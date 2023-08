Svátek motorsportu v Mostě déšť nepokazil. Hitem byli malinkatí svalovci

V obou kategoriích jsme měli po jednom zástupci. Martinu Doubkovi se startovním číslem sedm se podařilo ve třetím závodu kategorie Nascar bojovat o druhé místo. Předjíždění pomalejších vozů o kolo využil lépe jeho soupeř, ale i přesto dojel Doubek na velmi pěkném třetím místě.

V kategorii trucků letos sice český team Buggyra, a tedy ani Adam Lacko nestartují, ale domácí závod v Mostě si nenechali ujít. Přestože Lacko (startovní číslo 55) nemá tento rok v závodech nic najeto, dokázal hned ve druhém sobotním závodě vyhrát.

Nedělní déšť mu vyhovoval, v prvním závodě dojel druhý, ale druhý závod kvůli problém s řazením nedokončil. Neméně zajímavé byly formule Vau, ve kterých se bojovalo až do posledního kola.

Poslední kategorií byla série EuroLegend, která se představila v ČR poprvé. Na západ od našich hranic nabírá na popularitě nejen díky atraktivnímu vzhledu vozů ve stylu „Hot Rod“, ale i díky cenové dostupnosti. Závody malých osvalených závoďáků slavily u publika velký úspěch. Autíčka s délkou 3,2 metru jsou co do vzhledu replikami amerických aut z třicátých a čtyřicátých let zmenšené v měřítku 5:8. V trubkovém rámu je kromě pilota uložen tříválcový motocyklový motor Yamaha s výkonem kolem 150 koní spárovaný s šestistupňovou manuální převodovkou. Ani ne půltunová autíčka jsou technicky identická, což zvyšuje jejich atraktivitu. Seriál se jezdí od devadesátých let, kdy ho vymysleli v USA.

A protože na závody trucků chodí především řidiči kamiónů, měli právě oni možnost vyrazit se svými stroji po ukončení celého programu na trať a projet si čestné kolečko.

Závodní sezona v Mostě zdaleka nekončí. Mezi největší lákadla patří na konci září například Porsche Sprint Challenge CE nebo na začátku října automobilový festival The Most CLASSIC, který je spojený s rakouskou závodní sérií Histo Cup.