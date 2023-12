Zemětřesení v Daihatsu. Japonci přes 30 let podváděli s testy

Největší japonská automobilka Toyota 20. prosince oznámila, že její divize Daihatsu zastaví dodávky jakéhokoli ze svých vozidel poté, co vyšetřování bezpečnostního skandálu odhalilo problémy u více než šesti desítek modelů, z nichž víc než třetina se prodává pod názvem Toyota a další pod značkami Mazda, Subaru a Perodua. V Evropě se vozy Daihatsu již deset let neprodávají. Mezi postižené trhy kromě domácího Japonska patří země jako Bolívie, Kambodža, Chile, Ekvádor, Indonésie, Malajsie, Mexiko, Peru, Thajsko, Uruguay či Vietnam.

Nejstarší japonská značka Daihatsu je obviněna z falšování bezpečnostních testů, a to od roku 1989! První problémy byly odhaleny již letos na jaře, kdy Daihatsu oznámilo nesprávné testování obložení dveří a objevily se problémy při testování bočního nárazu. Rovněž bylo zjištěno falšování údajů a používání neautorizovaných testovacích postupů.

Kvůli tomu Toyota, která je od roku 2016 stoprocentním vlastníkem Daihatsu, následně vytvořila nezávislou komisi třetích stran, která se měla zabývat těmito pochybeními. Vyšetřování nově odhalilo nesrovnalosti mnohem většího rozsahu, než se dříve očekávalo.

V závěrečné fázi vyšetřování bylo zjištěno, že pro testy airbagů pro celou řadu modelů byla použita jiná řídicí jednotka airbagů než u sériového modelu. Airbag sice splňuje normy ochrany cestujících, ale v průběhu testování bylo zjištěno, že povinnost odemknutí dveří v testu bočního nárazu u modelů Daihatsu Cast a Toyota Pixis Joy neodpovídá zákonným požadavkům. Některé zdroje uvádějí i falšování dalších výsledků, například testů opěrek hlavy. Narazit lze ale dokonce na spekulace ohledně fixlování s měřením emisí.

Velký problém i pro Toyotu

Firma založená v roce 1907 se zpočátku zabývala výrobou motorů a od 30. let i produkcí tříkolek. První automobil vznikl až v roce 1963. Japonský specialista na malé vozy kategorie kei cars zahájil na přelomu 60. a 70. let těsnou spolupráci s dominantní japonskou automobilkou Toyota, na níž nyní značnou měrou dopadá tíha skandálu značky Daihatsu.

Problémy byly nalezeny u 64 modelů a tří motorů, včetně 22 modelů a motoru prodávaného Toyotou, uvedlo Daihatsu v prohlášení. Potíže postihly modely Toyota a Daihatsu prodávané i v zahraničí, ale i některé modely značek Mazda a Subaru nabízené v Japonsku.

I v těchto dvou posledně jmenovaných japonských automobilkách má totiž Toyota kapitálový podíl, a tak kvůli úsporám z rozsahu vznikají na jednotné technické bázi a liší se jen v detailech. Vývoj malých vozů byl od roku 2013 Toyotou z velké míry svěřen do rukou značky Daihatsu. Díky outsourcingu tak bylo dosaženo snížení nákladů. Mnoho procesů ale bylo patrně z časových důvodů obejito a nedostatečně prověřeno.

Falešných testů a dalších nekalých praktik je zdá se celá řada. Podle agentury Bloomberg uvádí nezávislá expertní zpráva 174 nesrovnalostí mezi 25 kategoriemi bezpečnostních testů při vývojových pracích vozů Daihatsu. „Je nám líto, že jsme zradili důvěru našich zákazníků. Bereme to velmi vážně jako problém, který otřásl základy automobilky,“ řekl na tiskové konferenci prezident Daihatsu Soičiro Okudaira. Prohlášení s omluvou zveřejnila i Toyota.

Momentálně ale nejsou známy žádné informace o nehodách či úmrtích souvisejících s těmito záležitostmi. To ale neznamená, že se dodatečně na nějaké nepřijde. Každý, kdo byl zraněn při nehodě v některém z problematických vozidel, by se mohl obrátit na právníka.

Aféru proto některá média přirovnávají k Dieselgate Volkswagenu. Toyota oznámila, že připravuje zásadní reorganizaci Daihatsu. Bude to ale časově hodně náročný proces. Ať už to dopadne jakkoli, bude to největší japonskou automobilku stát hodně peněz a ovlivní to její bilanci. Objevují se však i názory, že se jedná o tak velký reputační problém, že to může velmi reálně znamenat pro značku Daihatsu i naprostý konec.