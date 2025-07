Společnost Pirelli jde v inovacích skutečně kupředu. Už dávno neusiluje jen o to, aby kola vůz nadnášely nad asfaltem. | foto: Pirelli

V Itálii umějí mít silnice v podobně tragickém stavu jako Česko; a čím jižněji, tím hůř. V okolí Maranella mají cesty překvapivě mizerné, čehož šikovně využívají vývojáři Ferrari, a ladí na nich podvozky sporťáků této ikonické značky tak, aby fungovaly nejen na vyžehleném okruhu. U Říma už jsou silnice jako ve Středočeském kraji (rozuměj: mizerné) a v Apulii (na italské mapě je to Puglia) v podpatku apeninské kozačky je to tragédie. Kde jinde tedy testovat systém na monitorování stavu silnic. To je opravdová zkouška ohněm.

Systém Pirelli Cyber Tyre dokáže prostřednictvím senzorů umístěných uvnitř běhounu pneumatiky shromažďovat a pomocí inovativních algoritmů zpracovávat data, která se týkají například drsnosti a nerovností vozovky. Technologie společnosti Univrses naopak umožňuje sledování stavu vozovek i vodorovného a svislého dopravního značení prostřednictvím kamer.

Diagnostické kamery instalované ve vozidlech, které zajišťuje společnost Univrses, nejsou v praxi zase tolik odlišné od toho, co umějí chytré pneumatiky Cyber Tyre a software od společnosti Pirelli. Ale teprve spolu tyto dvě technologie dají dohromady „zrak i hmat“, aby s maximální efektivitou dokázaly popsat aktuální stav vozovky.

„Dnes je mobilita stále více propojená, mluvíme o vozidlech, která interagují mezi sebou navzájem a s infrastrukturou. Naší úlohou je poskytnout další rozměr bezpečnosti díky pneumatikám, které mohou komunikovat nejen s vozidlem, ale i s dalšími zařízeními, a zlepšit tak výkon, bezpečnost a životní prostředí,“ komentuje Corrado Rocca, vedoucí výzkumné a vývojové jednotky Cyber ​​​​ve společnosti Pirelli pro magazín Quattroruote.

„Umístíme senzor, který snímá zem, odesílá data do vozidla a díky algoritmům a softwaru dokáže pochopit, co se děje při interakci s vozovkou, a to nám umožňuje aktivovat obecné bezpečnostní funkce, ale také udržitelnost,“ popsal.

Kde k tomu má dojít? Vůbec poprvé se něco takového odehraje právě ve slunné italské Apulii, kde bude otestován monitorovací systém, který dá dohromady výstupy digitálního záznamu z chytrých pneumatik a vizuální data z kamer.

O Cyber Tyre od Pirelli se říká, že to jsou jediné pneumatiky na světě, které s vozem komunikují.

Podle tiskové zprávy společnosti Pirelli dohodu o vzájemné technologické spolupráci 10. června 2025 podepsal guvernér Apulie, Michel Emiliano a místopředseda představenstva společnosti, Marco Tronchetti Provera.

Co si od takového technologického experimentu slibují? Integrovanou službu, která umožní rychlejší a efektivnější údržbu silnic, a tím i zvýšení bezpečnosti dopravy. Laicky řečeno bude výstupem velmi podrobná mapa „zdravotního stavu“ vozovek.

V ideálním případě budou vozidla regionální silniční správy vybavená tímto integrovaným systémem odesílat sesbíraná data do cloudu, kde budou analyzována a následně zobrazena pomocí digitálních přehledových panelů.

Region tak bude mít k dispozici přímo data z terénu, a pozornosti údržbářů neunikne žádné zhoupnutí, prasklina v asfaltu nebo drolící se krajince či nepříjemný štěrk.

Dohodu o spolupráci, která dává dohromady unikátní technologie a testuje je v „živém prostředí“, si pochopitelně oba signatáři pochvalují.

„Je to technologie, která může zachraňovat životy,“ říká k tomu Michele Emiliano. „Když se propojí inovace, inteligentní a dlouhodobé plánování s tradiční italskou pneumatikářskou společností, vzniká z toho historická dohoda, která region nestojí žádné prostředky, a přitom přináší významné výsledky.

Snímek z tiskové konference v Bari. Pánové Emiliano a Provera si potřásají rukama nad projektem, nad nímž nebude tratit celá Apulie.

Slovy chvály nešetří ani Provera: „Spuštěné testovací fáze představují další důležitý krok na cestě výzkumu a inovací, kterou se společně s regionem Apulie ubíráme již řadu let. Technologie Cyber Tyre, jedna z našich nejpokročilejších, je jádrem této inovace a umožňuje nejen propojení mezi vozovkou a řídicími systémy vozu, ale také přesnou analýzu stavu infrastruktury.“