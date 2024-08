Dietářská Dacia Jogger rodinu uspokojí, pirátům bude chybět švunk dieselu

Pomůže nám ji zodpovědět důkladný jízdní test zbrusu nové Dacie Jogger právě v hybridní verzi.

Naše pětičlenná rodinná posádka s kufrem po střechu zarovnaným bagáží s ní strávila téměř tři týdny a najela po Itálii celkem kolem čtyř tisíc kilometrů.

Pro koho je?

Ještě než pokročíme k praktickým zkušenostem, podívejme se na to, komu je Dacia Jogger vlastně určena. Jasnou cílovou skupinou jsou velké rodiny, které to po praktické stránce nemají lehké – musejí řešit přepravu do školek, škol, na výlety, na dovolené… I rodinám se třemi dětmi sice ještě prostorné pětimístné auto stačí, ale i tak spousta z nich uvažuje nad tím, že by bylo fajn mít nějakou rezervu pro případný odvoz hlídací babičky nebo kamarádů třeba na fotbal; pro čtyř- a vícedětné famílie už je vícemístný vůz jasnou volbou.

Jenže takových aut na trhu neustále ubývá, a kdo nechce lovit v autobazarech, má výběr pořádně ztenčený. Evropské značky už prakticky rezignovaly na výrobu sedmimístných MPV, příkladem budiž Ford Galaxy a S-Max či VW Sharan, Opel Zafira a další. Ty, co přežily, jsou opravdu drahé. Jedno z mála posledních MPV na trhu, sedmimístná verze VW Touran, přijde na bezmála 900 tisíc korun, SUV Škoda Kodiaq dokonce na 1,1 milionu korun. Nově lze sehnat třeba čínský Dongfeng U-Tour za 800 tisíc korun. A na bezmála stejnou částku vyjde třeba i sedmimístný Opel Combo. Ovšem Dacia Jogger je i ve své nejvyšperkovanější verzi pořád o 200 tisíc korun levnější.