Úžasný nesmysl. Čínskou buginu na pásech nic nezastaví

CF Moto Gladiator Z1000 Sport nemá ve své DNA práci, ale zábavu. Čínský výrobce CF Moto má dominantní postavení na českém trhu mezi čtyřkolkami a špatně se mu nevede ani jinde ve světě. Když před pár lety firma přišla s touto studií od rakouského designového studia Kiska, málokdo věřil, že se dostane do sériové výroby.

Z1000 okamžitě zaujme výrazným designem, ostrými až agresivními rysy. Základem stroje je litrový kapalinou chlazený motor s válci do V. Výkon 85 koní je pro 600 kilogramů těžký stroj dostačující. Stejně jako u čtyřkolek, ani tady nenajdete možnost manuálního řazení. O to se stará moderní variátor a zařadit tak můžete zpátečku, neutrál, vpřed a vpřed s terénní redukcí. Řízení zpříjemňuje elektrický posilovač řízení.

Podvozek je moderní, přesto jednoduchý, jak se pro takový stroj sluší. Plně stavitelné tlumiče umožní přizpůsobit odpružení vašemu stylu jízdy, případně hmotnosti, kterou stroj zatížíte. Kompletní LED světla jsou samozřejmostí a ve standardní výbavě je i tažné zařízení s elektrickou zásuvkou nebo naviják, který vás vytáhne z nejednoho průšvihu.

Kabina je spartánsky zařízená a připomíná spíš traktor. Pozici jezdce můžete přizpůsobit výškově nastavitelným volantem a posunem sedadla řidiče. Tlačítka ovládání světel, diferenciálu, klaksonu nebo směrovek jsou dostatečně robustní a ovládání je snadné i v silných rukavicích. Jen ovládání směrovek na středním panelu překlápěcím tlačítkem není moc praktické a je pohlavkem jinak slušné ergonomii.

Analogové budíky už definitivně spláchla historie – místo nich najdete nad volantem barevný displej. Připomíná spíš mobil v držáku, ale je to logické přenesení a využití techniky, kterou známe z motocyklů CF Moto. Přes počáteční nedůvěru jsem si na něj rychle zvykl a i za denního světla byl dobře čitelný.

Ze standardního vybavení kabiny stojí za zmínku klasická 12V zásuvka a dva USB porty. Před spolujezdcem je umístěna uzavíratelná přihrádka a madlo, které nejenže usnadní nastupování, ale hodí se i při jízdě v terénu. Za pochvalu stojí i ergonomická sedadla, která jsou logicky vybavena bezpečnostními pásy.

Ochranný rám nad hlavou je skvělá věc a myslím, že každý, kdo se se čtyřkolkou někdy převrátil, nebo kutálel, mi dá za pravdu.



Pásy a kabina

Protože jsme se vydali testovat stroj během zimy, měli jsme k dispozici verzi nadstandardně vybavenou pásy a uzavřenou kabinou s topením. Pásy Camso UTV 4S1 kanadské výroby patří ke špičce. Jsou homologované a umožňují celoroční používání. Je třeba si uvědomit, že svižnou jízdou v létě po asfaltu vám budou zřejmě rychle mizet a ani ostré kameny jim chutnat nebudou.

Kabinu si můžete objednat jako originální příslušenství výrobce. Za vývojem i výrobou této kabiny stojí moravská firma DFK. Kabina je velmi dobře zpracovaná, je vybavena i topením, stěračem a vnitřním foukáním na přední sklo a topením. Podle mnoha detailů je znát, že boudu vymýšlel někdo na základě praktických zkušeností, ne pouze od stolu. Kvalita a vývoj ovšem něco stojí. V tomto případě si za kabinu připlatíte 99 tisíc korun.

Když už jsme u cen, samotný stroj stojí 380 tisíc a za pásy zaplatíte 146 tisíc korun. Námi testovaný komplet pořídíte za ne úplně lidových 625 tisíc korun. Není to zrovna málo, ale v porovnání s jinými výrobci to není zase tak moc – konkurenční Polaris RZR XP 1000 EPS stojí o 100 tisíc víc a v konfiguraci s kabinou a pásy by byl rozdíl cen ještě výraznější.

K tomu je třeba dodat, že zpracování a kvalita jsou v případě CF Moto na velmi slušné úrovni. Čínská značka ostatně spolupracuje a svou budoucnost stále těsněji spojuje s rakouskou značkou KTM. A že nejsou prohlášení o zvyšující se kvalitě jen sebevědomé řeči, dokazuje český dovozce pětiletou zárukou na všechny stroje z produkce této značky.

Podobné stroje a jejich využití se těžko hodnotí a nejvíc se nabízí srovnání se čtyřkolkou. Tím spíš, že jsem nedávno testoval čtyřkolku na pásech s identickým motorem (čtěte zde).

Hurá za volant

Volant a pedály mi ihned dávají lepší pocit než řídítka. Připásaný v sedačce se nadřu mnohem méně než jezdec čtyřkolky, který si často stoupá do stupaček a pracuje celým tělem. Na druhou stranu, pokud si potřebuji odtáhnout něco z cesty nebo prohlédnout terén před strojem, je mnohem snazší seskočit se čtyřkolky než uvolnit pásy, vydrápat se z kabiny a zase nasednout a připásat se.

Delší rozvor a délka stroje vám dávají proti čtyřkolce mnohem více jistoty a s buginou si dovolím mnohem víc. V rámci objektivity je třeba napsat, že větší rozměry se stávají nevýhodou, pokud vjedete na úzkou pěšinu, nebo budete manévrovat jiným stísněným prostorem. S pásy je obezřetnost ještě důležitější, protože „trefit“ v rychlosti pásem kámen nebo pařez schovaný v hlubokém sněhu, to vás rychle vyřadí ze hry a následná oprava nebude levná.

Manévrování s pásy je sice trochu krkolomnější, ale ve sněhu vám to vrátí výbornou trakcí. Na druhou stranu vám pásy udělují přibližně o třetinu sníží maximální rychlost. To je dáno samotným odporem pásů i jejich zpřevodováním. Není to nic kritického, i tak jsem dosahoval rychlosti kolem 60 až 70 km/h a přišlo to mi při řádění po horách a zasněžených pláních až dost.

Na letních kolech bych si asi užíval režim pohonu zadní nápravy, s kterým je stroj hravější a na vhodném povrchu dovolí i drift. S pásy se hodí pohon všech čtyř kol nebo chcete-li pásů. Ani jednou jsem se nedostal do potíží, kdy bych musel použít uzávěrku předního diferenciálu, ale věřím že mohou přijít chvíle, kdy se budou hodit a je dobře, že ji stroj má.

Může i na silnici

Asi nikoho nepřekvapí, že nás jízda s CF Moto Gladiator Z1000 Sport nadchla. Je to zábava, adrenalin a dobrodružství, kterému se hned tak něco nevyrovná. Stroj je homologovaný k silničnímu provozu, takže se můžete bez problému pohybovat i po běžných komunikacích. Jestli si pořídit buginu, nebo čtyřkolku je nejen otázkou peněz, ale i způsobu využití a toho, kde máte možnost jezdit.

Pokud bydlíte a pracujete na horách, kde často nestačí ani terénní auto, může být bugina logickou volbou. Zvlášť s kabinou, která vás chrání před nepřízní počasí. Ve spojení s nákladními sáněmi může být vhodným prostředkem k zásobování horských chat. I Z1000 můžete dovybavit radlicí, sypačem, rotačním smetákem nebo stopovačem – vlekem, vytvářejícím běžkařskou stopu. Ale ruku na srdce – chcete s podobným strojem pracovat, nebo se bavit?

Upřímně, na práci vám postačí i čtyřkolka. Ale pokud se chcete hlavně bavit, je třeba myslet na to, že v civilizovaném světě, Českou republiku nevyjímaje, není možné řádit kdekoli po loukách, lesích a už vůbec ne v parcích a rezervacích.

Tím se řídíme i my v redakci, a proto potvrzuji, že při focení tohoto článku jsme jezdili jen v místech, kde nám k tomu dal majitel souhlas. Naštěstí existují uzavřené terénní tratě, kde se můžete potkat s podobnými nadšenci i vy a nechat průchod svým sportovním nebo dobrodružným ambicím.