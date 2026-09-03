Víc než jen zmatený. Celý ten příběh je chaotičtější než silvestrovská estráda. Začít s ním můžeme v roce 1989, kdy texaská policie za účasti šerifa celé Caldwell County zadrží jistou Catherine Elizabeth Johnsonovou. Postarší dámu, která v městečku Dale po dvě léta vedla obchod s květinami.
Čím že se dvaašedesátiletá floristka provinila? O tom se uniformovaní muži tenkrát snaží hovořit co nejméně. K veřejnosti proniknou jen kusé informace. Šlo prý o osobu podezřelou z mnoha podvodů, již dříve pravomocně odsouzenou, jež byla na útěku prakticky nepřetržitě posledních jednadvacet let. A jako taková byla vydána do Kalifornie. Případ uzavřen, dál už se nevyptávejte.
Prý se v něm schválně jednou zabořila v padesátce do zdi. Autu ani jí se nic nestalo.