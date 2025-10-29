Dacia Spring: boj s čínskými cly donutil značku auto předělat, navenek to nepoznáte

František Dvořák
Dacia Spring, jeden z nejlevnějších elektromobil na evropském trhu, je tu už čtvrtým rokem. Přeznačený model Renault Kwid pro indický trh, vyrábí v elektrickém provedení pro evropskou značku automobilka Dongfeng. Jenže svět se změnil. Evropská unie se v posledních letech rozhodla zatížit dovoz elektromobilů z Číny vyššími cly.

A to – spíš trochu neplánovaně – dopadlo i na Renault, mateřský koncern Dacie. Takže na jeden z nejlevnějších elektromobilů Evropy dopadlo dodatečné clo. Značka se rozhodla auto nezdražit, takže zvýšené náklady na dovoz a prodej Springu nepromítla do jeho ceny, ale sanuje je z prodeje ostatních aut (vítejte ve zvrhlém světě drahých baterkáčů, dotovaných z kapes všech). Na druhou stranu se Dacia snaží bilanci vylepšit. A tak svůj elektromobil přepracovala, a to výrazněji než dříve. Jenže to není vidět.

Je za tím podle všeho hlavně celní matematika. Dacii se takto pravděpodobně podařilo o něco zlevnit výrobu a tím vykompenzovat cla, která si Evropská unie na auta z Číny stanovila.

Facelift? Ne, technická (r)evoluce

Dacia vlastně každý rok od vstupu na evropský trh svůj elektrický model nějak obměnila, v loňském roce dokonce dost výrazně; Spring s novou tváří vypadá moderněji a určitě dospěleji, k tomu přenastavený elektrický posilovač řízení, nová 15palcová kola a nový volantu. Na nadcházející roky se nejmenší dacia dočkala výrazného technického přepracování.

Na pohled se může zdát, že změny jsou jen kosmetické. Nový spring má lehce přepracovaný předek a jinak tvarovaný spojler na zadních dveřích. Ale to nejdůležitější se odehrálo pod povrchem.

Spring totiž nově dostal zcela nový elektromotor s výkonnější řídicí elektronikou. Dva nové motory o výkonu 70 k/52 kW a 100 k/75 kW nahrazují předchozí jednotky o výkonu 45 k/33 kW a 65 k/48 kW. „Motory nabízejí až o pětinu vyšší výkon a točivý moment v rozmezí 80 až 120 km/h,“ zdůrazňuje Dacia..

Novou 24,3kWh trakční baterii typu LFP (lithium-železo-fosfát, vůbec poprvé v koncernu Renault), umístěnou pod podlahou, nikoliv pod zadními sedadly jako dříve. S tím souvisí také významná modifikace podvozkové platformu, která byla nutná kvůli změně umístění baterie. „Platforma obsahuje novou baterii v zesílené střední části. Tyto změny zvyšují tuhost konstrukce a optimalizují rozložení hmotnosti mezi přední a zadní částí, čímž zlepšují celkovou rovnováhu vozidla,“ popisuje automobilka.

Zajímavé je, že přestože má nová baterie nižší kapacitu než ta původní NMC a je těžší (cca o třicet kilogramů), což zvedá hmotnost springu o pár desítek kilo nad tunu. Zástupci Dacie však přiznávají, že důvodem této změny je především cena. LFP články jsou totiž levnější. A v době cel na čínské zboží to hraje zásadní roli.

Nový výkonnější elektromotor vyhnal výkon na sto koní. Dnes se nám to zdá málo, ale před pětadvaceti třiceti lety, kdy auta vážila stejnou tunu jako dnes maličký spring, to byl výkon hot-hatche. A tak pro vylepšení jízdních vlastností, větší jistotu a potlačení kymácivosti dostala nejmenší dacia stabilizátor přední nápravy, který je standardem u všech verzí. „Stabilita vozu v zatáčkách je tak vylepšena a dále posílena použitím nových nastavení tlumičů a pružin odpružení,“ uvádí značka. Majitele aktuálního provedení ovšem zklameme: nepůjde domontovat na starší kusy. Auto také dostalo silnější posilovač brzd.

Trochu jiné sezení, jiná jízda

Změny v kabině nejsou příliš znatelné. Vpředu zůstává prostor beze změn. Vzadu je kvůli baterii o něco vyšší podlaha, ale sedačky jsou přepracované, takže se v nich sedí asi o dva centimetry níž. Výsledkem je sed s koleny více vystrčenými vzhůru – to nebývá úplně ideální, ale u malého městského přibližovadla to je akceptovatelné.

Homologace vozu byla kvůli technickým změnám provedena znovu, nicméně vůz nemusel projít novými crash testy. Pouhých 3,7 metru dlouhý pětidveřový model stále zůstal čtyřmístný s hmotností kolem jedné tuny.

Spring teď tedy nabídne pouze jednu variantu – s větší baterií. Dřívější slabší verze s menší baterií končí. K tomu přibyla výkonnější palubní nabíječka 40 kW DC, oproti předchozím 30 kW. „Je k dispozici jako volitelná výbava u výbavových úrovní Expression a Extreme a nabije baterii z 20 % na 80 % za pouhých 29 minut. 7kW střídavá nabíječka je stále standardem u všech modelů Spring, což v kombinaci s novou baterií umožňuje rychlejší nabíjení z 20 % na 100 %: 3 hodiny a 20 minut namísto 4 hodin na 7kW wallboxu a 10 hodin a 11 minut na domácí zásuvce,“ vypočítává mluvčí českého zastoupení značky Jitka Skaličková.

Nově dostala trakční baterie vyhřívání (zapne se automaticky po připojení nabíjecího kabelu, pokud baterie příliš studená) pro rychlejší nabíjení v chladném počasí. Dacia slibuje dojezd až 225 km. Maximální rychlost zůstává omezena na 125 km/h

„Nový pohonný agregát o výkonu 70 koní je k dispozici u výbavových úrovní Essential a Expression, zatímco nový pohonný agregát o výkonu 100 koní je k dispozici u výbavové úrovně Extreme,“ upřesňuje Skaličková.

Šlechtila se také aerodynamika. „Sada krytů v přední, boční a zadní části, navržená tak, aby snižovala aerodynamické turbulence pod vozem. Nový spoiler omezuje turbulence v horní části zadních dveří,“ popisuje automobilka.

Auto, které nepotřebuje víc

Dacia o Springu tvrdí, že jeho výhodou je právě to, co nemá. Je jednoduchý, mechanicky nenáročný, bez zbytečných prvků výbavy, které by se mohly pokazit. A zákazníci to oceňují. Dacia to vtipně opisuje tak, že zákazníci volí spring kvůli technice ...kterou nemá. Prostě je to jednoduché auto, které ctí filozofii, že to, co v autě není, se nemůže pokazit a vlastně zjistíte, že to nepotřebujete, takže to tak nějak hezky pasuje dohromady.

Dacia zjistila, že 52 % majitelů springu žije na venkově nebo mimo velká města, často jde o druhé nebo třetí auto v domácnosti, ale paradoxně nejčastěji používané.

Průměrný uživatel najede se Springem 34 km denně a absolvuje čtyři jízdy denně, což dokonale odpovídá konceptu tohoto auta.

Spring za 100 tisíc Kč

Zajímavá shoda okolností přišla s říjnem 2025 – Itálie spustila nový dotační program, který nabízí až 11 000 eur (cca 270 000 Kč) na nákup elektromobilu pro nízkopříjmové rodiny. A protože Spring je levný už v základu, lze se při započítání dotace dostat až na cenu pod 100 000 Kč.

Dacia tak může těžit nejen z nového technického řešení, ale i z cenové strategie. A pokud budou dotace v Evropě přibývat, možná se jí podaří udržet pozici nejprodávanějšího elektromobilu na kontinentu. „Od svého uvedení na trh v roce 2021 se modelu Spring prodalo v Evropě více než 180 tisíc. V roce 2025 si Spring vedl velmi dobře s více než 17 000 prodanými vozy, čímž si zajistil druhé místo na evropském retailovém trhu s elektromobily,“ uvádí značka.

Cena by podle prvních vyjádření měla zůstat stejná jako doposud, v Česku startuje Dacia Spring na 419 900 korunách.

