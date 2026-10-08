Digitalizace naruby. V Česku koupíte i auta bez infotainmentu, nahradí ho mobil

Koupit si auto bez centrální obrazovky může někomu připadat podobně zpátečnické, jako používat v dnešní době tlačítkový telefon Nokia 3310. Přesto si část zákazníků taková auta kupuje. A nemusí za tím být jen snaha co nejvíc ušetřit.
U výrobců aut nejspíš ano. V nejnižší výbavě v některých vozech chybí nejen dotykový displej, ale i další prvky výbavy, takže mohou nabídnout nízkou startovací „cenu od…“. Mistrem v úsporách je značka Dacia, která u nového elektrického modelu Spring v základní výbavě displej uprostřed palubní desky mít nebude, zato tam najdete držák na mobilní telefon.
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Po připojení k bezplatné aplikaci Dacia Media Control může řidič ovládat funkce rádia a multimédií a přistupovat k dalším funkcím přímo z displeje svého smartphonu. Tento systém se objevil už dříve i v jiných modelech značky, má to takto třeba Dacia Sandero a Jogger.
Dacia ale toto řešení nevymyslela, podobně ho používal před mnoha lety například Volkswagen v modelu up!. A najdeme ho i v mnoha modelech koncernu Stellantis. Nejvíc u značky Fiat, a to v základní výbavě modelů Grande Panda, 500 hybrid, 500e, Qubo L a užitkových Doblo Easy, Doblo Polokombi a Kombi N1.
„Podmínkou pro to, aby byl smartphone ve voze funkční, je použití aplikace My Fiat. Například u většiny těchto modelů není k dispozici tuner. Reproduktory ale ve voze jsou. Pro poslech rádia je tedy potřeba využít aplikaci My Fiat a připojení internetového rádia,“ vysvětluje mluvčí značky Sylva Marounková. „Podíl na prodejích je u osobních vozů okolo 10 %, u lehkých užitkových vozů až okolo 20 %.“
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U Citroënu chybí displej u modelů C3 a C3 Aircross. „Základní výbavy YOU se ale prodává jen velmi málo,“ komentuje mluvčí značky Radka Matthey. „U C3 se za letošní rok (do konce srpna) prodalo jen 23 vozů, což je 3,7 %. U C3 Aircross ještě méně, tam se jedná o 3 vozy (0,5 %).“
Absence centrálního displeje ale nemusí automaticky znamenat, že majitel nepoužívá moderní technologie, může to být i naopak. V době, kdy je mobilní telefon používán zdaleka nejen k telefonování a velká část lidí v autě automaticky přepíná centrální displej do zrcadlení telefonu, může si někdo položit otázku, proč nepoužívat rovnou mobilní telefon bez „prostředníka“.
U Opelu chybí centrální displej v základní výbavě modelu Frontera. „Část našich racionálně uvažujících zákazníků si uvědomuje, že jsou dnes zvyklí dělat většinu věcí v mobilním telefonu a nevidí důvod, proč to měnit v autě, ať už se to týká navigace nebo poslechu hudby. Centrální displej proto nepotřebují,“ potvrzuje mluvčí českého zastoupení Opelu Martin Hejral. Ten odhaduje, že u modelu Frontera jde touto cestou zhruba 5–10 % zákazníků.
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Ještě větší procento, byť z malého množství vozů, platí pro v úvodu zmíněnou Dacii Spring. „Současná odcházející generace zaznamenala od jejího uvedení celkem 90 vozů se systémem Media Control, tedy s držákem na telefon, což tvoří cca 28 % registrovaných vozů,“ dodává mluvčí českého zastoupení Renault Jitka Skaličková.