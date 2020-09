Cybertruck se prohání Bosnou. Místo elektronů žere benzin, na silnici nesmí

Bosenský Cybertruck přitom není žádná amatérská stavebnice. Řemeslné zpracování je na jedničku, spáry jsou souměrné, kliky zapuštěné tak jako u prototypu, který americký miliardář Elon Musk představil loni v listopadu (čtěte zde). Není to ostatně žádný garážový výrobek, na přestavbě auta pracovali zaměstnanci firmy Igora Kreziče, která běžně dělá i kovovýrobu.

Zatímco zvenku je při prvním pohledu auto k nerozeznání od Muskova prototypu, pohled pod kapotu odhalí ten největší „problém“. Tato Tesla nejezdí na elektřinu, naopak ji pohání motor, jehož jméno přináší ortodoxním elektromobilistům noční můry. Celé auto totiž stojí na rámu obrovského amerického pickupu Ford F150, který pohání přeplňovaný šestiválec s výkonem 450 koní.

Výběr fordu není náhoda – zaprvé je majitel firmy Igor Krezič fanouškem Fordu a zadruhé sám Elon Musk použil Ford F150 jako „měřítko“ při návrhu Cybertrucku. A i když je na první pohled bosenská replika k nerozeznání od originálu, velikostně svému předobrazu odpovídat nejspíš nebude. Cybertruck má být o něco větší.



Bosenský autor Cybertrucku je zarytý fanoušek komiksu Ironman a jeho hlavního hrdiny – vizionáře Tonyho Starka. Ostatně svoji firmu vyrábějící informační terminály pojmenoval Stark Solutions a hned z úvodní stránky webu shlíží svářeč v helmě vyvedené v barvách Iron Mana. A právě Tony Stark Kreziče na nápad vyrobit Cybertruck dovedl – pokud by totiž existoval skutečný Tony Stark, buď by futuristický pickup sám vymyslel, nebo by byl prvním zákazníkem Tesly, který by s ním odjel.

Jaký bude další osud přestavby, je otázka. Zatím se s ní autoři po silnici svezli jen při zkušebních jízdách po bosenském Mostaru, kde výrobce sídlí. „Polovina lidí si myslela, že jedeme tankem, Cybertruck totiž neznají,“ popsal Mario Čorič, šéf Krezičovy firmy a muž, který měl stavbu auta na starosti.

Vrásky na čele mu teď dělají bosenské úřady. Ty totiž individuální přestavbu nechtějí schválit pro provoz na silnici. Má prý příliš ostré hrany. Na tento problém upozorňovali designéři už krátce po představení Cybertrucku v březnu 2019. V takovéto podobě se nepodaří auto minimálně v Evropě homologovat, a to ani jako individuální dovoz. Problém s homologací může mít i ve Spojených státech.

Elon Musk po prezentaci auta musel vyvracet spekulace, že Cybertruck není jen nějaký žertík a že jej chce skutečně vyrábět. První auta by měla začít sjíždět z výrobní linky v texaském Austinu na konci příštího roku, továrna za miliardu dolarů se ale začala stavět teprve v červenci letošního roku.