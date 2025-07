Část 1/4

Bigster je pro Dacii vstupem do nového segmentu. Doposud se specializovala hlavně na menší auta, což bylo logické vzhledem k původnímu plánu značky vyrábět levná auta pro východní trhy. Modely jako Sandero nebo Duster si však dokázaly získat velkou oblibu i v západní Evropě, a tak logickým krokem bylo udělat SUV větší než Duster.

Duster i Bigster si jsou vzhledově velmi podobné, rozdílem je třeba to, že větší sourozenec má kliky zadních bočních dveří ukryté v rámu oken. Větší má logicky zavazadlový prostor, na délce 4 570 mm a rozvoru 2 702 mm je to až 702 litrů. To platí pro základní benzinovou variantu, hybrid nabídne 612 litrů, LPG verze 660 litrů. Auto je vždy pětimístné, se 7místnou variantou se nepočítá, od toho je tady model Jogger.

Většina plastů v interiéru je tvrdých, ale tahle úspora by až tak nevadila, aspoň se bude interiér dobře udržovat čistý. V interiéru máte na výběr 7- nebo 10,1“ digitální přístrojový štít a vždy 10,1“ centrální dotykový displej. Centrální dotykovou obrazovku doplňuje systém zvaný YouClip. Bigster je standardně vybaven 5 úchytnými body YouClip, z nichž jeden je na palubní desce lze na něj umístit mobilní telefon. A to by se možná hodilo, protože centrální obrazovku považuji po ujetí 3 000 kilometrů za největší slabinu auta.

Sžil bych se s tím, že ovládání hlasitosti autorádia je pouze na páčce vpravo od volantu a netypicky zvrchu samotné obrazovky. Ale protože mám zkušenost s mnoha nejnovějšími modely značky Renault, tak vidím velký rozdíl v infotainmentu jako takovém. Renault používá Google včetně jeho navigace, všechno je graficky hezké a rychlé. Dacia se starším systémem má reakce pomalé, než třeba naběhne navigace, ujedu vždy pár stovek metrů. Navíc se navigace čas od času „ztratí“, nemá signál hlavně v tunelech.

Řešením tak je zrcadlení vlastního telefonu, což Bigster umí bezdrátově. Ovšem na spojení s mým telefonem opakovaně zapomínal, takže jsem musel několikrát telefon s autem párovat, to jde ale jen u stojícího auta, což když si uvědomíte až za jízdy, je otrava.