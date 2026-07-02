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Ronaldo má nové auto. Už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté vlastně je

Vladimír Löbl
Titul mistra světa je asi to jediné, co mu zatím chybí. Cristiano Ronaldo dosáhl na všechny myslitelné trofeje a také z hlediska aut si splnil sny. Jeho flotila má hodnotu půl miliardy korun, a jsou v ní zajímavé kousky. Nejnověji si slavný Portugalec „udělal radost“ krátce před fotbalovým šampionátem dalším novým autem.

Kapitán portugalského národního týmu a saúdskoarabského klubu Al-Nassr si ročně přijde na 300 milionů dolarů, v přepočtu tedy 7 miliard korun. Není tedy divu, že jeho garáž je přehlídkou toho nejlepšího, co kdy lidstvo postavilo na čtyři kola. Exkluzivní auta jsou i nedílnou součástí Ronaldova okázalého životního stylu, který na Instagramu sleduje 670 milionů followerů.

„Céersedmičce“ každý den přibude na účet 19,2 milionu korun, tedy každou hodinu, i když zrovna spí, dalších 800 000 korun. S takovým kapesným se to nakupuje samo. Portugalec si tak nedávno do své garáže postavil exkluzivní, na zakázku vyrobený kabriolet Mercedes-AMG G63. Podívejte se i na všechna jeho dosavadní auta.

Cristiano Ronaldo za volantem svého Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
Auta
Auta
Nejnovější akvizicí 39letého portugalského fotbalisty, jehož sbírka má hodnotu přes 20 milionů dolarů, je modré Ferrari Purosangue za přibližně 15 milionů Kč, u něhož portugalské fotbalové eso pózuje v teplákové soupravě od Gucci v hodnotě 88 tisíc Kč a s limitovanou edicí hodinek Franck Muller zdobených diamanty v ceně dvojnásobku tohoto auta. Ještě mu však určitě zbylo na večeři, Ronaldův denní příjem včetně reklam je totiž v přepočtu 17 milionů Kč.
Ronaldův propadák. Fotbalová superstar Cristiano Ronaldo, která má slabost pro luxusní vozy, dostal nový služebák. Jeho saúdskoarabský klub Al-Nassr totiž získal jako nového reklamního partnera BMW. Hvězda sociálních sítí tak vyfasovala BMW XM Red Label, plug-in hybrid s výkonem 748 koní, který zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy, ale nikdo ho nechce. Ve třetím kvartálu roku 2024 BMW tohoto modelu prodalo celosvětově jen 307 kusů, což představuje prudký pokles o téměř třetinu oproti roku 2023. Navíc, kdo ví, zda s ním bude Ronaldo opravdu jezdit, nebo bude jen chytat prach v garáži. Za tu fotku to ale BMW určitě stálo.
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