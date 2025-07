Klasické žigulíky, terénní Nivu nebo i přelomovou Samaru u nás z lidí starší a střední generace pozná prakticky každý. Na sklonku 80. let se ovšem objevila ještě jedna ladovská „předokolka“. Měla...

AvtoVAZ, největší ruský výrobce automobilů prodávající je pod značkou Lada, by mohl zkrátit pracovní týden z pěti dnů na čtyři. S odkazem na sdělení firmy to uvedla agentura Reuters. O čtyřdenním...

V autě: O cyklistech, co překážejí na silnici, a značce, které by byla škoda

Proč ve Španělsku cyklistu řidič objede, zatímco v Česku ho zlije vodou z ostřikovačů? V jakém moderním ferrari by jezdil Mastroianni? A proč by byla Nissanu škoda, kdyby zkrachoval? To vše a mnohem...