Crashtest Extrem: německý pořad zkoumal hromadné nehody v drsném testu

Rozsáhlý test srážek několika vozidel v kontrolovaných podmínkách využíval víc než 100 palubních kamer, kterými auta vybavili. A poslali je proti sobě. Pořízené záběry byly v Německu vysílány v rámci pořadu „Crashtest Extrem“ na televizní stanici WELT.
„Většina crash testů probíhá v kontrolovaném laboratorním prostředí, které však nedokáže plně zachytit složitost reálných dopravních situací. To znamená, že v oblasti dopravního výzkumu stále přetrvává řada nezodpovězených otázek, zejména pokud jde o chování řidičů a vozidel při hromadných nehodách,“ vysvětluje společnost Nextbase, jejíž palubní kamery výzkumníci použili a která se na testu podílela. „Byl proto navržen tak, aby co nejvěrněji simuloval podmínky reálné hromadné dopravní nehody. Jeho cílem bylo získat detailní data o průběhu nehody, reakcích řidičů a fungování bezpečnostních systémů. Tyto poznatky přispějí k vývoji účinnějších bezpečnostních technologií a dlouhodobému zvyšování bezpečnosti na silnicích.
Pro maximálně realistické podmínky byla testovací dráha vybudována na letišti Campbeltown ve Skotsku pod vedením profesora Jamese Brightona, vedoucího oddělení pokročilého automobilového inženýrství na Cranfieldské univerzitě. Na analýze hromadné nehody se kromě dopravních expertů podílejí také psychologové.
Do testu byli zapojeni čtyři dobrovolníci s různou úrovní řidičských zkušeností. Z bezpečné vzdálenosti ovládali vozidla, jejichž pohyby byly přenášeny do dálkově řízených aut na testovací ploše. Aby bylo dosaženo co nejautentičtějších reakcí, účastníci nebyli předem seznámeni s přesným průběhem scénáře. „Výsledkem je unikátní pohled na lidské chování v krizových situacích a cenná data pro další výzkum dopravní bezpečnosti,“ dodává Nextbase.
Reálná dopravní situace
Pro co nejvěrnější napodobení běžného silničního provozu bylo nasazeno osm různých typů vozidel – od kompaktních aut přes sportovní roadstery až po dodávky. Čtyři z nich ovládali vybraní účastníci experimentu, další čtyři řídili odborníci z výzkumného týmu. Hromadná nehoda byla iniciována nákladním vozidlem, které náhle zablokovalo cestu. Výzkumníci sledovali reakce řidičů v krizové situaci a zároveň analyzovali účinnost různých bezpečnostních systémů – například airbagů či deformačních zón. Zvláštní pozornost byla věnována otázce, nakolik dokážou airbagy ochránit posádku při vícenásobných nárazech, jelikož většina těchto systémů se aktivuje pouze při prvním nárazu.
Experti shromáždili data ze stovek senzorů a víc než 100 palubních kamer značky instalovaných pro detailní záznam simulované nehody z různých úhlů. „Získaná videodata slouží k hlubší analýze chování při hromadných nehodách a k identifikaci možností, jak těmto událostem v budoucnu účinně předcházet. Pomocí kamer byly navíc vytvořeny přesné 3D modely místa nehody, které dál zpřesňují analýzu,“ popisuje Nextbase s tím, že nasbíraná data jsou nyní předmětem zpracování a budou zveřejněna v následujících měsících.