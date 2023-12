Dálniční známky zdraží, dá se ještě ušetřit. Pozor na překupníky

I po přestupu na elektronickou verzi jsou dálniční známky oblíbeným vánočním dárkem. Letos se včasný nákup vyplatí víc než v předchozích letech, protože za pár měsíců známky podraží. Navíc se zkrátí doba, po kterou bude možné odložit platnost elektronického kuponu.

Kde koupit a kde ne

V prvé řadě je nutné pamatovat na to, že v případě online nákupu je možné použít jen jediný oficiální prodejní kanál, kterým je web edalnice.cz. Na internetu je ovšem řada dalších e-shopů, které dálniční známky zprostředkovávají. Všechny jsou však ze strany ministerstva dopravy zařazeny do kategorie podvodných.

Neoficiální weby se tváří buď jako oficiální stránky nebo zprostředkovatelé elektronických známek pro víc evropských států. Účtují si manipulační poplatek za přeprodej nebo smyšlený „ekopoplatek“. „Zákazníkům se nákup přes neoficiální weby nejenom prodraží, ale zároveň podstupují bezpečnostní riziko, když do neoficiálního webu zadají například údaje z platební karty,“ varuje Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis, který státní e-shop provozuje.

„V adresním řádku webového prohlížeče pokaždé zkontrolujte, že nakupujete na jediném oficiálním e-shopu edalnice.cz. Na státním webu můžeme zaručit, že k cenám za známku řidič nezaplatí žádné další poplatky a dostane potvrzení o úhradě s autorizačním kódem. Díky němu pak může třeba změnit SPZ před začátkem platnosti známky nebo upravit až dva znaky v průběhu její platnosti. Nic z toho není při nákupu na neoficiálním kanálu garantováno,“ vysvětluje Paroubek.

Kromě oficiálního e-shopu je možné známky koupit také na přepážkách České pošty, u čerpacích stanic EuroOil nebo v samoobslužných kioscích na dálnicích.

Kolik stojí

Zatím je možné známky kupovat ještě za ceny, které jsou v Česku stejné už řadu let. Až do konce února tedy bude roční známka stát 1 500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun. Ovšem od 1. března se musíme připravit na zdražení: roční kupon vyjde na 2 300 korun, měsíční na 460 korun, desetidenní na 270 korun a nový, jednodenní kupon bude stát 200 korun.

Podle pravidel směrnice Euroviněta totiž mají členské země Evropské unie od března 2024 nastavený strop pro stanovení cen časových poplatků, který se vypočítává procentuálně z ročního poplatku. Třicetidenní známka tak nesmí stát víc než 19 procent z ceny ročního poplatku, desetidenní má limit 12 procent a denní 9 procent.

Jediná vozidla, která budou mít dálnice zdarma, pak budou ta čistě elektrická či s pohonem na vodík. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO 2 /km, která jsou dosud zcela osvobozena, budou nově pouze zvýhodněna: platit budou 25 procent sazby, což znamená roční kupon za 570 korun, třicetidenní za 100 korun, desetidenní za 60 korun a jednodenní za 50 korun.

Zvýhodněna zůstanou vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem, u nichž byla cena ročního kuponu nově stanovena na 1 150 korun, třicetidenního na 210 korun, desetidenního na 130 korun a jednodenního na 100 korun.

Pozor na změny v platnosti

Až do konce roku platí, že je možné si platnost dálniční známky odložit až o tři měsíce. Řada motoristů si tak plánovala, že včasným nákupem známky a takto dlouhým odložením platnosti se vyhne, aspoň na chvíli, výše zmíněnému zdražení. Ministerstvo dopravy však rozhodlo, že od 1. ledna 2024 zkrátí dobu možného odložení jen na třicet dnů. Když tedy do konce letoška stihnete koupit roční známku a odložíte ji o devadesát dnů, můžete jezdit po dálnicích za „starou cenu“ až do konce března 2025.