Dálniční známka stojí v Česku jako v Rakousku. Ministr chce zmrazit cenu

Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu novely zákona o pozemních komunikacích platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2 570 korun.

Novela, kterou ministerstvo předložilo vládě, již navrhuje pouze zrušení valorizačního mechanismu a zmrazení cen známek na stávající úrovni, tedy 2 570 korun za roční známku. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Novelu musí projednat vláda a poté Sněmovna a Senát.

Celkem 12 let byla cena roční známky 1 500 korun, v březnu 2024 se zvýšila na 2 300 Kč, loni v lednu se již na základě mechanismu zvýšila na 2 440 korun a letos v lednu na 2 570 Kč. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan platí v současné době za užívání dálnice zhruba poloviční poplatky proti základní sazbě, majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu čtvrtinovou. Bez poplatku jezdí plně elektrická vozidla a auta na vodík. Vláda zároveň v pondělí podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Tento návrh nyní také posoudí Sněmovna.

Od zrušení výhod pro nízkoemisní auta ministerstvo ustoupilo po připomínkách z mezirezortního řízení a následné komunikaci s Evropskou komisí. V případě přijetí tohoto návrhu by totiž mohlo hrozit vrácení části peněz z Národního plánu obnovy.

„Na základě připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení byla oslovena Evropská komise. Podle jejího aktuálního stanoviska by přijetí legislativy vedoucí ke sjednocení cen v současné době znamenalo faktické zrušení strukturální reformy financované z prostředků Národního plánu obnovy, konkrétně reformy č. 5 Pobídky pro mobilitu s nulovými emisemi prostřednictvím změn nákladů na dálniční známky a jejich struktury,“ sdělil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Vláda Andreje Babiše (ANO) si vytyčila zrušení valorizačního mechanismu a srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla v programovém prohlášení vlády. „O férovém nastavení cen pro všechny uživatele dálnic budeme s Evropskou komisí dále jednat,“ uvedl Bednárik.

„Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly,“ komentuje ministr dopravy. Roční dálniční známka pro osobní auto (do 3,5 t) v Rakousku stojí 106,80 eur, tedy aktuálním kurzem 2 600 Kč.

Pokud novelu podpoří zákonodárci, měly by ceny dálničních známek pro rok 2027 zůstat na stejné úrovni jako letos.

Valorizační mechanismus, který novela navrhuje zrušit, upravuje cenu známek podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Mechanismus zavedla vláda Petra Fialy (ODS) a funguje od loňského ledna.

V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb (SFDI).

