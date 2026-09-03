Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dílo naivky a transgender bigamisty. Superúsporný sporťák byl podvodem století

Radomír Dohnal
Premium

Tříkolka za všechny prachy. To v případě revolučního dvoumístného osobního automobilu platilo doslova. | foto: Museum of American Speed CC-BY-NDCreative Commons

Tříkolový Dale měl změnit americký automobilový průmysl. Měl být levný, bezpečný a spotřebou až neuvěřitelně úsporný. Za projektem stála charismatická Elizabeth Geraldine Carmichaelová, která dokázala okouzlit investory, novináře i veřejnost. Jenže s autem i s ní bylo všechno jinak, než tvrdila.

Víc než jen zmatený. Celý ten příběh je chaotičtější než silvestrovská estráda. Začít s ním můžeme v roce 1989, kdy texaská policie za účasti šerifa celé Caldwell County zadrží jistou Catherine Elizabeth Johnsonovou. Postarší dámu, která v městečku Dale po dvě léta vedla obchod s květinami.

Čím že se dvaašedesátiletá floristka provinila? O tom se uniformovaní muži tenkrát snaží hovořit co nejméně. K veřejnosti proniknou jen kusé informace. Šlo prý o osobu podezřelou z mnoha podvodů, již dříve pravomocně odsouzenou, jež byla na útěku prakticky nepřetržitě posledních jednadvacet let. A jako taková byla vydána do Kalifornie. Případ uzavřen, dál už se nevyptávejte.

Prý se v něm schválně jednou zabořila v padesátce do zdi. Autu ani jí se nic nestalo.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí

UAZ 2206 "Buchanka“

Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...

Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze

Automobil Škoda Octavia - křest na Staroměstském náměstí v Praze. (1. září 1996)

Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle...

Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...

LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili

Leapmotor B03X

Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“,...

Dílo naivky a transgender bigamisty. Superúsporný sporťák byl podvodem století

Premium
Tříkolka za všechny prachy. To v případě revolučního dvoumístného osobního...

Tříkolový Dale měl změnit americký automobilový průmysl. Měl být levný, bezpečný a spotřebou až neuvěřitelně úsporný. Za projektem stála charismatická Elizabeth Geraldine Carmichaelová, která...

3. září 2026

Elektrododávka Kia. Podívejte, kde má tajné šuplíky a vypínač pípajících otrapů

Kia PV5

Honosí se titulem Dodávka roku 2026 a lidé se za ní otáčejí. Kia PV5 je však multitalent. Zrodila se jako univerzální platforma pro užitkové vozy do elektrické éry.

3. září 2026

LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili

Leapmotor B03X

Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“,...

2. září 2026,  aktualizováno  12:44

Nizozemská pojišťovna nepojistí některá čínská auta, v Česku si připlatíte

Voyah Free

Počet čínských vozů na evropských silnicích stále roste a řadu kupců lákají hlavně levnější čínské elektromobily. Teď však přišlo varování – nizozemská pojišťovna Univé vydala seznam devíti značek,...

2. září 2026

Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze

Automobil Škoda Octavia - křest na Staroměstském náměstí v Praze. (1. září 1996)

Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...

1. září 2026,  aktualizováno  15:25

Děti se vrací do lavic, podívejte se na šrumec před pražskou základní školou

Na kruhovém objezdu poblíž ZŠ v Újezdě nad Lesy, bylo první školní den rušno.

Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. To také znamená mnohem hustší provoz v okolí škol. Podívejte, jak to první školní den vypadalo před jednou...

1. září 2026  11:11

EU zakazuje prodej ojetých aut? Hlavně klid, Unie jen definuje, co je vrak

ilustrační snímek

Prodej starších automobilů prochází zásadní proměnou. Zatímco v minulosti bylo možné nabídnout k prodeji prakticky jakkoli poškozené či nepojízdné vozidlo a ponechat na kupujícím, jak si s ním...

1. září 2026

Pistáciové fabie jsou fenomén, na víkendový sraz dorazil i unikátní sedan

Pistáciové fabie kam se podíváš. Sedan patří k raritám

Pistáciová fabia je specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích, klub příznivců, co si říká Pistáciová mafie… a dokonce i sraz. Konal se o uplynulém...

31. srpna 2026,  aktualizováno  21:28

Pro čtyři fabriky nemá VW využití, přiznalo vedení. Odboráři vyhrožují

Volkswagen Grouo čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na...

V automobilovém koncernu Volkswagen (VW) v Německu končí série setkání vedení se zaměstnanci. Závodní rada se v pondělí 31. srpna sešla v Hannoveru, v upynulém týdnu se o budoucnosti krizí zmítaného...

31. srpna 2026  15:49

Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by měly v Evropě vyrobit kolem 90 tisíc aut, do roku 2030 by se však výroba mohla zvýšit na jeden milion a...

31. srpna 2026

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...

31. srpna 2026

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle...

Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.