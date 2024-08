Ambiciózní Cupra v ráži. Chce dobýt Ameriku a vymazlila Leon s Formentorem

Jsou i cenově výhodnější než dřív, poradíme, jak dlouho si tyto modely nechat, aby vás netrápila nižší cena při následném prodeji.

Asi nebude málo takových, kteří v roce 2018, kdy se značka Cupra oddělila od Seatu, v její úspěch tak úplně nevěřili. Koncern VW mnozí podezřívali, že chce vyždímat i suchý hadr a vyrábět další skoro stejné modely, jen pod jinou značkou. Víc do sportovna laděné modely Seatu – Ateca a Leon – byly hezké, ale na novou značku to bylo málo.

Úplně to ale změnil Formentor, první zcela samostatný model s dvěma propletenými C ve znaku. Jakkoli šlo o crossover, kterých dnes nabízejí automobilky dvanáct do tuctu, design Formentoru se mimořádně povedl, na materiálech se nešetřilo, na výkonech motorů taky ne, a dnes se po celé Evropě prodává víc, než sama automobilka čekala.

Letos přichází na trh facelift a společně s ním se osamostatňuje i model Leon. A ambice značky tím nekončí. Ještě letos uvede modely Tavascan a Terramar, následovat je bude ještě Raval. A značka s nimi ohlásila velmi ambiciózní plán – do roku 2030 chce vstoupit na americký trh.

Od roku 2018 prodala Cupra už přes 600 tisíc aut. Jen za první čtvrtletí letošního roku to bylo 56 600, z toho celých 28 900 připadá na Formentor. Ten nyní dostává novou masku chladiče, jejíž styl je označován jako „žraločí nos“ a vizuálně se blíží elektrickým modelům Cupra, včetně těch budoucích. Řeckého Pythagora by možná potěšilo, že designéři evidentně milují trojúhelníky, protože jich jde najít na autě spoustu, zejména v nových světlech. Přední Matrix LED světlomety jsou tvořeny třemi osvětlenými trojúhelníky uvnitř jednoho většího. Systém zadních svítilen LED je rovněž složený ze tří trojúhelníkových prvků. Na zádi zaujme souvislý pás zadních svítilen s integrovaným osvětleným logem. Tento prvek přinesl do koncernu Volkswagen jako první aktuální Touareg.

Uvnitř došlo k cenné úpravě dříve občas kritizovaného infotainmentu, který má teď obrazovku s úhlopříčkou 12,9 palce, jenž už se představil v několika posledních koncernových vozech. Jeho rychlost i přehlednost zaslouží pochvalu. Dotykem se ovládá skoro vše včetně klimatizace a dotykové plošky pod obrazovkou už jsou v této generaci infotainmentu osvětlené. Startovací tlačítko není jako u Volkswagenu mezi sedadly, ale „sportovně“ na volantu, naopak řazení převodovky není na páčce vpravo od volantu, ale zůstalo mezi předními sedadly. Na zadních sedadlech je slušný prostor pro dva dospělé, tři už se budou dost mačkat. Pro zavazadla je pak k dispozici od 345 do 450 litrů podle druhu pohonu.

Pohonné jednotky jsou z velké části převzaty z verze před faceliftem. Celkem osm různých variant pokrývá rozsah maximálních výkonů od 110 do 245 kW, nebo od 150 do 333 koní. Patří sem benzinové motory 2.0 TSI, mild-hybrid 1.5 eTSI, dieselový TDI a plug-in hybridy. Právě posledně jmenované, kterým dala Cupra název eHybrid, doznaly největší úpravy. Jejich základem není motor 1,4, ale 1,5 a mají větší baterii s využitelnou kapacitou 19,7 kWh, což jim zvyšuje elektrický dojezd až na 62 km. Vyšší jsou i výkony – 204 k (150 kW) a 272 k (200 kW). Rovněž rychlejší je nabíjení, a to až výkonem 50 kW.

Chybět nebudou ani vrcholné sportovní verze zvané VZ, a takto jsou označené rovnou tři z osmi výše uvedených motorizací. Agregát 2.0 TSI má výkonu buď 195, nebo 245 kW, plug-in hybrid 200 kW. Silnější benzín je spojen s pohonem všech kol. Navíc disponuje novinkou v podobě speciálního jízdního režimu Drift pro jízdu na závodním okruhu a novým zadním diferenciálem s rozdělováním točivého momentu. Na přání můžete mít i brzdy Akebono (68 000 Kč) a výfukovou soustavou Akrapovič (109 000 Kč).

Vrcholná verze VZ nabídne jedinečné jízdní svezení. Podvozek drží auto na silnici i při opravdu rychlém průjezdu zatáčkou a výkonu máte pod plynem vždy dostatek. Nevadí mu ani rychlé změny směru v rychle se střídajících zatáčkách. Na stovce jste za 4,8 s. Je jen na umu řidiče, co si k autu dovolí, to zvládne všechno. Bez příplatkového výfuku by asi motor nepříjemně řval, systém Akrapovič mu ale dodává sympatický sportovní zvuk. Snad jen převodovce se občas nechce podřadit v momentě, kdy by se to při opravdu sportovní jízdě hodilo, ale můžete to samozřejmě udělat sami.

Cupra Formentor VZ5 2.5 TSI 390 k (287 kW) 4Drive

Formentor umí být zábavný nejen s tímto nejsilnějším motorem, ale prakticky s jakýmkoli motorem s výkonem nad 200 koní. Díky sériové víceprvkové zadní nápravě a adaptivním DCC tlumičům (standard pro verze VZ, jinak za příplatek v paketu s Matrix LED světlomety za 35 000 Kč) umí být ale stejně dobře i civilizovaný a komfortní. I přesné řízení z něj dělá příjemné řidičské auto pro jakoukoli cestu.

Český ceník zatím obsahuje jen dva motory. Základní benzínový pohon 1.5 eTSI o výkonu 110 kW, který je pružný a umí být velmi úsporný, stojí od 979 900 Kč s automatickou převodovkou. Později přibude ještě verze bez mild-hybridu s 6stupňovým manuálem, která vyjde na 904 900 Kč. Ve dvou stupních výbavy je pak v ceníku silnější plug-in hybridní 272koňová verze s logem VZ. Základní vyjde na 1 274 900 Kč, s lepší výbavou Extreme zahrnující třeba skořepinová sportovní sedadla, brzdy Akebono, Matrix LED světlomety nebo prémiový audiosystém Sennheiser, vyjde na 1 444 900 Kč.

„Očekáváme, že nejprodávanějšími motory budou nadále TSI (zážehové motory), mild hybridní jednotky (eTSI) a TDI (vznětové motory),“ myslí si ředitel komunikace firmy Louda Auto, která značku Cupra prodává, Tomáš Brada. „Modely Cupra jsou velmi oblíbené u firemních zákazníků. Zejména motor 1,5 TSI 110 kW DSG, který je nejprodávanější přes operativní leasing. Díky cenové optimalizaci u nových modelů Cupra Formentor a Cupra Leon očekáváme zvýšený počet poptávek i přes letní období a věříme, že oba inovované modely budou i nadále stejně úspěšné jako ty předchozí.“

Cupra Leon – další karosářské varianty Formentoru?

Na prvních jízdách jsme se seznámili i s novým modelem Cupra Leon, který by se svým způsobem dal chápat – a management Cupry to asi neuslyší rád – jako další karosářská varianta Formentoru, resp. hned dvě další. Hatchback i kombi Leon se úplně osamostatnily od Seatu Leon a mají už zkrátka mnohem blíž k Formentoru než k původnímu Seatu Leon. Formentor měří na délku 4 451 mm, Leon hatchback 4 398 mm a kombi Sportstourer 4 656 mm. Rozvor ale mají téměř shodný – Formentor 2 680 mm, Leony 2 686 mm. A samozřejmě mají i odlišně velký zavazadlový prostor – Formentor zmíněných 345 – 450 l, Leon hatchback 380 – 450 l, kombi 470 – 620 l.

Oproti Formentoru má Leon také trochu jinou masku chladiče a přední nárazník, ale tím hlavní odlišnosti končí. Stejně designované jsou trojúhelníkové přední LED Matrix světlomety a světelný pruh na pátých dveřích se svítícím logem uprostřed. Zcela shodná je pak palubní deska s 12,9palcovým centrálním displejem a digitálním přístrojovým štítem a uspořádání dalších ovládacích prvků v interiéru. Bez návodu bude spousta lidí hledat tlačítko na otevření kufru, protože to není v očekávaném prostoru uprostřed pátých dveří, ale pod pravým zadním světlem.

Cupra Formentor VZ5

Stejný rozsah a pohon od 150 do 333 koní mají i agregáty. Startovní cena bude 814 900 Kč s 1.5 TSI manuál, ale i Leon bude na začátku uveden v Česku nejdříve s 1.5 eTSI DSG (869 900 Kč hatchback, 904 900 Kč kombi) a plug-in hybridem o výkonu 272 koní (1 269 900 Kč hatchback, 1 304 900 Kč kombi). Navíc ale dostává i 150koňový dieselový dvoulitr TDI s cenovkou od 914 900 Kč, resp. 949 900 Kč). Pro menší srovnání – Hyundai i30 N koupíte od 739 900 Kč, Ford Focus ST od 1 027 900 Kč, Hondu Civic Type-R od 1 449 900 Kč.

Pohonnou jednotku 1.5 eTSI zvolí ten, kdo chce jezdit s dětmi nebo jako s dětmi, ale dobře u toho vypadat. Tato pohonná jednotka je v mnoha koncernových autech skvělá, jak kvůli kultivovanému projevu, tak kvůli nízké spotřebě. Ale do sportovního auta tak nějak nepatří. Dvoulitrový diesel je pak v dnešní době trochu mimo. Nejlepší patrně budou dvoulitrové benzinové čtyřválce o výkonech 150 nebo 221 kW. Plug-in hybridy jsou pak trochu podvod na Greenpeace a Děti země, protože oficiálně udávají spotřebu 0,4–0,5 litru na 100 km, ale to by člověk musel každých 50 kilometrů dobíjet.

Ovšem pokud se oprostíme od ideologického pohledu, tak eHybrid o výkonu 200 kW (272 koní) je výkonově skvělé auto i přesto, že s sebou tahá navíc skoro 300 kilogramů baterie oproti základní jedna-pětce. Pohon všech kol dostanete jen v kombíku, a to s motorem 2,0 TSI buď o výkonu 150, nebo 245 kW. Ten slibuje stejně jako v případě Formentoru nejlepší zážitky z hlediska trakce, protože prostřednictvím nejnovější generace elektrohydraulicky ovládané vícelamelové mezinápravové spojky reguluje přenos točivého momentu ke každému kolu.

Kdy se vyplatí Cupru prodat?

Český importér zdůrazňuje, že Leon a Formentor jsou nyní cenově výhodnější než dřív, a to díky tomu, že některé verze jsou levnější a mají rozšířenou sériovou výbavu, která nyní zahrnuje například elektrické bezdotykové ovládání víka zavazadlového prostoru (kromě 5dveřového Leonu), vyhřívání sedadel a volantu, ambientní LED osvětlení interiéru nebo novou generaci informačního a zábavního systému. Takže třeba základní Leon hatchback s 1.5 TSI s manuálem je o 30 000 levnější než dřív, při započítání výbavy je pak cena o 100 tisíc lepší. Formentor VZ 2.0 TSI 333k DSG 4WD zlevnil o 245 000 Kč, s výbavou pak je cenová výhoda 395 000 Kč.

„Značka Cupra obvykle zaujme cenou, zvlášť když nabídne modely se zajímavými slevami,“ komentuje to Daniel Prostějovský, zástupce technického ředitele společnosti Drivalia Lease Czech Republic. „V porovnání s koncernovými konkurenty od Škoda Auto a Volkswagenu však vykazuje nižší zůstatkové ceny, a to o 10 až 20 %. U ojetých vozidel typu Cupra vždy záleží na tom, kolik jich je na trhu současně k mání. Když je jich více, máte při prodeji prostě smůlu, sekundární trh jich pojme méně, a proto i několik kusů dokáže s cenou zahýbat. Z hlediska spolehlivosti a nákladovosti na údržbu jsou ale na tom vozidla Cupra naprosto srovnatelně s adekvátními koncernovými vozy. Proto je Cupra dobrou volbou pro pragmaticky uvažujícího zákazníka, který hledá užitečný vůz s osvědčenou koncernovou technologií za zajímavou cenu. Doporučuji ale neprodávat jej už po třech či čtyřech letech, auto bych si nechal déle. Pak vás totiž nebude tolik trápit nižší prodejní cena ve srovnání s koncernovými konkurenty.“