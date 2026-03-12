Skupina Renault představila strategii FutuREady, která má do roku 2030 urychlit elektrifikaci a modernizaci modelů všech svých značek. Současně servíruje hned několik zajímavých automobilů. Hotové pozdvižení vzbudil nový velký crossover Dacia Striker, který ještě letos dorazí na trh.
Tento model je mířen přímo proti stálicím jako Škoda Octavia Combi, ale s typickým receptem Dacie – robustnějším vzhledem a nižší cenou. Mateřský Renault se pro změnu pochlubil studií R-Space Lab, který ukazuje, jak by mohl vypadat příští Scénic. A také konceptem Bridger, jakýmsi mini Land Roverem Defenderem, jehož sériová verze bude určena pro indický trh.
Vše podstatné se dozvíte ve fotogalerii.