Pobočka AutoPalace ve středočeských Tuchoměřicích nedaleko pražského letiště Václava Havla završila rozsáhlou transformaci. Investice dosahující téměř deseti milionů korun proměnila část areálu v moderní, technologiemi nabitý showroom CUPRA Garage.
Tím však novinky v jednom z pěti center společnosti AutoPalace nekončí. Tuchoměřické zázemí se stává vůbec prvním oficiálním dealerstvím v Česku, které přímo na místě nabízí špičkové výkonové a designové úpravy od legendárního německého tuningového specialisty ABT Sportsline.
„S novým showroomem CUPRA Garage Tuchoměřice obsazujeme další významnou lokalitu pražského trhu. Naši zákazníci v této části Prahy a okolí se mohou těšit na prodejní a servisní služby nejvyšší úrovně v souladu s přísnými standardy značky CUPRA,“ uvádí Tomáš Navrátil, vedoucí divize CUPRA společnosti Porsche Česká republika, s tím, že jde již o čtvrtou CUPRA Garage v Praze a blízkém okolí.
Cesta k novému showroomu nebyla jednoduchá. Jak s nadsázkou vzpomíná nový ředitel pobočky Kryštof Kaňák, na začátku rekonstrukce stál tým doslova v sutinách, prachu a provizorních kancelářích. Výsledkem je však designový, udržitelný prostor. „Neotřelý design salonu je kombinován s praktičností, udržitelnými materiály a s maximálním důrazem na pohodlí,“ představuje nový showroom Kaňák. Koncepce odráží nejnovější trendy prodeje včetně kombinace fyzické prezentace vozů s digitálními konfigurátory a interaktivními prvky.
O zákazníky se zde starají specializovaní poradci. Pobočka si navíc nadělila i jeden unikát – vlastní interiérový parfém vyvinutý přímo v Paříži, který kombinuje prvky katalánské a české flóry. „Jeho slogan ‚Born in Tuchoměřice | Inspired by Barcelona | Crafted in Paris‘ přesně vystihuje nekonvenční DNA značky,“ dodává ředitel pobočky.
„AutoPalace působí na českém trhu od roku 1991 a je součástí nizozemské divize AutoBinck Car Distribution, která distribuuje víc než čtrnáct značek na několika evropských trzích od Nizozemska přes Česko a Slovensko až po Maďarsko a Slovinsko,“ doplňuje Kaňák.
Výkon 400 koní se zárukou
Velkým magnetem pro nadšence do sportovní jízdy je partnerství se společností ABT. Ta byla založena již roku 1896 – tedy dřív než samotný koncern Volkswagen či značka CUPRA – a dnes je nejstarším úpravcem koncernových vozů na světě.
„V Tuchoměřicích je k dispozici první předváděcí vůz CUPRA Formentor VZ ABT o výkonu 400 koňských sil,“ láká Kryštof Kaňák a zdůrazňuje zásadní výhodu: všechny úpravy zahrnující zvyšování výkonu, montáž homologovaných designových kitů, specifických litých kol či úpravy podvozku jsou plně kryté tovární zárukou (5 let / 120 000 km). Provozovatel garáže AutoPalace (součást nizozemské skupiny AutoBinck Car Distribution) je navíc schopen je legislativně zapsat přímo do registru vozidel a technického průkazu. Úpravy se přitom netýkají jen nejostřejších verzí, ABT nabízí kity například i pro oblíbené motorizace 1.5 TSI, a to jak pro nová, tak pro již provozovaná vozidla.
„Od prvních jednání bylo zřejmé, že AutoPalace Tuchoměřice chce být skutečným partnerem značky ABT v České republice. Velmi si vážíme jejich nadšení, investic i důvěry, kterou do projektu vložili. Těšíme se na další společné projekty a rozvoj této spolupráce,“ komentuje krok Jan Kliment, jednatel společnosti ABT Czech.
Rostoucí fenomén
Nekonvenční značka zažívá mimořádné období. Od svého osamostatnění v roce 2018 prodala globálně již přes 1 milion vozů, přičemž tuto hranici překonala v roce 2025, kdy zákazníkům předala historicky nejvyšší počet 328 800 vozů. Globálním bestsellerem se stal model Formentor (104 400 dodaných aut), následovaný modelem Terramar (66 000 vozů). U čistých elektromobilů bodoval model Born (43 700) a Tavascan (36 000).
„Značka CUPRA patřila i v osmém roce své existence mezi nejrychleji rostoucí automobilové značky v Evropě, a především na českém trhu, na němž dokázala počet registrací nových automobilů téměř zdvojnásobit, z 2 138 vozů na 4 200 vozů (+96,45 %). V celkovém pořadí značek se tak posunula na 15. místo. Pokračovala také v dalším rozšiřování prodejní a servisní sítě s exkluzivními showroomy CUPRA Garage a v průběhu roku 2025 překonala milník 10 000 prodaných vozů na českém trhu za 7 let,“ doplňuje mluvčí značky pro český trh Filip Stoulil.
Dodává také, že pořadí nejprodávanějších modelů na tuzemském trhu bylo loni velmi vyrovnané: Vedení si udržel Formentor (1 362 vozů), druhá skončila Ateca (1 042 vozů), třetí Leon (994 vozů) a čtvrtý Terramar (793 vozů). Vedle těchto modelů se v Tuchoměřicích brzy objeví i očekávaný městský elektromobil CUPRA Raval.
Podle zástupců AutoPalace značka přitahuje specifickou cílovou skupinu: zákazníky ve věku 30 až 40 let, což je publikum výrazně mladší než u konkurence. Tito řidiči vyhledávají výrazný design, specifické zvukové kulisy a extrémně matné (saténové)laky.
Servis během dovolené
Areál na dohled pražskému letišti samozřejmě nezapomíná na praktickou stránku věci. Pro značky CUPRA a SEAT zajišťuje kompletní servis. Nadále však funguje jako prodejní a autorizované servisní centrum také pro značky Škoda, Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy a Maxus.
Díky své poloze u Letiště Václava Havla nabízí centrum unikátní službu pro cestující. Klienti mohou své auto před odletem na dovolenou či služební cestu nechat v Tuchoměřicích. Servis během jejich nepřítomnosti provede plánovanou údržbu, výměnu kapalin nebo kompletní čištění a detailing. Zákazník si pak po příletu (klidně i v noci) vyzvedne klíče od hotového vozu v bezkontaktním bezpečnostním keyboxu.
Nový tým pod vedením Kryštofa Kaňáka však nechce budovat jen strohý korporátní autosalon. Samotná automobilka pojímá své „garáže“ jako komunitní místa setkávání nadšenců do řízení, bez ohledu na to, jakou značkou zrovna jezdí. Pobočka se proto aktivně propojuje s lokální komunitou a ambasadory. Mezi partnery centra dnes patří MMA zápasník Miroslav „Inkvizitor“ Brož, osminásobná světová šampionka v silových sportech Petra Kočková nebo populární foodblogeři Carolina a Tomáš z projektu Prague Food Guide, kteří pro své gastronomické výpravy využívají právě tuchoměřický Formentor.