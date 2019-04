Dakarský závodník hvězdou Rallye Šumava, startoval na ní s traktorem

Rozhodnutí startovat na Rallye Šumava Klatovy v traktoru vyhlásil Martin Macík prvního dubna a zprávě zpočátku věřil jen málokdo, všichni to měli za aprílový žert. „Ještě v Klatovech se lidé chodili ptát, jestli naleštěný stroj Valtra v týmových barvách opravdu vyjede z divácké zóny na trať,“ líčí Nikola Kužílková z Big Shock Racing týmu.



Dakarští závodníci Martin Macík a Jan Brabec z týmu Big Shock Racing odstartovali do dvou rychlostních zkoušek Rallye Šumava Klatovy v traktoru Valtra.

Macík s motocyklovým závodníkem Janem Brabcem v roli navigátora nakonec projeli cílem dvou rychlostních zkoušek klatovského okruhu. „Celé akci předcházela poměrně krátká příprava, několik tréninků, ladění designu traktoru nebo domluva s pořadateli závodu. Díky obrovskému nadšení všech zúčastněných se však podařilo akci zdárně dotáhnout,“ popisuje Kužílková. Ještě ve středu před závodem traktor oblékali do týmových bojových barev.

Martin Macík nasadil v první rychlostní zkoušce opatrnější tempo, Brabec na sedadle spolujezdce navigoval podle zapůjčených poznámek. Ve druhé večerní části už se jelo naplno.

„Je to úplně nový zážitek, musel jsem si zvykat, sedíš výš, ovladatelnost je jiná než v kamionu, rychlost omezenější. Ale byla to super zkušenost, i pro další Dakar si z tréninků v traktoru něco odnesu. Tady šlo hlavně o zábavu a současně pro nás byla důležitá bezpečnost. Došlo ale i na adrenalin. Jednou jsme během jízdy na trati přerovnali balíky slámy, párkrát jsme se pěkně praštili hlavami. A když večer začalo pršet, dost dlouho jsem hledal na displeji, kde se zapínají stěrače, ale nakonec jsem to našel na starém dobrém místě na páce pod volantem,“ směje se Macík, který si zároveň postěžoval, že mu jeho navigátor Jan Brabec v kabině trochu zacláněl.

„Byla to parádní jízda, kterou jsme podnikli hlavně pro fanoušky. A ukázalo se, že motorsport nemá hranice,“ dodává Jan Brabec.

Macík s Brabcem závod absolvovali v traktoru finského výrobce Valtra. Model N 174 si Martin Macík vybral během tréninků. Traktor má 201 koní, pohání ho čtyřválec a Macík z něj dostal rychlost přes 60 km/h. „Pro tento model se rozhodl, protože je na závod typu rallye nejvhodnější. Je menší a obratnější než T 234, který drží rychlostní rekord. Ten má 250 koní a 6 válců, ale je mohutnější a delší, což by pro průjezd některých úseků rallyové trati nebylo úplně optimální,“ vysvětluje Nikola Kužílková.

„Závodníci dostali po svém výkonu na trati několik zakázek na provedení zemědělských prací a zejména Jan Brabec zatoužil vyzkoušet také orbu nebo alespoň setí,“ dodává.