Španělsko má velké ambice, chce být evropským centrem elektromobility

Exkluzivně
Marc Riera je hlavou monstrózního projektu mezi VW Group, Španělskem a soukromými firmami, kde létají miliardy eur. Do Prahy zavítal na slavnostní uvedení typu Cupra Raval na český trh v rámci několikadenní události Cupra Padel the River na Vltavě. Hovořil s ním Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Marc Riera působí od července 2023 jako výkonný viceprezident společnosti Seat S.A. pro oblast nákupu a zároveň je členem jejího představenstva. Má více než 20 let mezinárodních zkušeností v rámci koncernu Volkswagen, především z nákupu, výzkumu a vývoji a strategií elektromobility.

Absolvent telekomunikačního inženýrství na Katalánské technické univerzitě (UPC) je též prezidentem iniciativy Future: Fast Forward, jež vyšvihla nejen jej, ale také Seat v rámci VW Group do výsostné pozice.

CUPRA Raval vstupuje na český trh s akčním modelem Raval ROOKIE za cenu 649 900 Kč včetně DPH
Tento strategický projekt zahrnuje investice ve výši přibližně 10 miliard eur do elektrifikace výroby a rozvoje bateriového ekosystému ve Španělsku a Seatu nepřímo vložil do rukou karty k vývoji stěžejních čtyř malých elektromobilů pro tři značky koncernu Volkswagen. Kromě toho se projektu účastní na padesát soukromých firem a Španělsko, na úrovni regionálních vlád i té centrální, a jeho cílem je proměnit zemi v evropské centrum elektromobility.

Jaká byla cesta od založení projektu na elektrifikaci Španělska k autu?
S iniciativou Future: Fast Forward jsme přišli v roce 2021. Podařilo se nám pro ni naklonit si nejen naše manažery v Německu, ale také desítky soukromých firem. Šla do toho s námi i vláda v Madridu a regionální úřady, kromě Katalánska zejména Navara a Valencie. Hlavní myšlenkou je udělat ze Španělska středisko elektromobility, od ekologické výroby elektřiny po vlastní výrobu akumulátorů a všech potřebných komponent. Vyvinuli jsme vlastně nový, kompletně propojený dodavatelský řetězec.

Šlo z vaší strany o experiment, jak se svézt na myšlence radikálního přístupu k elektrifikaci, nebo spíše o sázku na jednu kartu?
Upřímně, neměli jsme žádný prostor udělat chybu. Velmi rychle se naštěstí ukázalo, že ke stanoveným cílům směřujeme, a důvěra vedení koncernu Volkswagen v Seat S.A. razantně narostla. Na základě modifikované platformy MEB Entry jsme tak kompletně vyvinuli rodinu dostupných vozů Cupra Raval, Škoda Epiq a Volkswagen ID. Polo a ID. Cross. První ohlasy ukazují, jak široce jsou tyto čtyři typy rozkročeny a jak široké spektrum zákazníků dokážou oslovit.

Proč právě do těchto čtyř typů, jež mimochodem všechny vznikají u vás v Martorellu, vkládá VW Group takové naděje?
To úzce souvisí právě s naším projektem Future: Fast Forward. Vývoj i výroba musí být maximálně efektivní, to je podstatou našich „čtyřčat“. Naši dodavatelé mají továrny někdy jen na dohled od bran našich továren, už nemáme sklady v kamionech brázdících evropské silnice, vše je snadno po ruce. Například středový displej pro Cupru Raval nyní dodává náš čínský partner, jenž ovšem zároveň dokončuje výstavbu své továrny ve Španělsku, aby se cesta zkrátila. Díky lokalizaci výroby se nám podařilo razantně snížit výrobní náklady, dokonce i akumulátory, jejichž cena je v elektromobilu určujícím faktorem, si totiž vyrábíme sami.

Stane se tedy Cupra Raval a její sourozenci prvními elektromobily, které by mohly koncernu VW Group začít vydělávat peníze?
To nám přece vydělávají všechny! (smích) Vážně, konstrukci a výrobu se nám podařilo konsolidovat tak, že nejen že na prodeji těchto vozů budeme vydělávat, ale hlavně je budeme schopni prodávat za dostupné peníze (pozn. Cupra Raval byla na český trh uvedena se základní cenou od 649 900 Kč).

Jak to plánujete do budoucnosti se značkami Seat a Cupra? Seat spalovací, dokud to půjde, a Cupra elektrická, „prémiovka“ pro dobu elektrickou? Poběží vedle sebe, pokud se přestup k elektromobilitě zbrzdí?
Takto to dáno nemáme, jisté však stále je, že Cupra by bez Seatu nebyla a naopak. Seat je pro nás značkou kvalitní a dostupné mobility a Cupra míří přesně mezi konvenční a prémiové segmenty, bez ohledu na druh pohonu. A pro přechod k elektromobilitě zkrátka žádný „plán B“ není. Velká loď se již vydala na vytyčenou cestu, takže sice může mírně měnit směr podle větru a počasí, ale otočit se už nemůže.

Covid, válka, cla. A co váš Tavascan vyráběný v Číně? Vyplynula pro vás ze zkušeností z posledních roků nějaká ponaučení?
Jasné je, že se stabilitou obecně již počítat nemůžeme. Klíčem ke stabilitě našeho obchodu je tedy právě lokalizace výroby všech komponent v Evropě. Zároveň musíme držet a podporovat naše dodavatele. Mimochodem v poslední době jsem jich navštívil mnoho a byl jsem překvapen, jak investují a modernizují. Co se umístění výroby našeho Tavascanu do továrny v Číně týče, to vyplynulo z tehdejšího rozvržení v rámci VW Group. Z tohoto projektu jsme si odnesli řadu lekcí, hlavně být flexibilní a zkracovat všechny procesy, včetně těch vývojových.

