Žádné dveře, žádná okna ani čelní sklo. Budoucnost Dacie tak divoká nebude

Nové logo na přední masce všech modelů, nová podoba prodejních míst a nové cíle. Dacia, která dokázala najít a zaplnit obří díru na trhu, se rozhodla pro změnu. Vstup na nová území se rozhodla „manifestovat“ na designovém konceptu jménem Manifesto.

Dacia prodala za osmnáct let sedm a půl milionu vozů a je nyní třetí největší značkou v Evropě v prodeji privátním osobám. Přitom začínala v podstatě z ničeho. Vsadila ale na recept, který žádnou další značku nenapadl nebo ho neuměla realizovat tak dobře.

Zacílila na zákazníky, kteří mají omezený rozpočet, takže nepotřebují nejmodernější elektronická udělátka, která odvedou polovinu práce za volantem za ně. Místo toho ocení robustnost, jednoduchost a účelnost. Zjednodušeně řešeno, dacie nemají seznam elektronických asistentů čítající stranu A4, ale suverénně projedou polní cestu a jejich interiér se dá umýt mokrým hadrem.

Jak se ale vyrovnat s budoucností autoprůmyslu, která se tváří, že v ní půjde téměř výhradně o elektromobilitu a ekologii? Dacia svou novou cestu představila v Paříži na akci s názvem Manifesto. Nejviditelnějším symbolem má být nové logo.

To samotné překvapením není. Dacia ho ukázala už při premiéře svého modelu Jogger. Na přední masku ho postupně dostanou všechny modely. Tvoří ho stylizované spojení písmen D a C, přičemž díky zvolenému fontu písma je D vlastně stranově obrácené C. Výsledek je zároveň inspirován mechanikou. Písmena D a C totiž dohromady symbolizují článek řetězu.

Jakkoli je koncept Manifesto na pohled hodně divoký vůz, ve skutečnosti jen v atraktivní podobě demonstruje, že si Dacia chce zakládat na robustnosti, spolehlivosti a jednoduchosti. Manifesto má pohon všech čtyř kol, světlou výšku, velká kola a karoserii do terénu. Je i vodotěsné, takže vnitřní prostor kabiny lze čistit hadicí.

Snímatelné potahy sedadel lze během několika sekund proměnit ve spací pytle. Na střešní nosič lze uložit nejrůznější předměty, protože střešní lišty se dají přesunovat a tím vytváří mnoho možností pro uložení nákladu. Speciální odnímatelná baterie zajišťuje napájení prostřednictvím domácí zásuvky.

Dacie bude i v dalších letech stavět stále na tom stejném. Tak například se sice nevyhýbá ani používání slova ECO, ale v jejím podání to znamená nejen „ekologická“, ale i „ekonomická“. Do první kategorie spadá třeba recyklace plastů. Dnes je třeba v Dusteru dvanáct procent recyklovaných umělých hmot, v budoucnu to má být až dvacet procent. Do druhé kategorie patří například pohon na LPG. Toho se Dacia nehodlá jen tak vzdát. Značka dnes ovládá přes šedesát procent evropského trhu s tímto pohonem a zhruba každý třetí její prodaný vůz pohání právě zkapalněný plyn.

Jedním z jejích hesel je „Nezbytné a zároveň cool“. To demonstruje výše zmíněný příklad s výbavou. „Proč vybavovat vůz dvěma nebo třemi obrazovkami, když lze do vozu důmyslně integrovat chytrý telefon majitele,“ ptá se Dacia. Designový koncept Manifesto tak má v palubní desce držák na chytrý telefon. Nebude se tak řešit, jestli telefon s autem propojit kabelem nebo bezdrátově.

Automobiloví znalci si vzpomenou, že podobný prvek se objevil v konceptu Škoda Joyster, který se představil na autosalonu v Paříži v roce 2006. Uprostřed palubní desky byla na místě audiosoustavy schránka pro zasunutí tenkého notebooku. Počítač měl sloužit řidiči i mimo vozidlo jako záznamové médium pro video, hudbu nebo jako digitální diář. Návrh počítal s tím, že po zasunutí do palubní desky by se přes počítač ovládala i řada funkcí v autě, jako třeba audiosoustava nebo ambientní osvětlení.

Podobný prvek v daciích s největší pravděpodobností uvidíme, byť určitě ne jako standardní výbavu. Auta z Rumunska určitě půjde ovládat i bez telefonu. Ale náznak je vidět už dnes. V modelu Jogger je vedle centrální obrazovky umístěn držák na telefon a USB vstup. Budoucí Dacie by mohly nabídnout třeba i další funkci z Manifesta – aplikace pro chytré telefony nabídne funkci, která sama navrhne, kdy a kde si udělat přestávku.

Cennou devizou dnešních dacií je robustnost. Netýká se to jen SUV Duster, i ostatní modely jsou auta do nepohody. Dacia na tom chce stavět a do budoucna nabídnout širší záběr pro outdoorové aktivity.

Dacia Manifesto

V blízké budoucnosti se i v České republice dostane do prodeje třeba speciální vestavba do modelu Jogger, která umožní jednoduché spaní v autě. Základem je speciální box v kufru, který slouží jako úložný prostor o velikosti zhruba dvou set litrů. Ten se dá snadno během dvou minut rozložit na postel i s matrací (samozřejmě po sklopení druhé řady sedadel a odsunu předních sedadel).

Změnu by měli zákazníci poznat i v prodejnách. První tři česká dealerství už prošla změnou vnější podoby, během příštího roku by se postupně měla změnit i ta ostatní. Dominantou bude zelená barva. Modulární interiér by měl být taky částečně vyroben z recyklovaných materiálů, například z pneumatik.

Počítá se i s masivním rozšířením prodeje přes internet a používáním virtuální reality. Zajímavější ale budou nové modely. Do roku 2024 se dají čekat nejméně dva. Nejprve nová generace Dacie Duster, poté větší, až sedmimístné SUV Bigster. Rozšíří se i nabídka pohonných jednotek, a to o mild-hybridy, full hybridy a zřejmě i plug-in hybridy.