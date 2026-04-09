Vejrostek z barcelonského Žižkova frčí na elektru. Novou cupru jsme okoukli

František Dvořák
  9:31
Od našeho zpravodaje v Barceloně - Barcelonský El Raval je známý jako živá, multikulturní a trochu syrová čtvrť – plná umění, nočního života, alternativní kultury i kontrastů. Je to takový barcelonský Žižkov; jenže pojmenujte tak škodovku. To Cupra, ambiciózní, agresivní, mladistvá, stylová značka Seatu si to může dovolit. Takže sem frčí Cupra Raval.

Malý bateriový hatchback dostane dvojčata pod značkami VW a Škoda, vyvíjejí a vyrobí ho ve Španělsku pod dohledem Seatu. Osvalený frajírek dostane dvojče jménem Volkswagen ID.Polo, to bude ale úplně jiná nátura – mazánek z církevní školy, Raval je oproti němu vůdce pouliční party nezbedných vejrostků. Duo hatchbacků postavené na nově vyvinuté platformě MEB+ koncernu VW ještě dostane crossoverové bratry v podobě Volkswagenu ID.Cross a Škody Epiq.

Elektromobilita nemusí být tichá, nudná ani předvídatelná, myslí si v Martorellu, kde ten frajírek vznikl a kde ho taky budou vyrábět. Raval má být důkazem, že i elektrické auto může být plné emocí, vášně a radosti z řízení. Jak vypadá a co umí zjistíte v naší komentované galerii:

33 fotografií
Vstoupit do diskuse

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.