Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Vladimír Löbl
Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault nechce zůstat pozadu a představil dva zajímavé koncepty, které odhalují, co má za lubem.

Skupina Renault představila strategii FutuREady, která má do roku 2030 urychlit elektrifikaci a modernizaci modelů všech svých značek. Současně servíruje hned několik zajímavých automobilů. Hotové pozdvižení vzbudil nový velký crossover Dacia Striker, který ještě letos dorazí na trh.

Tento model je mířen přímo proti stálicím jako Škoda Octavia Combi, ale s typickým receptem Dacie – robustnějším vzhledem a nižší cenou. Mateřský Renault se pro změnu pochlubil studií R-Space Lab, který ukazuje, jak by mohl vypadat příští Scénic. A také konceptem Bridger, jakýmsi mini Land Roverem Defenderem, jehož sériová verze bude určena pro indický trh.

Vše podstatné se dozvíte ve fotogalerii.

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault nechce zůstat pozadu a představil dva zajímavé koncepty, které odhalují, co má za lubem.
Dynamičtější profil, svažující se zadek a moderní světelný podpis dávají vozu vlastní osobnost.
Dacia sice zatím neposkytla bližší podrobnosti, ale nabídka motorů bude pravděpodobně podobná jako u modelu Bigster: mild-hybridní benzínový motor o výkonu 140 koní, volitelně k dispozici s LPG. Kromě toho budou k dispozici modely Hybrid G 4×4 150 a Hybrid 155 s automatickou převodovkou. Vznětový motor v plánu není.
Striker je stejně jako modely Sandero, Jogger, Duster i Bigster postavený na platformě CMF-B LS. Jedná se o mírně zjednodušenou verzi základu CMF-B, který mimo jiné využívají i Renaulty Clio, Captur a Symbioz.
Horizontální přední světlomety doplňuje nový LED světelný podpis. Karoserie sice čerpá z rodiny Dacie, ale panely kapoty, dveří či blatníků nejsou zaměnitelné s Bigsterem, což Strikeru dodává vlastní osobnost.
50 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

Granátník Jejího Veličenstva v akci. Nejryzejší teréňák projede všechno i hýčká

INEOS Grenadier

Přijíždí Ineos Grenadier, ročník 2026. Po třech letech na trhu se tento pravověrný off-road s klasickou konstrukcí dočkal úprav. Ale stále zůstává vozem, za kterým se lidé otáčejí a jeho majitelé se...

12. března 2026

Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří...

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault...

12. března 2026

Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

Premium
Denza/Yangwang U8

Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovala auta neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba tři desítky pocházely z Číny. Ale tím to nekončí, do Česka letos zamíří další nová jména.

11. března 2026,  aktualizováno  16:50

Kdo zaplatí, když si poškodíte auto na rozbité vozovce. Snad pojišťovna

Propadlá silnice ve městě Kuej-lin spolkla celé auto.

Trefili jste výmol a máte poškozené kolo nebo pneumatiku? Někdy vám to zaplatí ŘSD či obec, jindy jen vaše pojištění – vždy záleží na tom, jestli je výmol označen dopravní značkou. Pokud ano, byť je...

11. března 2026

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

11. března 2026

V tom kanclu snad straší. Z Audi odchází už pátý šéf vývoje za deset let

Premium
Gernot Döllner, šéf značky Audi

V osmdesátkách se značka Audi vyšvihla mezi elitu díky silné technické vizi. Dnes o technice nemluví a prodeje klesají. Manažeři se roky hádali o to, kudy dál, a tak se i šéfové vývoje střídali jako...

10. března 2026

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

10. března 2026

Klasická tlačítka se vracejí, říká slovenský šéfdesignér interiérů Volkswagenů

Premium
Volkswagen ID. EVERY1

Jak se mění role interiérového designu a proč je pro zákazníka čím dál důležitější? O tom jsme mluvili s Borisem Grellem, šéfdesignérem interiérů značky Volkswagen. Sympatický Slovák působí u značky...

9. března 2026

Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring se svými parametry rozkročuje přesně mezi kombíkové verze Octavie a Superbu. Je to plug-in hybrid pro ty, kdo nemají v lásce vozy SUV a chtějí experimentovat s...

9. března 2026,  aktualizováno  8:19

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

9. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Superbourák celebrit vznikl díky vládci Íránu. Perský šáh chtěl osmiválec

Maserati 5000 GT Scia di Persia od Carozzeria Touring

Než Írán v roce 1979 zachvátila Islámská revoluce, byla to veselá země, která hleděla k modernímu západu. S íránským šáhem Rézou Páhlavím je spojeno jedno slavné auto, opravdový superbourák...

8. března 2026

Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost

„Racčí křídlo“ na pravé straně konceptu Fiat 850 Vanessa usnadňovalo přístup k...

Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.