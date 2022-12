Lopraisovy tatrovky: sen o kabině s kapotou vypůjčené z ruské dodávky

Po letech virtuálně Autor textu se rozhodl po letech návrh „Gazely“ z výkresu přepracovat do podoby virtuálního trojrozměrného modelu. Jako dlouholetý konstruktér si zároveň chtěl ověřit reálnost celého projektu. Výsledek je ve formě několika vizualizací součástí tohoto materiálu; barevný návrh je čistou fikcí autora. Výkres s návrhem kapotového soutěžního vozu Puma s kabinou GAZ Gazela z března 1996. Potvrdilo se, že základní rozložení agregátů bylo navrženo správně. Samozřejmě by vozu „slušelo“, pokud by byly motor a chladiče posunuty více vzad, čemuž však bránila úzká kabina GAZ bez tunelu. Ostatně to byl také důvod, proč by se do podobně koncipovaného vozidla nedal instalovat dvanáctiválcový vzduchem chlazený motor Tatra. Tvar přední kapoty byl proti stylistickému návrhu Jiřího Španihela mírně modifikován, a to zejména v přední části, kde je již z výkresu patrna kolize původně navržené kapoty s chladiči. Další úprava se týká filtrů vzduchu. Zatímco stylista volil menší průměr, konstruktér by musel použít filtry větší. Z vizualizací je každopádně zřejmé, jak atraktivní vůz mohl v Kopřivnici vzniknout.