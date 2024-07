Plán cyklostezek v Praze existuje, není ale povinnost se jím řídit, říká expert

Možná také patříte k lidem, kteří se při cestách Prahou pozastavují nad tím, že další cyklostezka znenadání končí uprostřed rušné křižovatky. Ucelený plán cyklostezek při tom existuje. „V terénu je z něj ale zhruba jen jedna třetina. To znamená, že občas je někde kus nějaké cyklostezky, ale z různých důvodů už není řešen ten navazující úsek,“ vysvětluje Vratislav Filler.

„Častý například bývá při navrhování předpoklad, že se profil ulice bude komplexně přestavovat a v rámci této přestavby tam vznikne i cyklostezka. Jenomže celková přestavba uličního profilu se nakonec zrealizuje málokdy,“ dodává.

Město většinou podle Fillera nedokáže zkoordinovat přestavbu sítí, tramvajové trati, přesazení stromů a parkování najednou. „Výsledkem pak je, že projektovaná cyklostezka se do stávajícího profilu nevejde, ale aby tam bylo aspoň něco, sáhne město k řešení typu cyklopruhů v silnici, případně duálního chodníku, tedy chodníku pro chodce i cyklisty,“ vysvětluje odborník na cyklodopravu.

Stavby se realizují se zpožděním

Proces realizace dopravní stavby v Praze trvá minimálně pět let. A za tu dobu se mnohé změní. „Vymění se politická reprezentace, změní se koncepce veřejné dopravy anebo zemře majitel pozemku a dědicové se rozhodnou jej neprodat. Pak můžete studii strčit do šuplíku a začít znova,“ říká host Rozstřelu a dodává: „Takovým příkladem je třeba 300 metrů stezky od metra Budějovická, která najednou končí vyvedením do provozu. Rekonstrukce ulice skončila, protože nebyly peníze. Mezitím město přehodnotilo přestavbu uličního profilu a stezku zavrhlo, protože by byla příliš drahá. Takže se sice prostavělo 300 metrů, ale ten výjezd je natolik nepříjemný, že po ní skoro nikdo nejezdí.“

Současný plán cyklostezek české metropole vychází podle slov Vratislava Fillera ze švýcarského vzoru. Konkrétně byla inspirací města Bern a Curych. „Je to trochu kompromisní přístup na kopcovitá, lehce stísněná města. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že švýcarská doprava vykazuje jiný typ ohleduplnosti než ta naše, takže v posledních letech Praha opravdu preferuje spíše oddělené cyklostezky než cyklopruhy.“

Centrum je černá díra

Plán udržitelné mobility podle Vratislava Fillera neřeší pouze cyklodopravu, ale i způsob, jak ulevit přeplněnému centru, včetně revize koncepce parkování. „Jedna věc jsou ale odborné dokumenty, druhá jejich politické zaštítění. Ohledně parkování se magistrát musí dohodnout se všemi městskými částmi, kterých se to týká. A návrhy městských částí zase musí odsouhlasit magistrát. Tam je tato gesce částečně rozdělená mezi dopravu, kterou má pod sebou pan Hřib, a bezpečnost. Ta spadá pod primátora Svobodu. A roli v rozhodování hrají různé zájmy,“ popisuje.

Minulý týden předali radní pro dopravu několika centrálních městských částí magistrátu své návrhy, jak tento problém řešit. „Odpovědí jim bylo, že se s tím nedá nic dělat a musí to vydržet,“ ilustruje. Dalším příkladem podle hosta Rozstřelu může být opakovaná snaha městské části Praha 1 omezit noční vjezd do několika svých ulic. Vloni tento pokus magistrát zrušil a letos, poté, co městská část splnila všechny magistrátem uvedené požadavky, primátor Svoboda uvedl, že s omezením stále nesouhlasí. Zákaz i tak začal platit před několika dny.

V Rozstřelu dále Vratislav Filler vysvětluje, proč u nás, na rozdíl od jiných evropských měst, nejsou cyklostezky umístěny mezi parkovací pás a chodník, popisuje rozdíl mezi vyhrazeným a ochranným jízdním pruhem i to, co pro řidiče znamenají piktogramy cyklisty na silnici, a věnuje se také českým normám.