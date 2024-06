Cupra veze elektrickou parybu z Číny. Bratrance enyaqu jsme prošmejdili

Tradiční odpolední zácpa v Barceloně, na červené mi klepe na okno skútrista. „Je to nový Tavascan, že?“ Ptá se nadšeně. „Já myslel, že se ještě neprodává. Koukal jsem se na něj, chci si ho koupit,“ prohlíží si zálibně členitou karoserii. Nová Cupra budí doma zájem. Na předměstí katalánské metropole v Martorellu ho vymysleli, vyrábět se bude v Číně.

Tavascan je jedním z důvodů, proč teď koncern VW našlapuje opatrně kolem výpadů Evropy proti Číně. Kromě toho, že tam zapustil část kořenů, totiž dnes nejdravější automobilovou zemi světa s Evropou tato novinka propojuje. Pro španělskou Cupru, ambiciozní značku vydělenou ze Seatu, totiž v Číně vyrábí ve zcela nové fabrice postavené v partnerství s automobilkou JAC v Hefei. A Tavascan má už na čínském trhu dvojče v podobě modelu jménem Volkswagen ID.Unyx

A do Evropy už putuje první várka aut. V Martorellu, doma u Seatu a Cupry ji postavili a vyladili na koncernové platformě MEB. Je tedy příbuzným Škody Enyaq či Volkswagenu ID.5.

Svalnatá paryba

Vymysleli ho dobře, charakterem pasuje k ostatním cuprám. Svalnatou karoserii posadili na velká kola, postavou to je nadupaný atlet se siluetou SUV, ale pocitově se v něm nesedí jak na obrtlíku. Cupra dokáže dát posádce dojem, že sedí ve přikrčeném sporťáku, i když nenastupuje nízko.

Na ostrou příď navazuje hodně skloněné čelní sklo, střecha se v ladném oblouku stáčí k vypracovanému zadku. Čumák a boky má trochu víc zmuchlané. Postavu má jak ze žurnálu.

Nebo taky z atlasu mořské říše. Hlavně uvnitř jsou organické tvary dominantní – prohnuté linky, prolamované plochy, plynule navazující jedna na druhou. Dominantou je středový tunel, který propojuje s přístrojovkou rejnočí páteří. Je to efektní, ale dost samoúčelné, ano, tvoří to jakýsi kokpit objímající pozice řidiče a spolujezdce, ale taky to dost překáží, když si chcete cokoliv vylovit z kastlíku, který je pod ní. Kdyby místo toho ten marně využitý plast vytvarovali do schránky pod tunelem, kde je jinak hluchý prostor, bylo by to účelnější. Na vodní svět možná nevědomky odkazuje taky čalounění interiéru vyvedené z materiálu podobného neoprénu.

Koncernoví ajťáci šturmují s vývojem softwaru, aby dohnali zbytek světa. Infotainment Tavascanu běžící na velkém tabletu (15 palců) pracuje rychle, je přehledný a svým způsobem ohromující. Jen nám moc nevyhovovalo navigování – tenká pentlička na velké mapě není zrovna názorná na první letmý pohled, řidiči v orientaci v zašmodrchanějších místech usnadní head-up displej.

Prostorem Tavascan úplně neplýtvá, na zadních místech ho je pro hlavu jako v čtyřdveřovém kupé. Délkou 464 centimetrů potvrzuje, že je blízkým příbuzným Škody Enyaq, rozvor 2,76 metru protahuje prostor pro nohy do velkorysých decimetrů. Kufr objemu 540 litrů je dobře přístupný, s nízkou nákladouvou hranou; je hezky široký a spíš nižší.

Tavascan přibzučí do začátku ve dvou specifikacích – základem je provedení s jedním elektromotorem u zadních kol o výkonu 210 kW (286 koních) a 545 Nm s lithium-ion akumulátorem s využitelnou kapacitou 77 kWh, u něj Cupra uvádí dojezd až 568 kilometrů.

Na opačném konci je pak vrcholná varianta VZ s přidaným druhým motorem u předních kol o výkonu 80 kW. Kombinovaný systémový výkon tohoto provedení je 340 koní, to už známe ze Škody Enyaq RS či Volkswagenů ID.4 a ID.5 GTX. U Tavascanu s pohonem všech kol Cupra slibuje dojezd 522 kilometrů.

Elektrické soustrojí funguje jako u koncernových sourozenců: s bleskovou akcelerací z místa je třeba umět pracovat, jak se rychlost blíží ke stovce, elán přeci jen trochu povadá. Stále ovšem platí, že lze s elektrickým SUV-kupé jet opravdu zostra a rychle. Tichost, s jakou se umí řítit zakroucenou okreskou, je až hrozivá. Řečí čísel: z nuly na stovku vystřelí výkonnější provedení za 5,5 sekundy, maximální rychlost je omezena na 180 km/h elektronicky.

Pohon preferující zadní kola přidává na razanci v zatáčkách, je třeba se nebát a umět s tím pracovat, skvěle funguje kontrola trakce a další podpůrné systémy hlídající zacházení s velkou porcí newtonmetrů. Auto umí jet obrazně jako po kolejích, stabilitu podporuje nízké těžiště díky baterii v podlaze; ovšem je třeba počítat také s tím, že to není žádný střízlík, 2,2 tuny hmotnosti umí ovšem skvěle maskovat.

Skvělé je řízení, hodně přímé, citlivé, ve volantu cítíte texturu vozovky. K tomu hezky pasuje celý podvozek. Tavascan na zakroucených silnicích potvrzuje své ambice. Pohon zadních kol umí skvěle prodat, v zatáčkách je rychlý a obratný. Jak to v moderních elektromobilech bývá, limitem není výkon, či obecně technika, ale schopnosti a kuráž řidiče.

A teď ty horší zprávy: Cupra Tavascan ukazuje lehkou bezradnost Volkswgenu v otázce elektromobility. Tak mohutně se ji snažil prosadit, až teď jeho autům zatápí cenou tesly, které Elon Musk mění s předvídatelností a plánováním perského trhovce. A auta z Číny – lhostejno zda čínských, či jiných značek – dělají ostatním těžkou hlavu.

Startovacích 56 tisíc eur v Německu a 52 tisíc ve Španělsku je za Tavascan v aktuální situaci prostě moc. České zastoupení Cupry o rozumné nacenění modelu ještě bojuje, i proto auto dorazí na náš trh až někdy koncem roku. Přitom se ukazuje, že elektroauta vyrobená v Číně umí být konkurenceschopná kvalitou i cenou. A příklady Volva EX30 nebo Mini Cooperu vyrobených v Číně ukazují, že to neplatí jen pro čínské značky. Oba modely prémiových jmen patří vůbec k nejlevnějším plnohodnotným elektromobilům v Evropě. Buď tedy VW neumí pumpnout čínskou vládu o dotace na ovládnutí světa skrz elektromobility, nebo je moc nenasytný v maržích. I když Cupra chce být moderní a neotřelou pod prémiovkou koncernu VW a je v tom velmi úspěšná (dnes je nejhodnotnější španělskou značkou vůbec), bude to mít těžké; obzvlášť, pokud se nepodaří zabránit plánu Bruselu na zavedení dodatečných cel.