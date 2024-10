Největší dacia přijíždí. Bigster má být o pětinu levnější než ostatní

Dacia to chce zkusit o třídu výš, mezi čtyřapůlmetrovými SUV, kde jsou Toyota RAV4, Honda CRV nebo třeba MG HS. Bigster se odhaluje v celé své velikosti.

„Nový Bigster znamená více Dacie a představuje zcela novou modelovou řadu, která nabídne cenově dostupný vůz v segmentu C-SUV,“ shrnuje automobilka. To je kategorie, kde se v Evropě dnes prodá na tři miliony aut ročně (23 procent trhu EU). „Jak bylo oznámeno v lednu 2021 při představení strategického plánu Renaulution, Dacia, přední evropská značka segmentu B, se chystá dobýt segment C.“ Značka dodává, že po novém Bigsteru budou následovat další dva vozy.

Automobilka chce s Bigsterem ulovit nové zákazníky, model má mít zcela nové publikum. „Bigster ztělesňuje naše hodnoty,“ říká Dacia. „Je robustní a outdoorový, nabízí vše podstatné a je zároveň cool, je ekonomickou, ale i ekologickou volbou – a je přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníků na neustále rostoucím trhu. Mnoho zákazníků v segmentu C-SUV je v současné době omezováno inflací, pokud si chtějí obměnit svůj vůz, aniž by se vzdali nároků na komfort, výkon a prostornost.“

A co znamená termín „design to cost“? Začíná se z opačného konce, než je obvyklé – je stanovena cena, do které se musí jednotlivý konstrukční celek vejít, a inženýři to musí „vymyslet“. To je do praxe uvedená racionalita, cílem je náklady srazit tak, aby byla cena přijatelná. Dacia uvádí, že Bigster je o 20 procent levnější než konkurence. Taky už prozradila základní cenový rámec: startovací cena má být pod 25 tisíc eur, tedy asi 650 tisíc korun. Vrcholové provedení má stát 33 tisíc eur. Denis Le Vot, šéf značky říká, že Dacia je vítězem inflační spirály, která sužuje Evropu.

Příklad racionální úspory v konstrukci ilustruje Denis Le Vot na elektricky zavíraném víku kufru. Běžně to konstruktéři řeší dvěma elektromotorky, vývojáři Dacie ve spolupráci s dodavatelem vystačili s jedním výkonnějším.

Dacia chtěla udělat Bigster hlavně praktický. Bohužel nedošlo na sedmimístnou verzi, podle zástupců značky by o ní nebyl tak velký zájem, aby se vyplatilo jí vyvíjet a komplikovat si výrobu.

Denis Le Vot uvádí, že pří definici požadavků na Bigster automobilka oslovila 400 motoristů po celé Evropě, aby se jich zeptala na názor; hodně z nich bylo prý z Německa, které je největším trhem kontinentu s nejnáročnějšími zákazníky. Bigster bude Dacia vyrábět společně s Dusterem ve fabrice v rumunské Pitesti. Do Česka dorazí první kusy v první půlce příštího roku.

Auto vychází z platformy CMF-B koncernu Renault. „Její flexibilita umožňuje nabídnout mimořádně velkorysé rozměry interiéru. Výbava byla navržena tak, aby splňovala požadavky zákazníků v segmentu C-SUV, včetně požadavků na odhlučnění, zpracování a komfort sezení,“ komentuje Dacia. Na délku má bigster 4,57 metru. Bude to jedno z největších SUV této kategorie. Rozvor je 2,7 m. Světlá výška 22 cm.

Design navazuje na aktuální dacie, až po B sloupek bude hodně z železa karoserie shodného s dusterem. Prodloužený rozvor protáhl zadní dveře a zvětšil objem kufru.

Konstruktéři dostali za úkol kabinu bigsteru pečlivě odhlučnit, auto tak dostalo akustické čelní sklo, silnější okna a zapracovali na odhlučnění motoru.

„Bigster je vrcholným vyjádřením všech hodnot značky Dacia a nyní se stává její vlajkovou lodí,“ komentuje šéfdesignér značky David Durand. „Jeho velkorysé rozměry podtrhují jednoduché, geometrické, uhlazené tvary a křivky, které jdou přímo k tomu podstatnému.“ Durand i šéf Denis Le Vot zdůrazňují, že bigster nemá žádné zbytečnosti, žádné přehnané ozdoby: „Není to vánoční stromek,“ říkají.

Všechny bigstery budou mít střešní podélníky. U provedení Extreme jsou ve speciální variantě: „Podélně uspořádané ve standardní poloze je lze během okamžiku přeměnit na příčníky, takže zákazníci nemusí kupovat tradiční střešní nosiče a pak je podle potřeby montovat a demontovat,“ popisuje Dacia.

Panoramatické střešní okno se u značky Dacia objevuje v Bigsteru vůbec poprvé. Střecha měří na délku 120 cm, lze ji otevřít o 35 cm a také vyklopit.

Bigster se standardně dodává se 17- nebo 18palcovými koly z lehkých slitin, u nejvyššího stupně výbavy Journey jsou na přání k dispozici 19palcová kola. U vyšších úrovní výbavy si zákazníci mohou zvolit dvoubarevné provedení exteriéru. Tato možnost je u značky Dacia vůbec poprvé.

„Celkově Bigster obsahuje téměř 20 % recyklovaných plastů, což je vyšší podíl, než je v automobilovém průmyslu běžné,“ uvádí Dacia. Ochranné lišty, které se táhnou kolem celé karoserie – na bocích, podbězích kol a spodní části nárazníku – jsou vyrobeny z materiálu vyvinutého inženýry Dacie, který obsahuje až 20 % recyklovaného polypropylenu. Je použitý v surové, nelakované podobě. Ze materiálu pojmenovaného Starkle jsou vyrobeny boční ochranné lišty prahů, ochranné lišty podběhů kol a některé části předního a zadního nárazníku, které poznáte podle jeho skvrnitého vzhledu.

Prostor

„Snažili jsme se zachovat jednoduchost a geometrické linie, které kopírují linie exteriéru, a zároveň nabídnout kvalitu, kterou zákazníci v segmentu C-SUV očekávají,“ komentuje Durand design interiéru.

V zájmu jednoduchosti a efektivity jsou všechny provozní informace seskupeny na 7„ nebo 10,1“ digitálním přístrojovém štítu (v závislosti na úrovni výbavy) a všechny informace multimediálního systému jsou na 10,1“ centrálním dotykovém displeji. Dvě obrazovky spojuje zelená linka, která je pomáhá vizuálně integrovat do palubní desky.

Dacia udává objem kufru 667 litrů podle německé normy VDA. Po sklopení opěradel nabízí Bigster rovnou podlahu zavazadlového prostoru a maximální délku nákladu 2,7 metru. Funkce Easy Fold umožňuje sklápění opěradel ze zavazadlového prostoru pomocí dvou páček umístěných vpravo a vlevo na bocích kufru.

Nové motory pro Dacii

Dacia Bigster je prvním modelem skupiny Renault, který využívá zcela nový motor HYBRID 155. Skládá se ze zážehového atmosférického přímovstřikového čtyřválce 1,8 litru pracujícího v Atkinsonově cyklu o výkonu 107 k, dvou elektromotorů (motor o výkonu 50 k a vysokonapěťový startér/generátor), baterie o kapacitě 1,2 kWh (230 V) a elektrifikované automatické převodovky. Ta má 4 převodové stupně určené pro spalovací motor a další dva přidělené elektromotoru. Tato kombinovaná technologie je umožněna absencí spojky. „Motor HYBRID 155 doplňuje řadu motorů HYBRID 140 montovaných do vozů nový Duster a Jogger. Nabízí vyšší výkon (+ 15 k), vyšší točivý moment (170 Nm pro samotný spalovací motor, tj. + 20 Nm) a vyšší tažnou sílu (+250 kg, tj. přibližně 1 tuna). Zvýšila se také účinnost, spotřeba paliva a emise klesly o 6 %, zejména díky optimalizovanému řízení otáček motoru,“ uvádí Dacia. „Rekuperační brzdění v kombinaci s vysokou kapacitou akumulátoru a účinností automatické převodovky znamená, že až 80 % jízdy po městě je možné uskutečnit na elektrický pohon. Vůz se vždy rozjíždí ve 100% elektrickém režimu.“ Hmotnost hybridní verze je 1 419 kg.

Bigster TCe 140 má motor, který je v nabídce značky Dacia v této výkonové hladině poprvé, je odvozen od motoru TCe 130, dostupného v modelu nový Duster. „Tato první úroveň elektrifikace kombinuje tříválcový benzinový motor nové generace o objemu 1,2 litru s turbodmychadlem, založený na Millerově cyklu (optimalizovaná účinnost a menší čerpací ztráty), s lehkým 48V hybridním systémem a šestistupňovou manuální převodovkou. Hybridní systém podporuje spalovací motor ve fázi rozjezdu a akcelerace, čímž optimalizuje požitek z jízdy a snižuje spotřebu paliva (5,6 l/100 km) a emise CO2 (129 g/km) přibližně o 10 % ve srovnání se spalovacím motorem o stejném výkonu. Rekuperační brzdění dobíjí baterii o kapacitě 0,8 kWh,“ vypočítává Dacia.

Dacia je dnes jediným výrobcem v Evropě, který u všech svých modelů se spalovacím motorem nabízí duální pohon na benzin a LPG pod označením ECO-G. V modelu Bigster Dacia poprvé nabízí motor kombinující dvoupalivový a 48V lehký hybridní pohon. Ta pomáhá tříválcovému přeplňovanému motoru o objemu 1,2 litru, ať už pracuje na benzin, nebo LPG, ve fázi rozjezdu a akcelerace. Díky dvěma nádržím s celkovým objemem 99 litrů paliva (50 litrů benzínu a 49 litrů LPG) nabízí dojezd až 1 450 km. Nádrž na LPG je umístěna pod podlahou zavazadlového prostoru, čímž je zachován objem kufru.

Bigster TCe 130 4x4 je jediným provedením s pohonem známým z jiné dacie, konkrétně Dusteru. Pohonu všech kol v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou spoléhá na lehký 48V hybridní systém. Ten pomáhá tříválcovému přeplňovanému motoru o objemu 1,2 litru při rozjezdu a akceleraci.