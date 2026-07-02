Kapitán portugalského národního týmu a saúdskoarabského klubu Al-Nassr si ročně přijde na 300 milionů dolarů, v přepočtu tedy 7 miliard korun. Není tedy divu, že jeho garáž je přehlídkou toho nejlepšího, co kdy lidstvo postavilo na čtyři kola. Exkluzivní auta jsou i nedílnou součástí Ronaldova okázalého životního stylu, který na Instagramu sleduje 670 milionů followerů.
„Céersedmičce“ každý den přibude na účet 19,2 milionu korun, tedy každou hodinu, i když zrovna spí, dalších 800 000 korun. S takovým kapesným se to nakupuje samo. Portugalec si tak nedávno do své garáže postavil exkluzivní, na zakázku vyrobený kabriolet Mercedes-AMG G63. Podívejte se i na všechna jeho dosavadní auta.