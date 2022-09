Nejstarší dopravní značky v Evropě stojí v Česku. Čubovníky jsou starší než auta

Loupež památky, nebo vandalismus? U Petrovic na Humpolecku málem o svou jedinečnou památku, čubovník, přišli. Jak píše AHAonline, u tamního brzdového kamene uviděl Josef P. zaparkovanou dodávku s mechanickou rukou, a dva neznámé muže. „Stáli s tím autem v silnici tak blbě, že jsem na ně zatroubil,“ vzpomíná. Oba muži prý vzápětí naskákali do dodávky a z místa odjeli. „Teprve ráno mi došlo, že ten sloup asi chtěli odvézt,“ dodal náhodný zachránce. Není to prý poprvé, kdy čubovník padl do oka chmatákům. „Slyšel jsem, že odvézt ten sloup se pokoušeli už v minulosti. Dokonce byl i přeražený,“ říká předseda osadního výboru Josef Bloudek z Petrovic. Současný přírodní vzhled má kamenný pilíř čubovníku od té doby, co jej humpolecký městský úřad nechal před časem celkově zrestaurovat. Právě to asi přilákalo pozornost neenchavců. Pokud by se jim zlodějina povedla, vzácná technická památka by asi skončila jako dekorace v zahradě u nás nebo v sousedním Rakousku.