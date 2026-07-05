Ministerstvo dopravy, ale i policisté pravidelně upozorňují na podvodné e-shopy s dálničními známkami. Jak takový podvod může fungovat popisují policisté takto:
„Podle zjištěných informací se už objevilo několik případů, kdy po zaplacení údajné dálniční známky byla z účtu poškozených stržena částka výrazně převyšující skutečnou cenu. Místo obvyklé ceny za dálniční známku se lidem z účtů ztrácely i částky několikanásobně vyšší. Poškození uvádějí, že po vyplnění registračních údajů k vozidlu byli přesměrováni na platební bránu, kde zadali údaje o své platební kartě. Krátce po potvrzení platby se z jejich účtu strhla částka v cizí měně, často několikanásobně vyšší, než je cena známky. Tato částka byla následně v její plné výši odčerpána neznámým pachatelem z bankovních účtů poškozených na anonymní zahraniční bankovní účty. Nákup potvrzen nebyl a dálniční známka nikdy k poškozeným nedorazila.“
Nejde ale o žádné české specifikum. Velmi podobně to funguje ve všech zemích, které mají elektronické dálniční známky. Do vyhledávače zadáte například slovní spojení „dálniční známka Rakousko“ a garantujeme vám, že na čelních příčkách vyhledávání bude hned několik podvodných odkazů.
Řešení to má bohužel jediné. A tím je velká obezřetnost při nákupu známky. Vzhledem k tomu, že podvodné e-shopy rostou jako houby po dešti, je prakticky nemožné je zcela eliminovat. Proto si dnes řekneme, kde přesně najít oficiální e-shopy pro zahraniční dálniční známky.
Slovensko
I slovenští sousedé mají elektronické dálniční známky, kdy oficiální e-shop najdete na webu eznamka.sk. Slovenskou dálniční známku lze zakoupit s platností na 1den, 10 dní, 30 dní nebo 365 dní.
Jednodenní stojí 8,10 €, tedy 196,5 Kč. Desetidenní známka vyjde na 10,8 €, tedy 262 Kč. Měsíční stojí 17,10 € (415 Kč) a roční 90 € (2 183 Kč). I na Slovensku v tuto chvíli platí, že jednodenní známka je platná jen do půlnoci dne, kdy jste ji koupili. Stejně to funguje i v Česku, kde je ale brzy v plánu změna a známka bude platit 24 hodin od nákupu.
„Svou vlastní dálniční známku musí mít uhrazenou také přípojné vozíky kategorie O1 a O2 tažené vozidlem kategorie M1, N1, M1G, a nebo N1G pokud celková hmotnost soupravy přesáhne 3,5 tuny,“ upozorňuje Cebia.
Rakousko
Rakouskou dálniční známku si lze zakoupit s platností 1 den, 10 dní, 2 měsíce nebo 1 rok. A to jak v elektronické, tak papírové verzi. Platnou dálniční známkou musí být vybavena motorová vozidla na všech rakouských dálnicích a rychlostních silnicích.
Dobrou zprávou je, že oficiální prodejní web ASFINAG je i v češtině. A to je mimochodem jedno z vodítek, jak se vyhnout podvodníkům, kteří se s překladem moc nezdržují. „Jednodenní a desetidenní známku lze zakoupit s okamžitou i odloženou platností. Dálniční známky se prodávají také na většině rakouských čerpacích stanic. V nabídce je mají také české příhraniční čerpací stanice. Doporučujeme známku zakoupit a nalepit ještě před vjezdem na rakouskou dálnici,“ doplňuje Cebia.
Jednodenní známka vyjde na 9,6 € (233 Kč), 10denní na 12,8 € (310 Kč), dvouměsíční na 32 € (776 Kč) a roční na 106,8 €, tedy asi 2 591 Kč.
Slovinsko
I slovinské dálniční známky jsou již několik let pouze elektronické a jako u nás jsou vázané na vaši registrační značku. A přímo i Slovinci na oficiálním e-shopu Evinjeta, který je také v češtině, varují před podvodníky. „Upozorňujeme uživatele slovinských dálnic a rychlostních silnic, aby byli obezřetní při nákupu e-známek na internetu.
Zaznamenali jsme nárůst počtu případů, kdy neautorizovaní prodejci nabízejí koupi slovinských e-známek prostřednictvím klamavých internetových stránek, čímž vystavují zákazníky dalším nákladům a dokonce riziku, že zůstanou bez platné e-známky. Neautorizovaní prodejci si za své služby obvykle účtují vysoké provize, které mohou dosahovat i několika desítek procent, což vede k tomu, že zákazník za e-známku zaplatí podstatně více, než činí její skutečná zákonem stanovená cena,“ upozorňují na oficiálním webu.
Slovinskou dálniční známku si lze koupit s platností na 7 dní, 1 měsíc a 1 rok. Pro auta do 3,5 tuny vyjde týdenní známka na 16 € (388 Kč), měsíční na 32 € (776 Kč) a roční na 117,5 € (2 850 Kč).
Ale pozor! Slovinci mají jiné ceny pro takzvaná vysoká auta. To znamená, že vozidla jejichž výška nad přední nápravou přesahuje 130 cm platí více. A to se týká nejen dodávek, ale i některých SUV. V jejich případě je týdenní známka za 32 € (776 Kč), měsíční za 64,1 € (1 555 Kč) a roční za 235 € (5 700 Kč).
Maďarsko
Maďarskou elektronickou dálniční známku si lze zakoupit s platností 1 den, 10 dní, 1 měsíc nebo 1 rok. Ceny známky se liší podle kategorie vozidla – D1 do 3,5 tuny do 7 míst (včetně přívěsů) a D2 do 3,5 tuny nad 7 míst a užitková vozidla do 3,5 tuny.
Nákup známky je možný online, a to na e-shopu ematrica.nemzetiutdij.hu. Ale také v kamenných prodejnách – na hraničních přechodech, nebo maďarských čerpacích stanicích. Prodejní místa jsou označena e-VIGNETTE nebo MATRICA.
Pro D1 vyjde denní známka na 5 550 HUF (378 Kč), 10denní na 6 900 HUF (470 Kč), měsíční na 11 170 HUF (762 Kč) a roční na 61 760 HUF (4 211 Kč).
Pro kategorii aut D2 je cena jednodenní známky na 7 890 HUF (538 Kč), 10denní 10 040 HUF (684 Kč), měsíční na 15 820 HUF (1 078 Kč) a roční na 87 650 HUF (5 976 Kč).
Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek v Česku nově funguje na adrese edalnice.gov.cz.
Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky. Původní adresa edalnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Beze změny zůstávají všechny služby včetně Ověření platnosti, Správa e-známky i telefonní linka zákaznické podpory 222 266 757. Adresa mailové podpory se změní z původní info@edalnice.cz na info@edalnice.gov.cz.
Cendis, provozovatel systému elektronických dálničních známek, tvrdí, že i na novém webu najdete rozcestník s odkazy na oficiální e-shopy okolních států. Bohužel v době psaní článku na stránkách nebyl k nalezení.