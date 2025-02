Projeli jsme cupru z Číny. Uvedení na trh je nejisté, o ceně rozhodne Brusel

Sériová podoba se představila už předloni, ale české ceny stále nemá, protože se vyrábí v Číně.

Pokud Evropská komise dodatečné clo na elektroauta dovážená z Číny nesníží nebo neodstraní, bude Seat nucen kvůli ztrátám Tavascan z nabídky vyřadit, prohlásil šéf Seatu Wayne Griffiths před několika dny. A vzhledem k zatvrzelosti Bruselu je tedy dost dobře možné, že bude mít Cupra Tavascan v Evropě jen jepičí život.

V okolí Madridu jsme elektrické SUV-coupé vyzkoušeli a kromě toho, že jsme zjišťovali, o co zatím český zákazník přichází, jsme především testovali, jak úsporně se ním dá jezdit.

Velká jízda

Značce Cupra se mimořádně daří. Hnidopišsky bych sice mohl říct, že po mimořádně povedeném modelu Formentor a specificky upravených vozech Ateca a Leon jsou si nové modely možná až moc designově podobné a lingvisticky blízké názvy jako Tavascan či Terramar dělají v modelové paletě téhle španělské značky trochu zmatek, ovšem z hlediska prodejů nelze než smeknout.

Loni prodala značka celosvětově více než 230 000 aut, nejvíc Německu (80 700 kus) a ve Velké Británii (30 400 kusů). V Česku to bylo 2 138, což znamenalo meziroční nárůst 19 procent. Skoro polovina všech celosvětově prodaných aut připadá na Formentor.

Za výborné výsledky může modelová ofenziva, která loni obsáhla modernizaci modelů Leon a Formentor, nový Born VZ a SUV model Terramar.

Zatímco ten je dodáván s benzinovým nebo plug-in hybridním pohonem, ve světě elektromobilů ho také loni doplnilo výhradně elektrické SUV-coupé Tavascan. To ale zatím na rozdíl od Terramaru na český trh nedorazilo a nemá ani české ceny. My jsme ho ale už řídili, a můžeme tak přinést první dojmy, co tuzemské zákazníky čeká, pokud hledají sportovně laděný elektromobil.

Řečí čísel: délka 4 644 mm, šířka 1 861 mm, výška 1 597 mm a rozvor náprav 2 766 mm. V hlavní roli je tady ale design, ostatně tisková zpráva ho zmiňuje už v první větě. Od představení konceptu v roce 2019 sice uplynulo hezkých pár let, ale design rozhodně nezestárl. Je agresivní, sportovní, dynamicky, i když trochu zaměnitelný s dalšími modely značky.

Zboku ale auto jednoznačně identifikuje silueta SUV-coupé s krátkými převisy karoserie a strmě skloněným čelním sklem. Z technických koncernových sourozenců, kam patří třeba Škoda Enyaq Coupé nebo Volkswagen ID.5, vypadá Tavascan určitě nejlíp. Designéři zkrátka postupovali podle receptu, na který zákazníci značky slyší.

Řidič sedící ve sportovním anatomickém sedadle je obklopen palubní deskou a mohutným středovým tunelem se zajímavým zakončením ve tvaru ploutve, která je ale využitá jen na tlačítko varovných světel. Malý digitální přístrojový štít kompenzuje obří centrální obrazovka infotainmentu o velikosti 15 palců. Pro zavazadla je vzadu prostor o velikosti 540 litrů.

Pro pohon budou v nabídce dvě verze. Ta „slabší“ má poháněná zadní kola a její elektromotor disponuje maximálním výkonem 210 kW a maximálním točivým momentem 545 Nm, což znamená zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,8 sekundy. Papírový dojezd by měl být až 569 km. Silnější verze přidává druhý elektromotor na přední nápravě a maximální systémový výkon 250 kW a stejný točivý moment. Zrychlení je 5,5 sekundy a dojezd až 521. Obě varianty mají jednostupňovou převodovku a sadu lithium-iontových akumulátorů (NMC – nikl, mangan, kobalt) s využitelnou kapacitou 77 kWh (celková 82 kWh). Na ujetí 100 kilometrů by mělo stačit dobíjení po dobu jen sedmi minut.

Ecorally

Nezúčastnili jsme se klasického představení, cílem mezinárodní prezentace bylo si vyzkoušet, jak úsporně se s Tavascanem dá jezdit. K dispozici jsme měli jednomotorovou verzi zvanou Endurance, která má normovanou WLTP spotřebu 16,1 kWh/100 km. Jezdili jsme v ideálních teplotních podmínkách kolem 15 stupňů Celsia, ale v běžném provozu, a tak, abychom nebyli brzdou provozu. Na 125 kilometrů dlouhou trasu jsme měli maximálně 2 hodiny a 10 minut, což znamenalo průměrnou rychlost kolem 57 km/h.

Dělali jsme takový pokus poprvé, polovinu trasy jel kolega, druhou půlku já. Snažili jsme se jezdit sice defenzivně, ale ne zbytečně pomalu, a maximálně využívat rekuperaci. Výsledkem byla spotřeba 13,9 kWh/100 km. Italští kolegové, kteří se úsporné jízdě věnují pravidelně, se dokázali dostat i na 12,5 kWh/100 km.

Na Cupru Tavassan si však čeští zákazníci ještě chvíli počkají, v současné době se vyjednává o cenách. Auto se totiž vyrábí v čínské továrně An-chuej koncernu Volkswagen, která je nejmodernějším inovačním centrem pro elektromobilitu. V sousedním Německu je základní cena 48 240 eur, což je zhruba jeden milion a 208 tisíc korun.