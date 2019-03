VIDEO: Cyklohelma nevypadá blbě, dokazuje německá kampaň

Nejnovější jarní letáková a plakátová akce je součástí souboru kampaní zaměřených na motoristy „Runter vom Gas“ (Nohu z plynu) podporovaných německým ministerstvem dopravy.



V Německu používá podle únorového průzkumu mezi tisícovkou mladých cyklistů helmu pouze osm procent lidí mezi 17 a 30 lety věku. Alarmující číslo má nová kampaň zvýšit. Zaměřuje se na jeden z argumentů, kteří „nenosiči“ helmy používají. Krasavci na fotkách dokazují, že „helma nevypadá blbě“.

Modely do kampaně lovil fotograf hvězd Rankin netradičně mezi soutěžícími pořadu hledajícího budoucí německé topmodely (Germany’s next Topmodel) televize ProSieben. Casting s helmou byl součástí sedmé epizody vysílané 21. března, kterou celá kampaň podporovaná federálním ministrem dopravy Andreasem Scheuerem odstartovala.

„Tato kampaň může pomoci dosáhnout lepšího obrazu cyklistických, ale i lyžařských přileb mezi mladými lidmi,“ komentuje Walter Eichendorf, předseda Německé rady pro bezpečnost silničního provozu (DVR). „Cyklistické přilby mohou zabránit většině poranění hlavy,“ dodává lékař.

Helma je dnes nezbytným bezpečnostním prvkem pro jízdu na bicyklu. Pro mladší osmnácti let je v Česku dokonce povinná.

Osm z deseti usmrcených cyklistů v Česku nemělo přilbu

„V roce 2018 nepoužilo přilbu 79 % usmrcených, 66 % těžce zraněných a 65 % lehce zraněných cyklistů v Česku,“ uvádí Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu.



V roce 2018 bylo na pozemních komunikacích v České republice evidováno 4 281 nehod s účastí cyklistů, při nichž bylo usmrceno 38, těžce zraněno 396 a lehce zraněno 3 219 cyklistů. „I přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů, byl v oblasti těžce zraněných cyklistů evidován 12% meziroční nárůst,“ cituje ze statistik Tomáš Neřold.

„Důvodů, proč se nedaří plnit Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v oblasti cyklistů, je celá řada. Za základní a dlužno podotknout zcela zásadní považuji nepoužívání cyklistických přileb. Dlouhodobě se na míře následků nehod s účastí cyklistů podepisuje v drtivé většině nepoužívání cyklistických přileb. Investice ve výši řádově několika stokorun může v mnoha případech zachránit lidský život,“ zdůrazňuje Neřold a dodává: „Druhým, neméně závažným, nešvarem je ve spojitosti s cyklisty alkohol. U tří z deseti nehod zaviněných v uplynulém roce cyklisty byl zjištěn alkohol, příp. návykové látky.“ Cyklisté pod vlivem alkoholu do 0,5 ‰ zavinili v roce 2018 76 nehod, při nichž bylo těžce zraněno 5 cyklistů, dalších 64 cyklistů pak bylo lehce zraněno.

Přilba by je zachránila

Projekt, zaměřený na používání cyklistických přileb, analyzoval 119 cyklistů, kteří byli v průběhu let 1995-2013 usmrceni ve dvou krajích ČR. Ve všech uvedených případech analyzovali patologové, zda přilba mohla cyklisty zachránit či nikoli. „Výzkumný projekt prokázal, že 37 % cyklistů by dopravní nehody přežilo, pokud by použili cyklistické přilby.“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu. „Studie dospěla k závěru, že cyklisté by jednoznačně měli používat cyklistické přilby, měli by si však uvědomit, že ne ve všech situacích je cyklistická přilba sama o sobě ochrání,“ dodává.