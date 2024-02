Poslední týden na nákup levné dálniční známky, pozor na překupníky

Přibude jednodenní dálniční stránka za 200 korun.

Aktuálně podle vládního nařízení stojí roční dálniční známka 1 500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun. Od března se jejich ceny sníží na 2 300, 430 a 270 korun.

Loni v prosinci, kdy si lidé ještě mohli podle zákona odložit dobu začátku platnosti roční známky až o 90 dní, podnik zaznamenal více než dvojnásobný meziroční nárůst ze 163 200 na 354 173 prodaných ročních elektronických dálničních známek. V roce 2022 prodej meziročně vzrostl téměř o 23 procent. Od 1. ledna byla s novelou zákona o pozemních komunikacích doba odložení platnosti snížena z 90 na 30 dní.

V době od 1. do 18. února, kdy si lidé znovu mohli odložit platnost dálniční známky na dobu po zdražení roční dálniční známky stejně jako v prosinci, vzrostl počet prodaných známek už jen o 2 748 na 283 297 prodaných ročních kuponů. Podle mluvčí podniku Cendis Radky Nastoupilové se souvislost vyššího prodeje a zdražení roční dálniční známky nedá číselně prokázat.

Předčasný nákup roční dálniční známky do konce února se kvůli možnosti odložení platnosti o 30 dnů vyplatí těm, kterým platnost známky skončí v březnu. Při přepočtu ceny ročního kuponu na den se předčasný nákup známky pro auta se spalovacím motorem poslední den v únoru s odložením platnosti vyplatí v různé míře všem s končící platností známky do začátku srpna. Cena stávající roční známky vychází na zhruba čtyři koruny na den, od 1. března to bude přibližně šest korun na den.

Vozy s pohonem na biometan nebo zemní plyn budou od 1. března platit cenu známek se stávající slevou 50 procent. Pro hybridní vozidla bude platit 75procentní sleva. Elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem jsou pořád osvobozeny od poplatků, nicméně podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by se do budoucna tato úleva měla snížit.

Kupka také uvedl, že zdražení roční známky o více než polovinu bylo nevyhnutelné. Česko totiž deset let nezvyšovalo cenu roční dálniční známky o inflaci. V budoucnu by se cena dálničních známek měla zvyšovat v závislosti na inflaci, dodal.

Pozor na předražené známky

Lidé se v posledních dnech obracejí na ministerstvo dopravy a Českou obchodní inspekci (ČOI) kvůli některým webům, které nabízejí dražší dálniční známky, než stanovuje vládní nařízení. Ministr dopravy Martin Kupka motoristům k nákupu známek doporučuje oficiální webové stránky, pobočky České pošty nebo čerpací stanice EuroOil. ČOI se při kontrolách zaměřuje na správnost a úplnost informací o ceně elektronické dálniční známky a s tím spojených služeb.

Vyšší cena dálničních známek je způsobena neautorizovaným přeprodejem. Povinností prodávajícího je při přeprodeji informovat spotřebitele o ceně známky, o ceně, kterou si účtuje za poskytnutí služby a o celkové ceně. Kupující si známku mohou koupit kdekoli, jak za zákonem stanovenou cenu v oficiálním prodeji, tak za vyšší cenu u jiných prodejců.

„Vždy by však měl být informován o ceně samotné dálniční známky, ceně služby a podmínkách, za kterých je mu elektronická dálniční známka včetně služby nabízena,“ uvedl ředitel ČOI Jan Štěpánek.