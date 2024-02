Tady nenakupujte. Ministerský seznam, kde prodávají předražené dálniční známky

Vzhledem k tomu, že od 1. března čeká roční dálniční kupon zdražení, eviduje ministerstvo dopravy a Cendis vyšší počet těch, kteří chtějí ušetřit a nakupují ještě za původní ceny. Každý kupující by si ale měl dát dobrý pozor, kde známku kupuje. Na internetu totiž jako houby po dešti roste počet podvodných eshopů, kteří kupóny sice nabízí, ale za vyšší ceny.

Problematikou prodeje elektronických dálničních známek na jiných, než oficiálních místech se zabývá Česká obchodní inspekce z podnětu Ministerstva dopravy. Zaměřuje se především na správnost a úplnost informací o ceně elektronické dálniční známky a s tím spojených služeb.

Neplaťte víc, než musíte!

Pamatujte, že pevné ceny stanovuje nařízení vlády, podle kterého stojí roční známka 1 500 Kč, třicetidenní 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Od 1. března se výše ročního poplatku za využití dálnic změní na 2 300 Kč, třicetidenní bude za 430 Kč, desetidenní za 270 Kč a jednodenní za 200 Kč. Jiné ceny byste v žádném případě neměli akceptovat. A nejde jen o samotnou cenu, a tedy zbytečně vyhozené peníze, ale také o fakt, že nákupem na podvodném eshopu předáváte prodejci své platební údaje.

„Je plně na uvážení kupujícího, zda si zakoupí elektronickou dálniční známku v oficiálním prodeji za cenu stanovenou v nařízení vlády nebo za cenu vyšší u jiných prodejců. Vždy by však měl být informován o ceně samotné dálniční známky, ceně služby a podmínkách, za kterých je mu elektronická dálniční známka včetně služby nabízena,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek.

Kromě webu edalnice.cz můžete dálniční známky bez zbytečných příplatků a rizik nakoupit také na pobočkách České pošty a na čerpacích stanicích EuroOil.

Jak bude fungovat jednodenní známka

Od března čeká řidiče kromě nových cen kupónů také možnost pořídit si jednodenní známku. Zavedena nebude jen v Česku, ale ve všech evropských zemích, které mají dálniční známky. Pozor ale dejte na její platnost. Nebude totiž platit 24 hodin, jak by se bývalo možná dalo očekávat, ale vždy jen do půlnoci dne, na který byla zakoupena. Dobře si tedy rozmyslete, zda se stihnete vrátit ještě ten stejný den. Základní cena je 200 Kč. Vozidla s nárokem na slevu zaplatí 50 Kč nebo 100 Kč.

Hybridy už budou platit

Doposud platilo, že všechna auta s takzvanou elektrickou registrační značkou mají dálnice zdarma. To se ale mění. Zdarma už je budou mít jen elektromobily a vodíková auta. Rozhodující je totiž hodnota CO 2 . Nárok na osvobození vznikne pouze vozidlům bez spalovacího motoru s nulovou hodnotou emisí CO 2 .

Roční kupon auta s plug-in hybridním pohonem a emisemi do 50 g/km tak nově vyjde na 570 Kč, 30denní na 100 Kč, 10denní na 60 Kč a denní na 50 Kč.