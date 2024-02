České univerzity vyvinuly pro policii systém, kterým zastaví auto na dálku

V2X Na systémech decentralizované komunikace pracují automobilky už několik let. Nejprve začaly s propojením aut (Car2Car, nebo Vehicle2Vehicle), později myšlenku rozšířily i na komunikaci s infrastrukturou, jako jsou brány s proměnlivými značkami, informačními tabulemi a semafory (Car2X). Vývojáři mají v plánu zahrnout do komunikace i motorky. A dnes už se mluví i o komunikaci mezi autem a mobilními zařízeními, která u sebe mají chodci (tablety, mobilní telefony). Auta mezi sebou budou komunikovat na přidělené frekvenci. Představte si to jako bluetooth v telefonu. Začnete zprudka brzdit za kolonou a auto samo vyšle ostatním zprávu, že je třeba brzdit. Na přístrojovce ve vozidle za vámi se zobrazí výstražné hlášení pro řidiče a zároveň předá zprávu o hrozícím nebezpečí dál. Je to taková „tichá pošta“. „Až 60 procent nehod by se dalo eliminovat včasnými informacemi,“ uvádí odborník na telematiku Zdeněk Lokaj. Aby byl systém přínosný, je zapotřebí alespoň desetiprocentní penetrace, uvádí se, že zásadní přínosy bude možné sledovat při 30 procentech. Auto vybavené systémem decentralizované komunikace vám zobrazí rychlostní limity, upozorní vás na výkop nebo hasičské auto, která vás dojíždí a vy ho přes rádio neslyšíte. Řidič nemusí nic dělat, auto má navíc jen anténu a speciální řídící jednotku. V sériovém autě se informace řidiči zobrazují na displeji v přístrojovce.