Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky automaticky určuje na základě inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.
Od ledna 2026 kvůli těmto důvodům vzroste cena za roční poplatek za využití dálnic v ČR o 130 Kč na 2 570 Kč, měsíční elektronická dálniční známka bude stát 480 Kč, desetidenní vzroste na 300 Kč a denní bude možné zakoupit za 230 Kč. Ale právě na přelomu roku můžete těch několik stovek, o které budou od ledna známky dražší, ušetřit.
Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci
V prvé řadě můžete dálniční známku koupit ještě posledního prosince. Zároveň však také můžete využít možnost odložení platnosti dálniční známky.
V roce 2023 změnilo ministerstvo dopravy pravidla odložení platnosti. Odložení je od toho roku výrazně kratší, ale stále díky tomu ke konci roku můžete ušetřit. Především, když známky nově každoročně zdražují.
Pokud tedy víte, že známku budete potřebovat až koncem ledna, případně až na začátku února, můžete si známku koupit posledního prosince letošního roku a nastavit si 30denní odložení platnosti. Známka pak začne platit až po uplynutí této doby a vy budete mít známku za starou cenu v novém roce. „Známku je možné zakoupit až 30 dní před zvoleným počátkem její platnosti. Pokud například vaše stávající známka platí do 5. ledna, můžete si novou s platností od 6. ledna zakoupit už od 7. prosince za aktuální cenu,“ doplňuje Cendis, který provozuje systém elektronických dálničních známek.
I v příštím roce zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy poloviční cena pro zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG), čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km) a bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu a vodík. Tato sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v České republice. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je nutné podat žádost oznámení osvobození.
Osvobozena od poplatku jsou i nadále vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká a vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Pozor na podvodníky
Ceny známek se sice mění, co však zůstává v platnosti je důrazné varování před podvodnými e-shopy. Jsou to neoficiální e-shopy, které nabízejí známky s vysokými manipulačními poplatky. Tyto weby často napodobují vzhled oficiálního e-shopu a mohou být zvýhodněny ve vyhledávačích díky placené reklamě. „Vždy si ověřte, že jste na webových stránkách oficiálního státního e-shopu edalnice.cz. Jakákoli jiná adresa znamená riziko přeplatku, možného zneužití vašich platebních údajů a komplikací se správou známky,“ varuje Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis.
Pozor na podvodný e-shop s dálničními známkami. Je extrémně podobný originálu
Kromě webu edalnice.cz jsou známky také k dispozici u oficiálních distributorů – na pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil a RoBiN OIL. Řidiči mohou také využít samoobslužné kiosky umístěné v příhraničních oblastech před vjezdem na zpoplatněné úseky dálnic. Všechny tyto prodejní kanály nabízejí e-známky bez manipulačních poplatků.