Zkusili jsme dacie s unikátním pohonem. Spojuje LPG, čtyřkolku a hybrid

Martin Šidlák
Decentní úpravy vzhledu a výbavy, nové motorizace, LPG v automatu, a dokonce ve čtyřkolce. Chvíli před další modelovou ofenzivou Dacia modernizuje svou stávající paletu modelů. Čechy plynový pohon zajímá, takže by měli zpozornět. Dacia má pár světových unikátů, které jiná značka v této disciplině nabídne.

Dacia letos chystá rovnou dva nové modely. Odhaleny budou v říjnu na pařížském autosalonu. Jeden elektrický v segmentu A bude pravděpodobně vycházet z konceptu Hipster, druhý velikosti Škody Octavie bude naopak pohánět spalovací motor, včetně hybridního provedení.

Než se tak stane, dočká se určité míry modernizace stávající nabídka značky. Největší změny se týkají pohonů, a to jak těch hybridních, tak elektrických a především duálních, tady kombinujících spalování benzinu a LPG.

Začněme právě s propan-butanem (LPG), na které čeští zákazníci hodně slyší. Dacia poprvé nabídne tento pohon s automatickou převodovkou. Pod označením Eco-G 120 bude taková varianta k dispozici v modelech Sandero, Sandero Stepway a Jogger. Jde o výkonnější variantu dříve nabízeného 1,2litrového přeplňovaného tříválce, který nově disponuje výkonem 120 koní proti předchozím 100. Vyšší je i maximální točivý moment 197 Nm. S motorem je poprvé možné spojit i automatickou 6stupňovou dvouspojkovou převodovku. Příplatek za to je 40 000 Kč a ovládat ji lze také pomocí páček na volantu, což je pro Dacii další novinkou. Zůstal ale i základní motor TCe 100, s nímž je Sandero s cenovkou 339 900 Kč nejlevnějším novým autem v Česku.

Nové Sandero v akci: boj o cenu s moderní technikou Dacia vyhrála

U všech tří modelů rovněž došlo ke zvětšení kapacity LPG nádrží, a to na 49,6 l namísto 40 l u modelů Sandero a Sandero Stepway a na 48,8 l namísto 40 l u modelu Jogger. To znamená zvýšení dojezdu o 20 %. Sandero tak papírově ujede na jedno natankování benzinu a LPG až 1 590 km, Sandero Stepway až 1 480 km a Jogger až 1 450 km.

Bigster, Duster: LPG a 4x4

Další velkou novinkou, která bude české zákazníky zajímat, je změna v motorizacích u modelů Duster a Bigster. U nich byl dříve pohon všech kol spojen s mild-hybridem TCe 130. Nyní je pohon 4x4 kombinovatelný pouze s novým LPG agregátem označeným jako hybrid-G 150 4x4. Kombinace hybridu, systému LPG a pohonu všech kol je světovou novinkou, kterou jiná značka nenabízí.

Promarněná šance: vynález Dacie měla Škoda vymyšlený už před sedmi lety

Kombinuje 103 kW (140 k) 1,2litrový mild-hybridní motor 48 V vpředu s elektromotorem vzadu o maximálním výkonu 23 kW (31 k) a poskytuje maximální výkon 113 kW (154 k) s točivým momentem 230 Nm pro spalovací motor a až 87 Nm pro elektromotor umístěný na zadní nápravě. Spalovací motor je spojen s šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou, elektromotorem s dvoustupňovou převodovkou s odpojitelnou zadní nápravou a lithium-iontovou baterií 48 V o kapacitě 0,84 kWh.

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Duster a Bigster jsou tak primárně předokolky. Dvoustupňová zadní převodovka dodává autu vysoký točivý moment na kola při nízkých rychlostech na prvním stupni, zatímco při vysoké rychlosti pracuje elektromotor při snížených otáčkách, čímž zajišťuje zlepšenou trakci zadní nápravy až do rychlosti 140 km/h.

Při klidné jízdě a odpojené spojce zase systém šetří palivo pohonem pouze jedné nápravy. V městském cyklu mohou modely Duster a Bigster hybrid-G 150 4x4 zůstat v čistě elektrickém režimu až 60 % času jízdy. Proti dřívější verzi se spalovacím motorem to znamená podle výrobce snížení provozních nákladů až o 30 %. Díky dvěma 50litrovým palivovým nádržím, jedné na benzin a jedné na propan-butan, zaručuje Duster dojezd až 1 500 km (cyklus WLTP) bez doplňování paliva.

Zajímavé to bude hlavně pro privátní zákazníky, jak říká šéfkonzultant leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek: „Vozidel s pohonem na LPG máme v našem fleetu velice málo. Za rok 2025 jsme v Arval CZ registrovali jen 5 aut na LPG z vice než 12 000 nově dodaných vozidel. Celkově jich máme ve fleetu okolo 15 ks. Jsou to převážně vozidla značek Dacia nebo Renault. Jiná je situace na trhu v Česku celkově, kde měla v roce 2025 auta na LPG podíl 2,6 % na všech nově registrovaných vozidlech. Primárně tato auta míří k privátním zákazníkům.“

Ti naopak na rozšíření nabídky LPG čekají. „Verze hybrid-G 150 4x4 je něco, co nám v nabídce dlouho chybělo, a to mít pohon 4x4 s automatickou převodovkou,“ říká Karel Král, ředitel značek Dacia a Renault u společnosti Louda Auto. „Právě na tuto variantu se klienti opakovaně ptali. Jedná se zatím o velmi čerstvou novinku a zákazníci ještě neměli možnost tento pohon u nás vyzkoušet, přesto již evidujeme několik objednávek. Nikdo z konkurence nenabízí kombinaci 4x4, automat, hybrid i LPG v jednom, což nám umožňuje využít určitou mezeru na trhu. Obecně je u značky Dacia o vozy na LPG velký zájem – troufám si říci, že tvoří více než 50 % všech prodejů. U druhé motorizace, Eco-G 120 s automatickou převodovkou, očekáváme, že osloví především provozovatele taxislužeb, které může zaujmout nižšími provozními náklady díky LPG a zároveň vyšším komfortem a plynulostí jízdy díky automatické převodovce.“

Ovšem zákazníci musí počítat s tím, že si trochu připlatí. U modelu Bigster byl totiž pohon všech kol s motorem TCe 130 k dispozici už od základního stupně výbavy za 607 000 Kč, novinka je spojena až nejméně s druhým stupněm výbavy Expression, kde vyjde na 699 900 Kč, zatímco dřívější pohonná jednotka vyšla na 633 000 Kč. Podobně je to i u modelu Duster, kde šla v době uvedení aktuální verze na trh v roce 2024 koupit nejlevnější čtyřkolka za necelých 600 tisíc, dnes je to za 645 900 Kč.

Dacia Bigster je receptem na inflaci. První jízda „nej“ novinkou letoška

LPG se čtyřkolkou ale sám o sobě funguje skvěle, jak jsme si vyzkoušeli v rámci prezentace i na terénním okruhu, který obsahoval jak bláto, tak prudší výjezdy, rozbité cesty nebo brod vodou. K dispozici je několik jízdních režimů, elektromotor vzadu zvládá pomáhat velmi dobře a auto neztratilo na svých schopnostech mimo asfalt. Stejně je na tom i větší Bigster.

Velkým otazníkem pro mě osobně ale je, zda českým zákazníkům, kteří chtějí Duster s pohonem všech kol, nebude připadat kombinace dvou paliv, dvou motorů a automatu příliš složitá. Přece jen Dacia je oblíbená hlavně kvůli své jednoduchosti. Každopádně výrobce umí i variantu čtyřkolky s klasickým hybridem 155, který zatím v českém ceníku není, ale je možné, že se v něm objeví.

LPG to nekončí

Mění se ale i nabídka hybridních motorizací, které posilují výkon. V Dusteru nahrazuje hybridní motor 140 silnější verze o výkonu 155 koní, která už je v Bigsteru. Stejný pohon dostává i model Jogger. Hybrid 155 kombinuje čtyřválcový benzinový motor o objemu 1,8 l a výkonu 109 k, dva elektromotory (motor o výkonu 50 k a vysokonapěťový startér/generátor), baterii o kapacitě 1,4 kWh (230 V) a automatickou elektrickou převodovku se čtyřmi rychlostními stupni pro spalovací motor a dvěma dalšími pro elektrický pohon.

První jízda novou Dacií Duster. Odolný klasik dostal místo dieselu hybrid

Velkého posílení výkonu se dočkal i elektrický model Spring. Střední část jeho podvozkové platformy byla zesílena, aby unesla novou 24,3 kWh lithium-železo-fosfátovou baterii s technologií cell-to-pack. Zároveň jsou nové i dvě pohonné jednotky o výkonu 70 k/52 kW a 100 k/75 kW, které nahrazují předchozí jednotky o výkonu 45 k/33 kW a 65 k/48 kW.

Poskytují vyšší výkon a točivý moment (až o +20 %) v rozmezí 80 až 120 km/h. I když si výrobce průzkumem zjistil, že zákazníci Springu najezdí denně v průměru 34 km průměrnou rychlostí 34 km/h, má modernizovaný Spring WLTP dojezd až 225 km při průměrné spotřebě 12,4 kWh/100 km, což je o 9 % méně než u předchozí generace modelu. Proti prvnímu uskákaném springu s malým výkonem i dojezdem, je současná podobě někde úplně jinde.

Dacia Spring: boj s čínskými cly donutil značku auto předělat, navenek to nepoznáte

A modernizace přinesla do modelové palety Dacie i několik dalších drobností ve vzhledu či interiéru. Tak například modely Sandero, Sandero Stepway a Jogger využívají nové LED světlo ve tvaru obráceného písmene „T“ nad novými předními světlomety. Vzadu nové LED „pixelové“ světla prodlužují linii okna zadních dveří. Design modelu Sandero Stepway podtrhuje nový rýhovaný matný černý pruh, který vede mezi zadními světly a přepracovaným nárazníkem. Sandero Stepway a Jogger dostaly novou ochranu zvanou Starkle na podbězích kol, spodní části karoserie a rámech mlhových světel. Jde o materiál, použitý už v modelu Duster, který obsahuje 20 % recyklovaného plastu. Používá se neupravený a nelakovaný, má menší uhlíkovou stopu při výrobě a je méně náchylný ke každodennímu poškrábání.

Modely Sandero, Sandero Stepway a Jogger jsou nyní k dispozici s novým multimediálním systémem s 10palcovým centrálním displejem a připojenou navigací, stejně jako s bezdrátovou nabíječkou telefonu. Získaly i nové asistenční systémy: automatické nouzové brzdění (ve městě/na dálnici s detekcí vozidel, chodců, cyklistů a motocyklů) a systém upozornění na únavu řidiče.

Vstoupit do diskuse

Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula

Premium
Systém start-stop

Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...

19. února 2026

Brusel chce zachránit autoprůmysl. Dotace jen na elektroauta z evropských dílů

Valeo Rakovník

Evropská komise chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s...

19. února 2026

