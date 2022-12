Na Silvestra startuje nejtěžší Dakar. Macík ho jede vyhrát s Čendou

Tým MM Technology postavil zcela nový stroj podle poznatků a zkušenostní s předchozím závodním speciálem. Nedošlo na žádné revoluční kroky vylepšovalo se, ladily se detaily. „Máme nové barvy a nový design,“ potvrzuje nejnovější změnu, Martin Macík se totiž po dlouhých letech rozešel s původním sponzorem, nyní tedy oblékl svůj tým do oranžové. Spolu s Martinem Macíkem v kabině kamionu opět zasednou navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda.

Vůz má kabinu modelu Iveco Powerstar, pod kapotou se však skrývá technika, kterou dal dohromady otec Martina Macíka, který má s Dakarem 20leté zkušenosti. Stavba trvala přibližně 6 měsíců.

Macíkův nový vůz je už 8. generací závodních kamionů vyvinutých v Sedlčanech. „Z minulých Dakarů jsme v mnohém poučení. Za mě například neskákat ve 140 km/h do díry. Tím bychom měli spoustu technických záležitostí vyřešených,“ směje se Martin Macík a dodává, že nový vůz má opět několik novinek. „Kamion je pokračující generací Arnošta, speciálu, v němž na posledním Dakaru závodil Martin Šoltys. Při stavbě jsme se soustředili na pohodlí posádky a současně jsme se museli přizpůsobit novým technickým předpisům FIA, spojeným například s váhou nebo bezpečností auta. Ty si vyžádaly několik úprav v nastavení podvozku nebo bezpečnostní rámy v kabině, které vyrábíme. A vymysleli jsme si například i vychytávku pro rychlejší výměnu kol,“ vyjmenovává Martin Macík starší, šéf týmu MM Technology.

„Máme 2 konstruktéry, táta to všechno řídí, zároveň působí jako šéfkonstruktér, ale například také na všech nových autech vlastnoručně osazuje vzduchové a brzdové systémy,“ popsal dříve Martin Macík mladší. Jednotliví mechanici mají své specializace – rozdělují si starost o nápravy, motory, pneumatiky... „Jsou tu zámečníci, odborníci na elektriku, kteří v autech tahají kilometry drátů. David Švanda musí mít celkový přehled, aby jako palubní mechanik mohl kdykoliv zasáhnout v závodě,“ vyjmenovává Martin Macík.

A připomněl, že zatímco se v dílnách stavěly nové závodní kamiony, tým mechaniků MM Technology se musel postarat také o další závodní stroje, které z dílen vyjely už v minulosti a dnes slouží zahraničním týmům. „A dlouhodobě pracujeme i na dalším závodním speciálu – na elektrický pohon. To je zase úplně odlišný, ale neméně zajímavý vývoj,“ říká Martin Macík starší.

Tým zvládne postavit dva závodní kamiony za půl roku. V MM Technology tak letos postavili nové speciály dva, Čendovo dvojče Jendu bude pilotovat Ital Claudio Bellina. Další dva kamiony z produkce Macíků budou pilotovat Nizozemci: kamion Nicias povede Kees Koolen, za volant Arnošta usedne Richard de Groot. Všechny čtyři závodní speciály ze Sedlčan budou mít společný bivak, o Arnošta se ovšem budou starat mechanici týmu Firemen Dakar Team pod dohledem MM Technology.

Nadcházející ročník má být nejtěžší za celou éru, co se dakarská rallye jezdí v Saúdské Arábii. Macík ovšem v rozhovoru pro iDNES.cz přiznává, že už letošní ročník, který dokončila jeho posádka na sedmém místě jako nejlepší z českých kamioňáků, byl nejtěžší ze všech deseti, které jel.

Všem, kdo se poženou o titul, hraje do karet absence ruských kamazů, které byly hegemony dakarské rallye mezi kamiony v posledních dekádách. Macík láká publikum, že právě nadcházející ročník Dakaru bude díky tomu o to zajímavější a napínavější; těch, co mají ambice ovládnout startovní pole kamionů, je tak tentokrát o poznání víc. „Bude to boj Čechů a Holanďanů,“ říká, připomíná také japonské Hino s jejich strojem s hybridním pohonem.

Trasa ročníku 2023 povede od Rudého moře do zrádných terénů v horách. Oproti loňsku přibudou dvě etapy, bude jich tak celkem čtrnáct. Celková délka trati je 8 549 kilometrů, 4 706 km z nich bude měřených.

Trať nadcházejícího 45. ročníku věhlasné rallye by měla být náročnější než v předešlých letech. Organizátoři ji zavedli i do čtvrté největší pouště na světě Rub al-Chálí, v překladu „Pustá končina“, která se nachází v jižní třetině Arabského poloostrova, na území Saúdské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů a Jemenu. Závodníci jí budu bloudit čtyři dny. Poušť měří asi 1 000 km od východu k západu a asi 500 km od severu k jihu, má rozlohu 650 000 km čtverečních, „což je víc než mají spojená území Nizozemska, Belgie a Francie,“ píše Wikipedie. Značnou část rozlohy zabírají pouštní duny z nichž některé jsou až 250 metrů vysoké. Cíl bude 15. ledna v Dammamu.