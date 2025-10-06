Co do designu a nápaditosti to je opravdová bomba. Skvěle vypadající, nepřehlédnutelný, nápaditý. Jméno Hipster provokuje, ale vlastně tomu vozítku docela pasuje. Ještě mnohem zajímavější je ale filozofie za ním. Dacia moc podrobností a čísel zatím neprozradila. Představení Hipsteru pojala jako manifest vzniku nové kategorie vozidel pro Evropu.
Ten navazuje na jarní výzvu Renaultu a Stellantisu, která se teď dočkala ohlasu u Evropské komise. Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. Záměr aut s pracovním názvem M0 je vytvořit kategorii „malých městských vozidel“, která nebudou muset mít všechny jízdní asistenty, hlídače únavy, automatické brzdy a další prvky, které uživatele nezajímají (spíš je štvou), ale přitom auto prodražují o desítky tisíc korun.
Hipster Concept nemá být jen designové cvičení. Vznikl jako „odpověď na měnící se potřeby mobility v Evropě“, kde se snižuje dostupnost automobilů kvůli inflaci, nárůstu regulací a s tím souvisejícím zvyšování ceny vozů.