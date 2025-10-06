Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

František Dvořák
  8:50
Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a hlavně nízkou cenou. Kdo jiný by měl být poslem takového nápadu, než virtuos lowcostu, značka Dacia. Její Hipster ukazuje, jak by takový automobilový trpaslík mohl vypadat.
Část 1/4

Co do designu a nápaditosti to je opravdová bomba. Skvěle vypadající, nepřehlédnutelný, nápaditý. Jméno Hipster provokuje, ale vlastně tomu vozítku docela pasuje. Ještě mnohem zajímavější je ale filozofie za ním. Dacia moc podrobností a čísel zatím neprozradila. Představení Hipsteru pojala jako manifest vzniku nové kategorie vozidel pro Evropu.

Ten navazuje na jarní výzvu Renaultu a Stellantisu, která se teď dočkala ohlasu u Evropské komise. Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. Záměr aut s pracovním názvem M0 je vytvořit kategorii „malých městských vozidel“, která nebudou muset mít všechny jízdní asistenty, hlídače únavy, automatické brzdy a další prvky, které uživatele nezajímají (spíš je štvou), ale přitom auto prodražují o desítky tisíc korun.

Hipster Concept nemá být jen designové cvičení. Vznikl jako „odpověď na měnící se potřeby mobility v Evropě“, kde se snižuje dostupnost automobilů kvůli inflaci, nárůstu regulací a s tím souvisejícím zvyšování ceny vozů.



Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP

Premium

Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...

3. října 2025

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

3. října 2025

