Policie bude kvůli předjíždění cyklistů spolupracovat se soudními znalci

„Policie nemá jednoduchou úlohu v dokazování tohoto přestupku,“ řekl Zlý. Policie podle něj nyní hledá možné cesty jak to zajistit, spolupracovat bude například s odborníky ze soudního znalectví. Zároveň budou policisté používat některé technické pomůcky. „Nicméně je k tomu potřeba přistupovat se zdravým rozumem,“ doplnil Zlý.



Policie podle Zlého v současnosti také chystá edukační kampaň, ve které se bude snažit řidičům pomáhat odstup rozeznat. „Řidič není schopen a nemá žádné měřidlo k tomu, aby rozpoznal při levostranném řízení vozidla a pravostranném předjíždění cyklisty ten odstup. Nicméně máme zde různé pomůcky, jako je například standardní šířka jízdního pruhu a další věci, které to řidiči nějakým způsobí napoví. Budeme nyní zpracovávat další pomůcky, jak to řidičům usnadnit,“ podotkl šéf dopravní policie.

Policie spolu s ministerstvem dopravy nyní řeší také situace při předjíždění cyklistů v místech, kde je zakázáno přejetí podélné souvislé čáry na silnicích. Za prvních devět měsíců letošního roku při nehodách zemřelo 34 cyklistů.

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů navrhla do silničního zákona zapracovat skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD. Nově bude nutné vozem míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru tam, kde je to možné. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost pro předjíždění. Podle kritiků především z řad ODS je změna nedomyšlená a nerealizovatelná na českých silnicích.