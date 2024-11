Elektroauto za dva tisíce měsíčně. Nabídka Dacie je symbolem boje o emise

Pokud pomineme ideologickou stránku věci, je pro mnoho lidí překážkou v nákupu elektromobilu cena. To se v mnoha státech řešilo dotacemi, ale jak se ukázalo, dotace na nákup elektromobilů putují z velké části k firmám a bohatším lidem, kteří by si buď teslu domů koupili tak jako tak, nebo v případě firem chtějí demonstrovat svoji ekologičnost, ať to stojí, co to stojí. Méně bohaté skupiny obyvatel, kromě problémů s nabíjením, považují elektromobil za cenově nedostupný.

Neplatí to ovšem vždy. Například ve Francii byl letos začátkem roku spuštěn program státem dotovaného leasingu pro lidi s ročním příjmem do 15 400 eur, kteří si mohli pořídit elektromobil na operativní leasing se splátkou 100–120 eur měsíčně. Prodej aut obecně včetně elektromobilů nedotují jen státy, ale občas i samotné automobilky, i když na takovém obchodu na první pohled prodělávají. V Německu je třeba možné pořídit model Dacia Spring s leasingovou splátkou 79 eur měsíčně (zhruba 2 000 korun).

Jak je to možné? Odpověď zní: hrozba emisních pokut a problémy s odbytem. V září třeba Fiat na čas přerušil kvůli nízké poptávce výrobu elektrického modelu 500. A někdy je tak pro automobilku výhodnější vytvořit ztrátu při prodeji, protože platit zaměstnancům za to, aby byli bez práce doma, znovu rozjíždět výrobu, nebo platit drakonické pokuty za překročení emisních limitů CO 2 by vyšlo dráž.

„Extra výhodné nabídky leasingu přímo od výrobce nebo jeho dceřiné společnosti jsou domluvené akce, které jsou bez marže a někdy třeba do mínusu, aby rozjeli prodej nebo pomohli výrobě. Souvisí to i se současnou krizí evropského automobilového průmyslu,“ řekl nám zdroj, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti financování vozidel, ale nechtěl být v této souvislosti jmenován.

Emisní důvody zase popisuje Martin Brix, generální ředitel společnosti Drivalia Lease Czech Republic: „Výrobci automobilů, importéři, jednotlivá dealerství, ale i leasingové společnosti působí v silně konkurenčním prostředí. Je proto logické, že čas od času někdo z nich přijde s mimořádnou akcí, kterou se pokouší získat nové zákazníky. V poslední době je k tomu motivuje i snaha o zvýšení podílu nízkoemisních vozů na celkových prodejích. Chtějí tak eliminovat hrozící finanční postihy za neplnění tvrdých evropských emisních cílů.“

Obecně platí, že tyto nabídky bývají zaměřené spíše na retailovou klientelu. Privátní zájemci totiž nevyužívají takový rozsah služeb jako firmy, a proto jim leasingové společnosti mohou vypočítat nižší měsíční splátky. Zákazníci mohou z této situace samozřejmě těžit, protože jestli si koupit auto za 420 000 Kč nebo si ho pronajmout za 2 000 měsíčně je velký rozdíl. Přesto je třeba být na pozoru a pozorně si přečíst podmínky. „Osobně si myslím, že některé nabídky leasingu jsou hluboko pod hranicí rentability a nejsou dlouhodobě udržitelné. Mimořádně nízké leasingové splátky proto mohou být vykoupeny nižším rozsahem doprovodných služeb i dalšími nepříjemnými překvapeními pro zákazníky,“ doplňuje Martin Brix.

„Naše společnost tyto strategie nepoužívá a jde cestou cenové předvídatelnosti. Jako poskytovatel operativního leasingu nejsme velkým zastáncem mimořádných nabídek, protože náš byznys model je založen na odborných odhadech budoucího cenového vývoje a jakákoli taková akce znamená vychýlení na trhu, které v podstatě nelze predikovat.“

V Česku už vláda s výjimkou určité formy dotace na nákup elektromobilů pro obce a města příští rok neplánuje žádné další pobídkové programy. A ani importér Dacie nepočítá s podobnou akcí jako v Německu.

V Česku můžete mít Spring za dvojnásobnou splátku od 3 799 Kč měsíčně, ovšem nejde o operativní leasing, ale klasický finanční leasing, takže zákazník nejprve zaplatí 30% akontaci 106 370 Kč a pak platí zmíněné necelé čtyři tisíce po dobu 60 měsíců. Bez úvodní akontace je splátka 5 999 Kč měsíčně. Takto nabízené Dacie Spring mají od výrobce sníženou základní cenu o 18%, sleva ale platí pouze pro tento způsob financování.