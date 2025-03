Dnes už si na to nejspíš vzpomene málokdo, v automobilce by na to nejspíš nejraději zapomněli, ale o Dacii Bigster se v podobě konceptu poprvé mluvilo v roce 2021, kdy se vůz ukázal jako příklad budoucí spolupráce Dacie s ruskou Ladou. Vytvoření jedné obchodní jednotky mělo zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost a pomoct značce oslovit další trhy.

Čas ukázal, že Dacia to nepotřebuje, dokázala si svoje místo na trhu najít sama. Loni prodala více než 670 tisíc vozů a třeba Sandero bylo nejprodávanějším vozem v Evropě ve všech prodejních kanálech, Duster zase nejprodávanějším SUV privátní klientele. A rozhodně to není v zemích bývalého východního bloku. Dacia je velmi oblíbená i na západ od našich hranic.

Po Dusteru se Dacia pokusí dobýt i o třídu vyšší segment a uvádí v něm svůj nový model Dacia Bigster. Přísnější bezpečnostní a emisní předpisy už úplně neumožňují Dacii být tím, čím byla donedávna – tedy značkou nabízející auta, která sice nemají nejmodernější elektronické asistenty, ale jsou robustní, jednoduchá a hlavně levná. Bigster ale i přesto chce být receptem na inflaci a v době rostoucích cen nabídnout velké, cenově dostupné SUV, aniž by se jeho majitelé museli vzdát nároků na komfort, výkon a prostornost.

Větší duster, to není špatně

Vzhledově navazuje novinka podle očekávání na nový duster. Zejména vpředu poznáte širokou leskle černou mřížku chladiče s logem značky uprostřed. Horizontálně tvarovaná kapota byla navržena tak, aby optimalizovala výhled řidiče směrem dolů. Standardem jsou 17- nebo 18palcová kola, za příplatek i 19palcová. Vůbec poprvé u Dacie je možné si objednat i kontrastní černě lakovanou střechu.

Proti dusteru se auto natáhlo hlavně v oblasti druhého páru dveří a zavazadlového prostoru. Na délce 4,57 metru a rozvoru 2,7 m nabídne až 702 litrů pro náklad. To platí pro základní benzinovou variantu, hybrid nabídne 612 litrů, LPG verze 660 litrů.

Auto je vždy pětimístné, se 7místnou variantou se nepočítá. Po sklopení opěradel zadních sedadel dělených od druhého stupně výbavy v poměru 40/20/40 – jde to udělat i páčkami od pátých dveří – a sedadla spolujezdce vznikne rovná plocha o délce až 2,7 metru.

Zvláštností pramenící zřejmě ze snahy o úspory je prostřední díl opěradel řešen jako loketní opěrky, ale kompletně v celé tloušťce opěradla, takže při používání loketní opěrky je za ní díra vedoucí do kufru.

Ve výbavovém stupni Extreme nebo za příplatek dostanete do kufru i praktický koberec, který jde snadno srolovat a uložit. Poprvé u Dacie máte možnost zvolit si i elektricky ovládané páté dveře, které opět v rámci úspor ale pohání jen jeden elektromotor místo obvyklých dvou, takže proces otevírání a zavírání není zrovna rychlý, i když žádná tragédie to také není.

Za necelých 50 tisíc Kč najdete v ceníku tzv. Pack Sleep – jednoduchou a odnímatelnou vestavbu do zavazadlového prostoru, která obsahuje tři základní funkce: dvojité lůžko (1,90 m dlouhé a až 1,30 m široké), které může jeden člověk rozložit za méně než dvě minuty, poličku a úložný prostor.

Digitalizace a levné plasty

V interiéru jsou všechny provozní informace seskupeny na 7- nebo 10,1“ digitální přístrojový štít, který doplňuje vždy 10,1“ centrální dotykový displej. Tyto dvě obrazovky spojuje elegantní zelená linka, která je pomáhá vizuálně integrovat do palubní desky.

I v dalších věcech navazuje bigster na svého menšího sourozence. Většina plastů je tvrdých, ale tato úspora by až tak nevadila, aspoň se bude interiér dobře udržovat čistý. Jiný úsporný přešlap je horší.

Kovové tyčky hlavových opěrek řidiče a spolujezdce zajíždějí do sedadla tak, že od kolen cestujících vzadu je dělí jen tenká látka, takže se o ně člověk snadno bouchne. Někomu nejspíš také budou chybět madla nade dveřmi usnadňující vystupování.

Naopak fajn je vychytávka, kterou by u Škodovky nazvali Simply Clever. Kdo by chtěl používat svůj vlastní telefon třeba pro navigaci, může využít systém YouClip, který se ukázal už v dusteru. Bigster je standardně vybaven 5 úchytnými body YouClip (na palubní desce, na boku konzoly spolujezdce, na zadní straně středové konzoly, v zavazadlovém prostoru a na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru). Další 2 body lze přidat pomocí držáku na opěrky hlavy, který je k dispozici jako příslušenství. Na tyto body lze připevnit držák na tablet, držák na chytrý telefon s indukční nabíječkou nebo bez ní, věšák na kabáty nebo zařízení „3 v 1“, které kombinuje držák na nápoje, háček na tašku a přenosné světlo.

Dalším pozitivem je, že i přes částečnou digitalizaci interiéru se Bigster nevzdal základních jednoduchých ergonomických řešení, takže třeba hlavní funkce klimatizace se dají ovládat na samostatném panelu s fyzickými tlačítky. Nejnovějšího povinného asistenta, který pípáním oznamuje překročení rychlosti, jde snadno vypnout jedním tlačítkem.

Nový hybrid pod kapotou

Nový Bigster je prvním modelem skupiny Renault, který využívá zcela nový motor označený jako HYBRID 155. Hybrid už má pod kapotou Duster nebo Jogger nebo několik modelů Renaultu, tady ale jde o novinku kombinující zážehový čtyřválec o objemu 1,8 l, elektromotor o výkonu 50 k, vysokonapěťový startér/generátor, baterii o kapacitě 1,4 kWh a elektrifikovanou automatickou převodovku.

Má 4 převodové stupně určené pro spalovací motor a dva pro elektromotor. Pohon má celkový výkon 115 kW, nebo-li 156 koní, a je celkově o 15 koní výkonnější než ten v Dusteru a se 172 Nm má i o 20 Nm vyšší točivý moment samotného spalovacího motoru. Zároveň by měl být o 6 procent úspornější.

Relativně velká kapacita baterie 1,4 kWh a vychytaný systém rekuperace by měly umožnovat jezdit až 80 % času jízdy po městě jen na elektrický pohon. Průměrná homologovaná spotřeba má pak hodnotu 4,7 l/100 km, my jsme se během 160 km dlouhé testovací trasy dostali pohodlně na průměrnou spotřebu 5 litrů. Potěšil také pohled na plně natankované auto, které ukazovalo dojezd 1000 km.

Hybridní bigster překvapil také velmi dobrým odhlučněním. Po většinu jízdy bylo slyšet spíš aerodynamický hluk než motor. Elektrická pomoc je také znát na solidním zátahu při plynulém sešlápnutí plynu. Dupnutí na plyn ale znamená mírnou prodlevu v reakci a pak hlučnější motor, obojí typická vlastnost hybridů. Testovací trasa nevedla po dálnici, takže se nedalo vyzkoušet chování systému a spotřeba ve vyšších rychlostech, ale do 100 km/h je hybridní bigster nejlépe jezdící dacií. Dobře funguje jak motor, tak převodovka. Řízení sice nemá téměř žádnou zpětnou vazbu, ale podvozek je hodně komfortní.

Zatím jediná čtyřkolka, čeká se na LPG

Hybrid byla jediná motorizace, kterou jsme otestovali. Základním motorem v nabídce ale bude verze TCe 140. V dusteru má základní agregát označení TCe 130, z čehož je hned poznat, že i tento motor je výkonnější. Tříválcový benzinový motor nové generace o objemu 1,2 litru s turbodmychadlem, založený na Millerově cyklu a se šestistupňovou manuální převodovkou, má tedy maximální výkon 103 kW (140 koní). Má podobné zrychlení na stovku za 9,8 sekundy, ale o něco větší spotřebu – konkrétně 5,5 l/100 km.

Jelikož duster je synonymem pro poctivou, jednoduchou a levnou čtyřkolku, tak poněkud paradoxně bigster se světlou výškou 22 cm má v nabídce jedinou verzi s pohonem 4×4. Pojí se právě se slabším TCe 130 z dusteru. Ještě do konce letošního roku ale výrobce slibuje zatím nespecifikovaný nový motor, který budou umožňovat spojení 4×4 s automatem.

Nesmí chybět ani pohon na LPG, kterého se skupina Renault stále drží a slaví s ním velké prodejní úspěchy. V Bigsteru půjde o pohon označený jako ECO-G 140. Dvoupalivový systém je založený na tříválcovém přeplňovaném motoru o objemu 1,2 litru. Díky dvěma nádržím s celkovým objemem 99 litrů paliva (50 litrů benzínu a 49 litrů LPG) nabízí dojezd až 1450 km. Konkrétní hodnoty spotřeby ale nebyly v době našich jízd k dispozici, protože stále probíhal homologační proces. Nádrž na LPG je každopádně umístěna pod podlahou zavazadlového prostoru, čímž je zachován jeho objem. Přepínat mezi pohony lze snadno tlačítkem na palubní desce.

O zákazníky nouze nebude

Jakkoli už Dacia nemůže být kvůli emisním a bezpečnostním předpisům úplně tou značkou, co oseká komfortní výbavu a elektronické asistenty na minimum, aby dosáhla co nejnižší ceny, startuje bigster na českém trhu s velmi zajímavým ceníkem. S motorem TCe 140 je k dostání od 549 000 Kč. Čtyřkolka vyjde na nejméně 607 000 Kč, hybrid začíná až od druhého stupně výbavy od 665 000 Kč. Ceny pro pohon na LPG ještě kvůli probíhající homologaci nebyly stanoveny.

Vůz nabízí celkem čtyři úrovně výbavy: Essential, Expression a na vrcholu nabídky dvě výbavy s odlišným a doplňkovým obsahem za stejné ceny: Extreme pro milovníky outdoorových aktivit s panoramatickou střechou, modulárními střešními lištami, omyvatelným čalouněním TEP Microcloud, gumovými rohožemi a systémem YouClip 3 v 1 ve standardní výbavě a Journey pro zákazníky, kteří dávají přednost cestování na dlouhé vzdálenosti v pohodlí a stylu, s elektrickým ovládáním víka zavazadlového prostoru, pohodlným čalouněním a elektricky nastavitelným sedadlem řidiče ve standardní výbavě.

Dacia Bigster vstupuje do segmentu, kde se v Evropě ročně prodá kolem tři milionů aut. Konkurence je sice veliká, ale o zákazníky se asi značka bát nemusí. Podle prvních objednávek v České republice 36% zákazníků volí hybridní pohon a stejných 36% verzi 4x4. Pzo značku je také důležité, že 63% jsou noví zákazníci, kteří přecházejí od jiné značky. Takový poměr neměl v posledních letech žádný model značky.

„Model Bigster se od okamžiku svého představení a zveřejnění ceníku stal vysoce poptávaným vozem, jelikož jeho cena byla pro český trh nastavena velmi atraktivně. Příjezd prvních vozů očekáváme na přelomu dubna a května. Přesto už evidujeme desítky zákaznických objednávek a snažíme se zajistit maximální počet vozů z omezených kvót, abychom je mohli dodat v co nejkratším termínu,“ potvrzuje Karel Král, ředitel značek Renault a Dacia ve společnosti Louda Auto.

„První objednávky ukazují zájem napříč celou paletou motorů i výbav, přičemž potěšitelný je i velký podíl verzí s maximální výbavou a hybridním pohonem. Dacia se řadí mezi auta s velmi dobrou zůstatkovou hodnotou a například model Duster patří dlouhodobě na nejvyšší příčky. Díky vysoké spokojenosti zákazníků je Dacia velmi žádanou značkou i na sekundárním trhu, kde se vozy prodávají ve velmi krátké době. Z hlediska údržby se jedná o cenově dostupná a nenáročná auta, která jsou navržena i pro méně kvalitní silnice a neobsahují složité prvky náchylné k poruchám.“

Jakkoli je Dacia hlavně značka pro privátní zákazníky, začíná se prosazovat i ve fleetech, a nejvíce zastoupeným modelem je Duster. A Bigster ho může překonat. „Pro racionálně smýšlející klienty hledající optimální poměr cena/výkon je to skvělá volba,“ myslí si Daniel Prostějovský, zástupce technického ředitele společnosti Drivalia Lease Czech Republic.

„Dacia nenabízí slevy na nové vozy v takovém rozsahu jako některé jiné automobilky, její ceníkové ceny se tak blíží skutečným částkám, které automobilka za vůz potřebuje získat. Dacia je ale snad jediná značka, která v zůstatkových cenách dokáže udržet krok se značkou Škoda, pokud jde o poměr prodejní ceny po ukončení operativního leasingu a pořizovací ceny nového automobilu. A z takové kombinace vždy vycházejí velmi příznivé leasingové splátky. Přičteme-li k tomu fakt, že do vozidel Dacia se osazují už lety prověřené zaběhlé technologie, pak nám z toho vychází spolehlivý vůz, který toho moc nepotřebuje, a přitom dobře slouží. Vozidlo je i v provedení 4×4, které seženete za přibližně půl milionu korun bez DPH, to je jistě další fakt, který může při zvažování koupě rozhodnout. O zákazníky tedy model Bigster nebude mít nouzi,“ komentuje manažer leasingovky pro iDNES.cz.