Malý bateriový hatchback dostane dvojčata pod značkami VW a Škoda, vyvíjejí a vyrobí ho ve Španělsku pod dohledem Seatu. Osvalený frajírek dostane dvojče jménem Volkswagen ID.Polo, to bude ale úplně jiná nátura – mazánek z církevní školy, Raval je oproti němu vůdce pouliční party nezbedných vejrostků. Duo hatchbacků postavené na nově vyvinuté platformě MEB+ koncernu VW ještě dostane crossoverové bratry v podobě Volkswagenu ID.Cross a Škody Epiq.
Elektromobilita nemusí být tichá, nudná ani předvídatelná, myslí si v Martorellu, kde ten frajírek vznikl a kde ho taky budou vyrábět. Raval má být důkazem, že i elektrické auto může být plné emocí, vášně a radosti z řízení. Jak vypadá a co umí zjistíte v naší komentované galerii: