Českému trhu nadále výrazně dominuje Dacia, na kterou připadá 4368 registrací, tedy více než 93 procent všech nových vozidel na plyn. Zbytek tvoří převážně automobily značky Renault.
„Loňský rok byl rekordní. Přestože letos registrace LPG vozidel meziročně klesají, v historickém kontextu stále jde o velmi dobrá čísla. Rok 2026 zřejmě o tisíce překoná všechny předchozí roky s výjimkou loňského, a stane se tak druhým nejúspěšnějším v historii,“ uvedl Ivan Indráček z České asociace LPG.
Zatímco tovární LPG vozy si udržují silnou pozici, poptávka po dodatečných přestavbách benzinových automobilů oslabuje, především kvůli horší ekonomické návratnosti přestaveb novějších vozidel s přímým vstřikováním paliva. „Největší poptávka se nyní soustředí na starší automobily s jednodušším nepřímým vstřikováním MPI, u nichž bývá přestavba technicky méně komplikovaná a finančně dostupnější. Stabilní zájem přetrvává také u některých specifických amerických motorizací,“ sdělil David Tejml ze strakonické společnosti Autogas – Centrum.
U firemních vozidel je situace odlišná podle způsobu jejich financování a využití. O přestavbách nových automobilů uvažují zejména menší a střední podniky s vysokými ročními nájezdy, například rozvozové služby nebo obchodní zástupci. Velké firemní flotily naproti tomu často využívají operativní leasing a při pořizování nových vozidel proto častěji volí automobily s LPG přímo od výrobce, případně jiné alternativní pohony.
Plyn zdražuje
Cena plynu pro auta letos čelila několika tlakům. Na začátku roku LPG zdražilo v důsledku legislativní změny související s implementací evropské směrnice RED III do českého zákona o ochraně ovzduší. Při hodnocení emisní náročnosti fosilních motorových paliv se od ledna uplatňuje jednotná referenční hodnota emisí, takže LPG ztratilo dosavadní zvýhodnění vyplývající z reálně nižších emisí oxidu uhličitého oproti benzinu a naftě.
Přesto se v říjnu LPG prodávalo za méně než polovinu ceny benzinu. V listopadu však přišlo další zdražení, tentokrát způsobené především neobvyklým růstem mezinárodních cen butanu. Ten souvisí s omezeným průjezdem tankerů přepravujících LPG Hormuzským průlivem.
Na čerpacích stanicích postupně roste objem obnovitelného LPG. Zatímco ještě v roce 2020 se jeho dodávky počítaly na desítky tun, v současnosti jde o tisíce tun. Celkově se v Česku ročně spotřebuje přibližně 80 000 tun autoplynu.