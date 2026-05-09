Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Veterány dojely do Neapole, ale největší příběhy se psaly cestou

Czech Oldtimer Express 2026 byl italskou jízdou za sluncem, historií a krásnými silnicemi. Ale byl i zkouškou techniky, nervů, benzinu nejasného původu a schopnosti dojet, i když se okolnosti začnou komplikovat. „Bylo to zase trochu extrémní,“ říká hlavní organizátor Josef Zajíček.

Když se 28. dubna od Národního technického muzea v Praze vydalo na cestu 43 posádek čtvrtého ročníku Czech Oldtimer Expressu, vypadalo to jako ideální automobilová pohádka. Předválečné vozy i youngtimery, elegantní kupé, klasické roadstery a prezident Petr Pavel jako muž, který odstartoval první auto. Prostě Velká cesta: Praha, Innsbruck, Sirmione, Siena, Salerno a nakonec Neapol.

Czech Oldtimer Express 2026
Czech Oldtimer Express 2026
Czech Oldtimer Express 2026
Czech Oldtimer Express 2026
Czech Oldtimer Express 2026
56 fotografií

Jenže kdo někdy seděl ve starém autě déle než dvě hodiny, ví, že romantika veteránů má i svou druhou stránku. Voní benzinem, olejem a kůží, ale také umí přinést horko, zimu, nejisté brzdy a otázku, jestli motor po příští zatáčce ještě poběží.

„Letošní ročník se vlastně nijak zásadně nelišil od těch předchozích. Byl zase trochu extrémní, chvílemi náročný na řidiče, posádky i techniku,“ shrnuje průběh vytrvalostní jízdy její duchovní otec Josef Zajíček. Přesto z něj mluví spokojenost. Počasí vyšlo, Itálie nabídla přesně to, co měla – hory, historii, památky, krásnou přírodu i silnice, které hostí slavné závody jako Mille Miglia, nebo „evropský Pikes Peak“: vrchařský Trento–Bondone.

A hlavně: až na jednu posádku dorazili všichni zdárně do cíle. „Když se bavím s novými posádkami, které předtím nevěděly, do čeho jdou, jsou nadšené a už teď se těší na příští ročník. Takže mise byla splněna,“ říká Zajíček.

Nejdelší den? Siena-Amalfi

Na papíře vypadá trasa Czech Oldtimer Expressu jako splněný sen každého, kdo má rád stará auta a Itálii. Praha, Alpy, Lago di Garda, Maranello, Toskánsko, pobřeží Amalfi, Matera a Neapol. V reálu je to ovšem přes 2 300 kilometrů za volantem aut, která často vznikla v době, kdy klimatizace znamenala otevřené okno a brzdy vyžadovaly víc předvídavosti než odvahy.

Zajíček za moment, který nejlépe vystihuje letošní ročník, považuje 4. etapu ze Sieny do Salerna. Měřila zhruba 580 kilometrů a vedla krajinou, která je nádherná na pohled, ale ne vždy milosrdná k posádkám starých aut.

„Jeli jsme Toskánskem, kde jsou samé malebné vesničky, kopce, zatáčky. Následoval dlouhý přesun po dálnici na jih,“ popisuje a pak přišlo Amalfi. Silnice, která na fotkách vypadá jako reklama na italský životní styl, se v praxi změnila ve více než tříhodinovou zkoušku trpělivosti.

Kolony, úzké silnice, serpentiny dolů a nahoru, houstnoucí provoz a nakonec dojezd do cíle etapy až za tmy. BMW 327 z roku 1942, kterým jel Josef Zajíček je krásný klasický kabriolet a na běžných silnicích jede kolem padesáti až šedesáti kilometrů v hodině, na rychlejších úsecích maximálně devadesát. Jakmile zapadlo slunce, romantika začala mizet.

„Poslední kilometry jsme dojížděli za tmy. Byla zima, tma a už to nebylo úplně příjemné a po celém dni jsme byli všichni už dost unavení. Byl jsem rád, když to ze mě spadlo a dojeli jsme v pořádku do cílového hotelu,“ říká.

To je možná nejpřesnější definice Czech Oldtimer Expressu. Nejde jen o krásné kulisy. Jde o cestu, která vás chvíli odměňuje a chvíli zkouší. A právě proto si ji všichni pamatují.

Benzin, který voněl podezřele

Itálie dala letošnímu ročníku všechno. Slunce, slavné silnice i scenérie. Přidala ale i jeden nečekaný bonus: špatné palivo.

„Netušil jsem, že v Itálii je možné natankovat špatný benzin,“ říká Zajíček. Podle něj mohlo jít o směs s naftou. Jedno auto nejelo vůbec a servis musel vyčerpat celou nádrž. Jeho vlastní vůz sice pokračoval, ale jen s výraznými protesty.

„Díky tomu, že je to staré auto, tak na to jelo. Ale čoudilo to, smrdělo, nedrželo otáčky. Byl jsem dost nervózní,“ přiznává. Do cíle už tehdy zbývaly jen desítky kilometrů, ale i ty mohou být ve starém autě dlouhé.

Nakonec dojel a vlastně to byla jediná komplikace, kromě prasklé žárovky, která více něž osmdesát let staré auto za celou cestu potkala.

Stoleté Ansaldo: velký sen, který skončil v Praze

Jedním z nejsilnějších příběhů letošního ročníku byl vůz Ansaldo z roku 1925. Sto jedna let staré auto na dřevěných kolech přivezl Lubomír Pešák z olomoucké Veterán Areny. Už samotná představa, že by takový stroj absolvoval přes dva tisíce kilometrů do Neapole, působila jako kombinace odvahy, lásky k technice a správného bláznovství.

Pešák bez problémů zvládl první neoficiální část – cestu z Olomouce na start do Prahy. Pak ovšem přišla technická závada. Šlo o propálený ventil, porucha, která auto zastavila už krátce po startu.

„Pro Luboše, který je velký bojovník to pochopitelně bylo velké zklamání, bral to osobně jako prohru,“ říká Zajíček. Zároveň přiznává pohled organizátora, který vidí nejen emoce, ale i realitu trasy. „Na druhou stranu jsem byl vlastně rád, že zasáhl osud. Ne proto, že bych mu to přál, to vůbec ne. Ale celá ta trasa by byla velké trápení pro auto i pro posádku.“

To je realita, která u veteránů platí víc než kde jinde. Někdy je vítězství už to, že se člověk vůbec postaví na start.

Triumph TR6 a italská rodina

Na opačném konci letošní škály byl příběh, který má všechno: kouř z výfuku, shánění dílů po Itálii, noční opravu, servisní tým na hraně sil a nakonec dojezd do cíle.

Posádka Zapletal & Šlégl s Triumph TR6 patřila k těm, o kterých se během jízdy mluvilo nejvíc. Když odešlo těsnění pod hlavou, nestačilo jen otevřít kufr a vytáhnout náhradní díl. Začala malá italská expedice.

„Kluci vzali doprovodné auto a vraceli se na sever Itálie, kde těsnění po mnoha pokusech vytelefonovali,“ popisuje Zajíček. Pak přišel moment, který by se do scénáře o automobilovém dobrodružství psal skoro až příliš snadno: rodina, která díl prodávala, zjistila, že jsou součástí Czech Oldtimer Expressu, a pozvala je ještě na oslavu a večeři.

Cesta zpět se tak protáhla do půlnoci a servisní tým si poté dal noční šichtu.

„Tohle k tomu závodu patří. To nadšení a odhodlání dovézt auto do cíle. Ať už servisní tým, nebo posádka, všichni pro to udělají maximum,“ říká Zajíček.

Třešničkou na dortu byl následný defekt, ale Triumph nakonec do Neapole dorazil. Možná ne v ideálním technickém stavu, ale s příběhem, který má větší cenu než bezproblémová cesta.

Neapol, loď a konec jedné dlouhé jízdy

Do Neapole posádky dorazily v sobotu 2. května. Po pěti etapách, více než 2 300 kilometrech a silnicích, které vedly od Alp přes jezero Garda, Modenu, Maranello, Toskánsko, Amalfi a Materu. Slavnostní vyhlášení proběhlo v neděli 3. května netradičně na lodi mezi Capri a Ischií.

Každá posádka si odvezla ručně vyráběnou křišťálovou medaili od české sklárny Pačinek. Vítězové kategorií také hodinky z limitované edice Aplos Czech Oldtimer Express 2026 od české manufaktury ROBOT.

V kategorii Unique zvítězil Jaguar Mk IV z roku 1948 s Miroslavem Kuchárem a Katarínou Kuchárovou. Druhé místo obsadil MG SA z roku 1938 posádky Břetislav a Věra Hejdovi, třetí skončila Alfa Romeo Speciale s Valdemarem Vašendou.

V kategorii Classic vyhrál Citroën DS21 Henri Chapron z roku 1968 s Františkem Piškaninem a Lenkou Piškaninovou. Druzí byli Martin a Eva Bulířovi s BMW 3.0 CSi z roku 1974, třetí Stanislav Štefanisko a Peter Bali-Hudák s Volvem P1800S z roku 1966.

Ale jak už to u podobných akcí bývá, výsledková listina je jen jedna vrstva příběhu. Druhá se odehrává u čerpacích stanic, v kolonách, v nočních servisech a u hotelů, kam posádky přijíždějí unavené, ale šťastné.

Není to dovolená

„Všichni byli připravení na dlouhé etapy. Nikdo to nebral jen jako dovolenou, všichni to brali zodpovědně a za to jim děkuju. Jsme v cíli, a to je nejdůležitější,“ říká Josef Zajíček.

Czech Oldtimer Express ztělesňuje nadšení pro velké cesty, ale není to zájezd s veteránem jako dekorací. Je to vytrvalostní jízda s DNA motorsportu a také dokonalé vyčištění hlavy. Dlouhé etapy, horské silnice, technika starší třiceti let a k tomu logistika, která má své přirozené limity.

I proto chce Josef Zajíček držet startovní pole do budoucna v limitu do padesáti posádek. Víc už by podle něj bylo organizačně a logisticky na hraně.

Rodina Czech Oldtimer Expressu

Po Istanbulu, Aténách, Nice a letošní Neapoli se Czech Oldtimer Express začíná posouvat z mezi stálice veteránské scény. Zajíček mluví o „rodině“ a nechce, aby se účastníci i fanoušci potkávali jen jednou ročně na startu.

Do budoucna proto plánuje aktivity rozvinout pod hlavičkou klubu Zlatého volantu. Spojení s nejstarší českou motoristickou anketou není náhoda, protože Josef Zajíček je jejím pořadatelem. Klub by měl sdružovat lidi, kteří už s Czech Oldtimer Expressem jeli nebo se chtějí přidat. „Chci tu rodinu Oldtimer Expressu držet při životě a mít ji kolem sebe,“ říká.

Klub nemá být uzavřenou společností. Účastníci Czech Oldtimer Expressu by měli mít určité výhody, ale otevřený má být i dalším lidem kolem historických aut, cestování a automobilové kultury. Plán je scházet se několikrát do roka a propojit svět starých aut se širším prostředím Zlatého volantu.

„Myslím, že jsme si všichni dobře padli do oka. Rozumíme si a je tam velké společné nadšení i zájmy. A v dnešní napjaté ekonomicko-politické době je dobré si oddechnout a potkat se s přáteli, se kterými si máte co říct,“ dodává Zajíček.

Kdy se jede zas?

Czech Oldtimer Express má zvláštní kouzlo. Zvenku vypadá jako exkluzivní jízda krásných aut po Evropě. Zevnitř je to směs dobrodružství, technické výzvy, řidičské pokory, humoru a společenství lidí, kteří vědí, že nejhezčí historky se většinou rodí ve chvíli, kdy něco nejde podle plánu.

Letošní ročník to ukázal dokonale. Stoleté Ansaldo, které skončilo dřív, než skutečně začalo. Triumph, kvůli němuž se jelo přes půl Itálie pro těsnění. Špatný benzin, který proměnil poslední kilometry v nervózní poslech motoru. Amalfi, kde místo čisté filmové pohody přišlo dopravní peklo. A pak Neapol a zasloužené zakončení na výletní lodi v neapolském zálivu a úleva, že se to všechno podařilo.

„Mise byla splněna,“ říká Josef Zajíček. V řeči Czech Oldtimer Expressu to znamená jednoduchou věc: auta dojela, posádky se vrátily s hromadou zážitků a už teď se ptají, kam se pojede příště.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hasiči slaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

Nový Mercedes C je zatím jen elektrický. V evropské premiéře je k vidění v Praze

Koncová světla s integrovaným motivem hvězd jsou propojena širokým černým...

Mercedes-Benz slaví 140 let a v pražské Galerie Mánes přichystal velkou narozeninovou oslavu. Na tři týdny ji proměňuje v otevřený prostor s mottem „Vítejte doma“. Servíruje se koktejl historie,...

Malá, ale šikovná. První poválečná škodovka se vyvážela do celého světa

Škoda 1101

Na jaře roku 1946 zahájila mladoboleslavská Škodovka sériovou výrobu typu 1101 zvaného „Tudor“. Tento povedený typ, který i v náročných provozních podmínkách prokázal dobrou spolehlivost a byl...

Konečně elektro, které dává smysl. Elektrické polo vzývá ducha původního golfu

Volkswagen ID.Polo

Jste potápěč, nebo švestka? Takhle rozlišují automobilisty designéři a konstruktéři Volkswagenu. První nastupují do auta hlavou napřed, druzí se nejdřív usazují. Ve videu to pro iDNES.cz rozšafně...

EU chce přísnější STK. Kontrolu stařešin každý rok a utrum za vypnutí asistentů

Premium
ilustrační snímek

Evropský parlament by měl brzy hlasovat o revizi balíčku opatření týkajících se tzv. technické způsobilosti vozidel, který by měl mimo jiné zpřísnit kontroly na STK. Desetiletá a starší auta by měla...

Veterány dojely do Neapole, ale největší příběhy se psaly cestou

Czech Oldtimer Express 2026

Czech Oldtimer Express 2026 byl italskou jízdou za sluncem, historií a krásnými silnicemi. Ale byl i zkouškou techniky, nervů, benzinu nejasného původu a schopnosti dojet, i když se okolnosti začnou...

9. května 2026

S Fordem Fiesta je dávno amen, slavný šikula by oslavil padesátiny

Vše nasvědčovalo tomu, že nový malý hatchback Fordu se bude stejně jako jeho...

Evropský automobilový průmysl zažíval v 70. letech minulého století éru výrazného technického pokroku, spojenou s nástupem předního pohonu nebo malých úsporných motorů. V té době se také zrodilo...

9. května 2026

U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Premium
Motocyklový závodník Kamil Holán ve Žďáře nad Sázavou představil nový...

Českou motorkářskou komunitu zasáhla tragérie, zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Přinášíme exkluzivně dosud nikdy nevydaný rozhovor...

8. května 2026  8:37

Veteránské závody nabídnou parádní zážitek. Podívejte se na legendu

Histo Cup 2026 – zahájení sezony 2026 na Autodromu Most

Milovníci aut mají víkendový program jasný. Míří do Brna na zápolení závodních veteránů. „Histo Cup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Těšte se na ostré tempo, kde o souboje dveře na dveře...

8. května 2026

Nový Mercedes C je zatím jen elektrický. V evropské premiéře je k vidění v Praze

Koncová světla s integrovaným motivem hvězd jsou propojena širokým černým...

Mercedes-Benz slaví 140 let a v pražské Galerie Mánes přichystal velkou narozeninovou oslavu. Na tři týdny ji proměňuje v otevřený prostor s mottem „Vítejte doma“. Servíruje se koktejl historie,...

7. května 2026,  aktualizováno  14:18

Firmy s povinnou elektromobilizací nesouhlasí. Přestaly by kupovat služebáky

Ilustrační snímek

Za sedm let vzrostl podíl českých firem, které mají ve své flotile aspoň jeden elektromobil nebo o něm uvažují, ze 7 na 34 procent. V posledních třech letech je tento podíl víceméně stabilní, a pokud...

7. května 2026

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

6. května 2026  15:34

Malá, ale šikovná. První poválečná škodovka se vyvážela do celého světa

Škoda 1101

Na jaře roku 1946 zahájila mladoboleslavská Škodovka sériovou výrobu typu 1101 zvaného „Tudor“. Tento povedený typ, který i v náročných provozních podmínkách prokázal dobrou spolehlivost a byl...

6. května 2026

Motorkáři s tuningovými výfuky mají utrum. Olomoučtí policisté tasí hlukoměry

Olomoucký kraj nasadí mobilní hlukoměr. Pomůže zklidnit dopravu v Jeseníkách.

Čím víc hluku, tím větší potěšení pro řadu motorkářů, ale i majitelů tuningových aut. Jejich nadšení však obvykle nesdílí obyvatelé míst, kam své stroje jezdí vyvětrat. A ani policisté. Ti z...

6. května 2026

EU chce přísnější STK. Kontrolu stařešin každý rok a utrum za vypnutí asistentů

Premium
ilustrační snímek

Evropský parlament by měl brzy hlasovat o revizi balíčku opatření týkajících se tzv. technické způsobilosti vozidel, který by měl mimo jiné zpřísnit kontroly na STK. Desetiletá a starší auta by měla...

5. května 2026  9:23

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Konečně elektro, které dává smysl. Elektrické polo vzývá ducha původního golfu

Volkswagen ID.Polo

Jste potápěč, nebo švestka? Takhle rozlišují automobilisty designéři a konstruktéři Volkswagenu. První nastupují do auta hlavou napřed, druzí se nejdřív usazují. Ve videu to pro iDNES.cz rozšafně...

5. května 2026  8:41,  aktualizováno  9:20

Vozy konkurenčních značek do práce nejezděte, varuje zaměstnance Stellantis

Automobilka Stellantis má za sebou ve Státech poměrně barvitou historii...

Návrat do podnikové kanceláře je po letech strávených na home office vždycky těžký. A automobilka Stellantis se v Michiganu moc nezasadila o to, aby přechod svým zaměstnancům usnadnila. Po směně je...

5. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.