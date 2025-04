Jednou z mála značek, která si může v dnešní automobilově neklidné době říct, že prodává víc, než kolik očekávala, je španělská Cupra. Osamostatnila se před pár lety od Seatu a dnes nabízí víc modelů než značka, ze které vzešla. Jen v Česku loni Cupra rostla meziročně o 19 procent. Celosvětově prodala 265 tisíc aut, z toho skoro polovina připadá na model Formentor.

Na vlně úspěchu se chce svézt i Terramar, což by zjednodušeně mělo být takové větší SUV pro ty, kterým je Formentor malý. Ten je zhmotněním úspěchu značky, který by mohli třeba u francouzského DS (patří Stellantisu) jen závidět. Po sportovnějších verzích seatů byl toto první úplně samostatný model a do vkusu zákazníků se trefil hlavně designem. Zcela se odlišoval od toho, na co byli lidé zvyklí z koncernu Volkswagen a krásný je i po pár letech.

Další modely po něm to ale nebudou mít tak jednoduché. Některé automobilky drží jednotný designový jazyk tak striktně, že od sebe jednotlivé modely často rozlišíte skoro jen podle délky. Naopak třeba Hyundai dělá skoro každé auto jiné, což v sobě ale může skrývat nebezpečí, že někdo nemusí u novinky poznat, že jde o hyundai.

Cupra se vydala první cestou a možná až moc otrocky. Terramar a Tavascan mají sice každý jiný druh pohonu, ale na první pohled je zepředu celkem obtížné je rozeznat, podobné jméno začínající na T tomu zejména mimo Španělsko také moc nepomůže. Nehledě na to, že i menší Born vypadá podobně, stejně jako po faceliftu upravený Seat Leon. Značka tomu nepomáhá ani tím, že na auta zvenku nedává názvy modelů, na zádi tak najdete jen nápis Cupra.

Dynamická čelní maska se světlomety s trojicí trojúhelníkových LED světel denního svícení na každé straně sama o sobě vypadá moc hezky, stejně jako negativní hrana přesahující horní část masky chladiče, což výrobce popisuje jako žraločí nos, nebo efektně svítící záď s výrazným logem. Hned je jasné, že toto je Cupra. Ale vidět celou aktuální modelovou paletu značky pohromadě bez popisu generuje otázku, který model je vlastně který.

To samo o sobě nahrává zjednodušenému hodnocení, že Terramar má být hlavně takový větší Formentor. Sdílí spolu stejnou koncernovou platformu MQB Evo. S délkou 4 519, šířkou 1 863 a výškou 1 584 mm je Terramar oproti Formentoru jen o 7 centimetrů delší, o 3 širší a o necelých 6 vyšší. Tedy nijak extrémní rozdíly, zvlášť když rozvor je stejných 2 680 mm.

Většímu zaměření na rodinu by tedy měla odpovídat spíš velikost zavazadlového prostoru. Ale ani tam není rozdíl nijak dramatický: 450 oproti 508 litrům. Ovšem díky posuvné zadní lavici může Terramar tento objem zvětšit na úkor cestujících až 642 litrů. I tak ale možná mohl být Terramar přece ještě o něco větší, zvlášť když se moc nedá čekat ještě nějaký další rozměrnější spalovací model.

Hrátky se světlem

Ovšem tady moje výtky končí. Když jsem se v popisu vnějšího vzhledu dotkl osvětlení, tak jednu parádu vám auto ukáže v noci. Pokud si pořídíte světlomety Matrix LED Ultra, tak ty dokážou promítat důležité informace na vozovku před autem. Ať už se jedná o upozornění na malou vzdálenost od vozidla vpředu, upozornění na vyjetí z jízdního pruhu, rozestavěný úsek, přítomnost sněhu či náledí na vozovce, nebezpečí v oblasti slepého úhlu či o signalizaci změny směru jízdy. Vypadá to velmi efektně a člověk si na to rychle zvykne. Zaplatíte za ně 25 tisíc korun.

V interiéru Terramar pokračuje v linii ostatních modelů značky - je moderní, ale ne přehnaně futuristický, stále navržený s ohledem na praktičnost. Někomu sice nemusí vyhovovat měděné ozdobné doplňky, ale jinak je interiér kvalitně zpracovaný, s příjemnými materiály i pohodlnými sportovními sedadly. Volič převodovky je na páčce vpravo od volantu, čímž vzniklo víc odkládacích prostor na centrálním tunelu.

Hlavní 12,9palcový displej infotainmentu je rychlý a přehledný, i když ovládání klimatizace přes dotykovou obrazovku bych si odpustil. Ale takto prostě teď vypadá infotainment v autech koncernu Volkswagen. Cupra ale zvolila pro obrazovku velké ikony, příjemné barvy a logické rozložení. Nechybí ani bezdrátové spojení Apple CarPlay i Android Auto a bezdrátová nabíječka s výkonem 15W, která je dokonce chlazená, aby se telefon nepřehříval.

Vzadu je místa dost i pro dospělé, ale na prostředním sedadle si dlouhou cestu nikdo moc neužije kvůli vyššímu středovému tunelu. Celá zadní lavice se dá posouvat v rozsahu 15 centimetrů, takže jak už bylo řečeno, velikost zavazadlového prostoru se tím mění od 508 do 642 litrů. Standardem je ve třech dílech dělené opěradlo zadních sedadel i elektrické ovládání pátých dveří.

Se spalovákem

Terramar zastupuje svět spalovacích motorů, pro elektromobilisty je vyhrazeno SUV coupé Tavascan. V Terramaru můžete volit mezi klasickým benzínovým pohonem TSI, mild-hybridním eTSI a novou generací plug-in hybridních systémů eHybrid s využitelnou kapacitou baterie 19,7 kWh a elektrickým dojezdem až 100 kilometrů.

Výkonově pokrývají pohony paletu od 110 do 200 kW. Nejsilnější je jeden ze dvou plug-in hybridních systémů. My jsme testovali model označený písmeny VZ, pod čímž se skrývá dvoulitrový benzinový agregát s výkonem 195 kW, spojený s pohonem všech kol a 7stupňovým automatem DSG.

Když usednete za volant, rychle pochopíte, že tato pocta závodnímu okruhu není jen marketingový tahák. Motor, známý z mnoha sportovněji laděných modelů koncernu Volkswagen vyšvihne zrychlení na stovku za 5,9 sekundy, což je na rodinné SUV působivé číslo. Maximální rychlost 243 km/h je spíš teoretická hodnota, ale dává tušit, že Terramar nemá problém se svižným tempem ani na dálnici.

Standardem je snížený sportovní podvozek a progresivní řízení. Auto umí jezdit rychle, přes volant dostává řidič celkem slušnou zpětnou vazbu, co se děje pod koly, ale Terramar není tak sportovně laděný jako Formentor. Je radost s ním jezdit, v zatáčkách se naklání minimálně, ale jako SUV je o něco víc laděný na komfortní notu.

Elektronika upřednostňuje pohon přední nápravy a celkově jde spíš o auto, které má zvládnout transport rodiny i na rozbitých cestách, ale když je potřeba, umí předjet jiné auto opravdu rychle. Kdybyste to chtěli dělat často, možná se vyplatí si dokoupit za 68 000 Kč 6pístkové brzdy Akebono. Emoce něco stojí, a to nejen na příplatkové výbavě, ale i na účtu za benzin. Normovaná spotřeba je 8,4-8,8 litrů, při svižnějším tempu ale počítejte s hodnotami kolem 10 litrů.

Cupra Terramar je auto, které si vás získá, pokud hledáte SUV s emocemi. Není to jen větší Formentor, ale ani klasický rodinný dostavník – je to něco mezi. Nabízí dost emocí na to, aby vás bavilo řízení, a přitom zůstává použitelné každý den. Designově sice poněkud splývá s ostatními modely značky, ale za volantem na to zapomenete. Pokud vám nevadí, že za styl a výkon zaplatíte nejméně 1 104 900 Kč nebo s naší motorizací 1 384 900 Kč. Rozhodně stojí za to si ho vyzkoušet.