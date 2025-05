Část 1/4

Czech Oldtimer Express není závod, oficiálně. Ale s organizátory pocházejícími z prostředí motorsportu, konkrétně z Autodromu Most, by bylo chybou čekat jen kochací projížďku krajinou.

Tato 2100 kilometrů dlouhá vytrvalostní jízda napříč Evropou má s motorsportem společného víc, než se na první pohled může zdát. Jde o test spolehlivosti, výdrže a samozřejmě i řidičského umění. Protože dojet do cíle znamená nejen projet povinné checkpointy, ale i porci štěstí kombinovanou s dobrou přípravou.

Trochu rallye, trochu roadtrip, ale hlavně charakter

Startovní pole třetího ročníku čítalo 48 vozů – a o moc víc jich už prý nikdy nebude, protože organizátoři chtějí zachovat osobní ráz i logistickou proveditelnost celé akce. Zatímco v roce 2023 dorazilo do Istanbulu 23 posádek, o rok později do Atén jelo už 43 posádek a letos vyrazilo do Nice 48 aut. „Zájem roste, ale limity držíme. Nechceme a ani nemůžeme z Oldtimer Expressu udělat masovku – tahle jízda má být jako velká rodina na výletě, kde znáte nejen jména ostatních účastníků, ale i jejich psů a po večerech vzpomínáte na společné historky z minulých ročníků,“ říká s úsměvem zakladatel Josef Zajíček, který s nápadem vytrvalostních jízd přišel a jehož tým stojí za celou realizací.