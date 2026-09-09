„Život žijeme takový, jaký si ho uděláme. Tak se pořad snažíme jako rodina si všechny sny plnit a nesedět doma u obrazovky. Dětem se zatím naše výlety líbí a cestování jim umožňuje poznávat svět, tak snad to tak bude i do budoucna.“
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„Cestujeme dva dospělí a dvě děti, které dnes mají 9 a 6 let. Jsou to různé krátké výlety – prodloužené víkendy či celé letní dovolené, většinou na jih od ČR. Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Černá Hora, Maďarsko, Rumunsko a krátké výlety po ČR,“ popisuje. „Když jsme doma, děti vyháníme ven a takto jsou vlastně potom pořád venku a objevují svět kolem sebe.“
Dnes má rodina vybavení, které jí umožňuje strávit klidně několik dní bez civilizace. Pořídili si externí baterii dobíjenou solárním panelem, kompresorovou lednici, chemický záchod nebo sprchu ohřívanou sluníčkem. „Aktivity samozřejmě vymýšlíme dle místa pobytu, věku dětí a počasí. Může to být od letního koupání v moři či jezeře i padelvýlety a pro nás dospělé pak i učení se na windsurfu a nebo wakeboardu přes putování po horách k zajímavým místům, jako jsou jeskyně vodopády, horská jezera, nebo aktivně lanové centra, cyklovýlety a vyhledáváme singleraily či bikecentra a v horším počasí kryté bazény, aquaparky,“ vypočítává Michal Dočkal. „Je pravda, že horší počasí poslední dobou bývá málokdy a většinou se spíše potýkáme s vysokými teplotami, a proto máme velkou markýzu napojenou na střešní stan, kde se při pobytech ukrýváme před poledním sluncem. Protože to je pořád stan, byť střešní, tak takto necestujeme v zimním období. To jezdíme do starých dobrých apartmánů a nic jiného nám ani nezbývá.“
Celá rodina jezdí na snowboardech, často jsou v Alpách. „Po ČR je to spíše ojediněle a většinou na otočku,“ dodává Michal Dočkal. V plánu má ještě přidat do svého výletnického speciálu nezávislé topení s rozvodem i do stanu.
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„Stan nasazujeme po poslední jarní lyžovačce a sundáváme před první podzimní lyžovačkou. V plánu do budoucna máme delší výlety a i jiným směrem než jen jih, láká nás Norsko, Švédsko, Finsko a také jsem dětem slíbil Afriku, a to nejspíše Maroko se saharským pískem a podzimní Sicílii s učením se na kitu s prknem. Tak plány jsou velké a uvidíme, jak se povedou,“ uzavírá Michal Dočkal.