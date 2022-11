Elektroauta zdražují. I nejlevnější dacia už stojí přes půl milionu

Dacia Spring vsadila na rozdíl od jiných elektromobilu na výjimečně skromnou pohonnou jednotku s výkonem 33 kW (ekvivalent 44 koní), která je spojena s trakčním akumulátorem o kapacitě 27,4 kWh. Pro zajímavost – baterie má pro hasiče připravený vstup, který umožní zaplavení vodou v případě požáru, aby se do vodní lázně nemusel ponořit celý automobil.

Výše zmíněné hodnoty pak dávají celkový dojezd 230 kilometrů, v čistě městském provozu pak výrobce slibuje 305 kilometrů. Zrychlení je na většinu dnešních elektromobilů, ale i aut se spalovacími motory velmi slabé – 19,1 sekundy. Dacia však věří, že pro jízdy po městě to bude stačit. V Evropě totiž najede srovnatelné městské vozidlo v průměru 31 km denně. V Česku si ovšem vůz od ledna do září letošního roku pořídilo jen 59 zákazníků.

I přes malou baterii a slabý elektromotor se Dacia Spring pokusila prosadit podobným receptem jako její další sourozenci. Tedy nabídnout nižší cenu než ostatní výměnou za trochu jednodušší provedení a omezenější výbavu. V listopadu loňského roku se začala prodávat už od 454 900 Kč. Tehdy šlo o výbavu Comfort, která nebyla dostupná okamžitě, první vozy byly ve výbavě Comfort Plus za 489 900 Kč.

Dnes má nejnižší číslo v ceníku podobu 511 900 Kč. Jde o nižší výbavu Essential, ta bohatší se nově jmenuje Expression (556 400 Kč). Základní výbava obsahuje třeba LED denní svícení, manuální klimatizaci, elektricky ovládaná okna nebo rádio MP3. Zdražení je tak více než desetiprocentní. „Je to důsledek extrémního nárůstu výrobních nákladů elektrických modelů – zejména kvůli cenám baterií,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí značky Jitka Skaličková. „Postihuje to v současné době všechny elektrické modely.“

Zdražení se dotklo v poslední době všech elektromobilů, ovšem v procentech je to u Dacie Spring právě kvůli nízké výchozí ceně znát víc než u těch dražších. Například Volkswagen ID.3 se loni prodával ve variantě Pure od 888 900 Kč, letos je k dispozici pouze jeden, ovšem jiný výbavový stupeň GO! S vyšší kapacitou baterie, a to za 1 228 900 Kč. Varianta se stejnou baterií stála loni 1 103 900 Kč. Škoda Enyaq iV 60 stála loni v létě 1 089 000, dnes 1 179 900 Kč, což představuje zdražení o 8,3 %. Lepší Enyaq iV 80x pak zdražil z loňských 1 319 900 Kč na letošních 1 404 900 Kč, tedy o 6,4 %. Navíc ovšem došlo k vylepšení výbavy, kam přibyla navigace, asistenční systémy v paketu Asistovaná jízda, Family paket nebo příprava pro tažné zařízení.