na výrazně větším objemu investic podílet více,“ vysvětloval před časem zdražení známek ministr dopravy Martin Kupka. Proto již v březnu 2024 stát razantně zvýšil cenu roční dálniční známky z 1 500 na 2 300 Kč, tedy o více než polovinu.

Pozor na podvody!

Spolu se spuštěním elektronických dálničních známek se v Česku vyrojila řada e-shopů, které se sice tváří jako ty oficiální, ale opak je pravdou. Jde o podvodníky, kteří nejen, že mají známky dražší, ale navíc jim vyplněním formulářů předáváte osobní a platební údaje. Cendis, ale i ministerstvo dopravy upozorňují, že jediným ověřeným a správným e-shopem je edalnice.cz . „Jakákoli jiná adresa znamená riziko přeplatku, možného zneužití vašich platebních údajů a komplikací se správou známky,“ varuje Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis.

Stát také pravidelně aktualizuje seznamy podvodných e-shopů tak, aby před nimi mohl včas varovat. Nejčastěji jde o weby czdalnice.cz, digitale-vignette-online.cz, e-vignettes.com nebo e-vignette.cz. Nikdy přes tyto internetové stránky nic nekupujte. „V adresním řádku webového prohlížeče pokaždé zkontrolujte, že nakupujete na jediném oficiálním e-shopu edalnice.cz. Na státním webu můžeme zaručit, že k cenám za známku řidič nezaplatí žádné další poplatky a dostane potvrzení o úhradě s autorizačním kódem. Díky němu pak může třeba změnit SPZ před začátkem platnosti známky nebo upravit až dva znaky v průběhu její platnosti. Nic z toho není při nákupu na neoficiálním kanálu garantováno,“ vysvětluje Paroubek.